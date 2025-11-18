দিল্লীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় আৰু আদালত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি

দিল্লীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় আৰু আদালত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি
দিল্লীৰ দুখনকৈ CRPFৰ বিদ্যালয়, পাটিয়ালা হাউচ, চাকেট আৰু দ্বাৰকা আদালত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি । প্ৰশান্ত বিহাৰৰ চিআৰপি বিদ্যালয়ত হাহাকাৰ ।
Published : November 18, 2025 at 2:26 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত হাই এলাৰ্ট জাৰি । লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে সতৰ্ক হৈ আছে দিল্লী আৰক্ষী । ইয়াৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত নিচিদ্ৰ তালাচী অভিযান চলাই আহিছে । ইয়াৰ মাজতে প্ৰশান্ত বিহাৰৰ চি আৰ পি এফ বিদ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি লাভ কৰাৰ ফলত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
- দিল্লীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি
- চাকেট আদালতত আৰক্ষীৰ তালাচী
- দুখনকৈ CRPF বিদ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি
- পাটিয়ালা হাউছ আদালত, দ্বাৰকা আৰু চাকেট আদালত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি
- প্ৰশান্ত বিহাৰৰ চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি:
আৰম্ভণিতে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰশান্ত বিহাৰৰ চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়সমূহে এই ভাবুকি লাভ কৰিছিল । দিল্লী আৰক্ষীলৈ পুৱাৰ ভাগত ফোন আহিছিল । আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি তালাচী চলোৱা হয় আৰু কোনো সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা নাই । ইয়াৰ লগে লগে আন কেইবাটাও খবৰ আহিল দিল্লীৰ কেইবাখনো আদালতলৈয়ো বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি লাভ কৰে । দিল্লীৰ দ্বাৰকা, চাকেট আৰু পাটিয়ালা হাউচ আদালতো বোমাৰো উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তথ্য সংগ্ৰহত জপিয়াই পৰে ।
এবছৰ পূৰ্বে এই বিদ্যালয়ত হৈছিল বিস্ফোৰণ:
আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, এবছৰ পূৰ্বে যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ সমীপত বিস্ফোৰণ হৈছিল, সেইসমূহ বিদ্যালয় এইকেইখনেই আছিল । শেহতীয়াকৈ চলোৱা তালাচী অভিযানত কোনো সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা নাই । যিয়ে এই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকৰ সন্ধানত দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । ক'ৰ পৰা এই ফোন আহিছিল তাৰো তদন্ত কৰি থকা হৈছে ।
১০ নৱেম্বৰত হোৱা কাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত অধিক সতৰ্ক আৰক্ষী:
দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ১০ নৱেম্বৰত হোৱা লালকিল্লাৰ সমীপত হোৱা কাৰ বিস্ফোৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে এনচিআৰ অঞ্চলত সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ চিন্তা বঢ়াই তুলিছে । বিস্ফোৰণত বৰ্তমানলৈ ১৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু বহুকেইজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে । এই ঘটনাৰ পিছতে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীতেই নহয় এনচিআৰ এলেকাসমূহতো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ।
শ্বপিং মল আৰু জনসমাগম হোৱা অঞ্চলত নিচিদ্ৰ তালাচী অভিযান:
দিল্লী আৰক্ষী আৰপ অন্যান্য অঞ্চলৰ আৰক্ষীয়ে বৃহৎ বৃহৎ শ্বপিং মল সমূহ আৰু জনসমাগম হোৱা এলেকাসমূহত প্ৰতিদিনে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে সন্ধিয়া আৰু মঙলবাৰে দক্ষিণ দিল্লীৰ আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ চাকেট মলৰ বাহিৰত আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে তালাচী অভিযান চলাই । সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী আৰক্ষী যথেষ্ট সষ্টম হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।