ETV Bharat / bharat

ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে কেইবাজনৰো, আহত বহুজন

পিক-আপ ভান আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ । অস্থি বিসৰ্জন কৰিবলৈ যোৱা ৯ গৰাকীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ । আহত ১৫জন ।

Several people killed and injured in road accident in Ferozepur Punjab collision pickup truck trailer
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে কেইবাজনৰো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ফিৰোজপুৰ: শনিবাৰে পুৱা পঞ্জাৱৰ ফাজিলকা-ফিৰোজপুৰ পথত এখন পিক-আপ ভান আৰু এখন ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ । উক্ত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই ৯ জন লোক আৰু আহত ১৫ জন । আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়, তাৰ পৰা গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক ফৰিদকোটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

নিহতসকল ফাজিলকাৰ জালালাবাদ অঞ্চলৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাৰ অস্থি বিসৰ্জন কৰিবলৈ ডেৰা ব্যাছলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল । এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোকে গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

খবৰ অনুসৰি জালালাবাদৰ পৰা অহা পৰিয়ালটোৰ সদস্যই মাতৃৰ অস্থি বিসৰ্জন দিবলৈ এখন জীপেৰে ডেৰা ব্যাছলৈ গৈ আছিল । জীপখনত মহিলা, পুৰুষ, শিশুকে ধৰি প্ৰায় ২৭ জন লোক আছিল । এই দুৰ্ঘটনাত পাঁচগৰাকী মহিলা, তিনিজন পুৰুষ আৰু এটি শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১৫জন লোক আহত হয় । দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল । মৃতকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ।

পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি, তেওঁলোকে পুৱা ৪ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই ডেৰা ব্যাছলৈ ৰাওনা হয় । ধৰ্মীয় তীৰ্থযাত্ৰা যে ইমান মৰ্মান্তিকভাৱে হ’ব, সেই কথা কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল । দুৰ্ঘটনাটোত পিতৃসহ পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যৰ প্ৰাণ হেৰুৱাই ।

আৰক্ষীয়ে কয়,"জালালাবাদৰ পৰা অমৃতসৰৰ ব্যাছলৈ প্ৰায় ২৫ জন লোক এখন পিক-আপ ভানত গৈ আছিল । আহতসকলক ফিৰোজপুৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক ফৰিদকোটৰ গুৰু গোবিন্দ সিং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।" সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু দুৰ্ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ।

এটা পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে । ফিৰোজপুৰ-ফাজিলকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাই মুহূৰ্ততে শেষ কৰিলে এটা সুখী পৰিয়ালৰ আনন্দ ।

লগতে পঢ়ক: দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়নৰ আবেদনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি চিবিএছইৰ

দিল্লী অগ্নিকাণ্ড: বিগত ৬ বছৰত অগ্নিকাণ্ডজনিত দুৰ্ঘটনাত ৫৪৩ জন লোকৰ প্ৰাণহানি

TAGGED:

পঞ্জাৱত পথ দুৰ্ঘটনা
পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত
পঞ্জাৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
ROAD ACCIDENT IN FEROZEPUR PUNJAB

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.