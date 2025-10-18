জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মিজোৰামত টিবিত আক্ৰান্ত হৈ ১২১ জন লোক মৃত্যু
২০২০চনৰ পৰা মিজোৰামত টিবি ৰোগী আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। তাৰে ভিতৰত ১,৭৬১জন ৰোগীৰ বয়স ১৪ বছৰৰ ওপৰৰ আৰু ১০৪জন ৰোগীৰ বয়স ১৪ বছৰৰ তলৰ।
আইজল : ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি মিজোৰামত জানুৱাৰীৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈকে যক্ষ্মা (TB) ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কমেও ১২১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১৮৭০ জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । সংবাদ সংস্থা PTI-এ উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যত ৯৭,৬৪৭টা তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে, ইয়াৰে ৭৪৪গৰাকী মহিলাকে ধৰি ১,৮৭০জন লোক যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি ধৰা পৰিছে ।
একে সময়ছোৱাত মুঠ ১২১ জন লোকৰ মাল্টি ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেণ্ট টিউবাৰকুলোচিছ (MDR-TB) ধৰা পৰিছে আৰু আন ২১১ জন লোক টিবি আৰু এইচ আই ভি পজিটিভ দুয়োটা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে । মুঠ ৮২ শতাংশ ৰোগীৰ সফলতাৰে চিকিৎসা কৰা হৈছে বুলি তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে ।
মুঠ ১৮৭০ জন আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ভিতৰত ১৭৬১ জন ১৪ বছৰৰ ওপৰৰ আৰু ১০৪ জন ১৪ বছৰৰ তলৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ২০২০ চনৰ পৰা মৃত্যুৰ হাৰ আৰু টিবি ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ।
২০২০ চনত টিবিত ৩১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২১ চনত ৪৬ জন, ২০২২ চনত ৮৭ জন, ২০২৩ চনত ১১৯ জন আৰু ২০২৪ চনত ১৩৬ জনলৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে । বিগত পাঁচ বছৰত টিবি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কমেও ৫৪০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।
বিগত পাঁচ বছৰত ১১ হাজাৰৰো অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে ২০২৪ চনত সৰ্বাধিক ২,৩০৭ জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৩ চনত ২,১১৫ জন আক্ৰান্ত বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী টিবি মুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অধীনত টিবি ৰোগীক দত্তক লোৱাৰ বাবে বা তেওঁলোকক দান দিবলৈ ১০০ৰো অধিক লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে । ২০২২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী টিবি মুক্তি ভাৰত অভিযান ।