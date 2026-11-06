পথৰ কাষত ৰৈ থাকোতেই তীব্ৰবেগী বাহনৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, নিহত ৭ গৰাকী
তীব্ৰবেগী ট্ৰেইলাৰৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে ৪ মহিলা আৰু ৩ শিশুৱে । আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ ।
Published : November 6, 2026 at 10:23 AM IST
ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ডৰ খুঁটি জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । তীব্ৰবেগী ট্ৰেইলাৰে পথৰ কাষত ৰৈ থকা কেইবাজনো লোকক মহতিয়াই লৈ যায় । ফলত ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত ৪ গৰাকী মহিলা আৰু ৩ টা শিশু বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ঘটনাত আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত কোছাম্বি কলনীৰ ওচৰত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰি আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
স্কুটী আৰোহীক উদ্ধাৰৰ বাবে গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে ৭ গৰাকী লোকে
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১০:১৫ বজাত স্কুটীত থকা এজন লোকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত বাগৰি পৰে । ওচৰতে থকা কেইটামান পৰিয়ালে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল । কিছুমান যুৱকে আৰোহীজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়ত মহিলা আৰু শিশুসকলে পথৰ কাষতে থিয় হৈ দৃশ্যটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল । সেই মুহূৰ্ততে টৰ্পাৰ দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগেৰে অহা ১৮ চকীয়া ট্ৰেইলাৰ এখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহিলা আৰু শিশুকেইটাক মহতিয়াই লৈ যায় ।
#WATCH | Khunti, Jharkhand: Visuals from the spot after seven people died and one sustained injuries in a tragic road accident in the Karra police station area of Khunti district. An overspeeding truck ran over several people who had gathered at the spot following an accident involving a scooty rider.— ANI (@ANI) November 6, 2026
একেটা পৰিয়ালৰ ৩ সদস্যৰ মৃত্যু
এই দুৰ্ঘটনাই স্থানীয় বীৰছা নায়কৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সংকট নমাই আনিছে । এই ঘটনাত তেওঁৰ পত্নী কাছিলা দেৱী, কন্যা অঞ্জলি কুমাৰী আৰু এবছৰীয়া নাতি সৌৰভ নায়কে প্ৰাণ হেৰুৱায় । নিহত লোকসকল ক্ৰমে কাছিলা দেৱী, মাণ্ডু দেৱী, অঞ্জলি কুমাৰী, পাকো দেৱী, টুটি কুমাৰী, গলু কুমাৰ আৰু সৌৰভ নায়ক বুলি চিনাক্ত হৈছে । দুৰ্ঘটনাত আহত দুজনক ততালিকে খুঁটি সদৰ চিকিৎসালয় আৰু টৰ্পা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে খুঁটিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ঋষভ গাৰ্গে নিশাই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । এই দুৰ্ঘটনাক লৈ তেওঁ গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে কাৰা থানা এলেকাৰ ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ ওচৰত এখন স্কুটী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত সহায় কৰিবলৈ মানুহ গোট খাইছিল । সেই স্থানত যথেষ্ট আন্ধাৰ আছিল আৰু পথটো সংকীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে ১৮ চকীয়া ট্ৰেইলাৰৰ চালকে পথৰ কাষত থিয় হৈ থকা লোকসকলক লক্ষ্য নকৰিলে । যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে ট্ৰেইলাৰখনৰ চালক আৰু কৰ্মচাৰী পলায়ন কৰে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
গংগোত্ৰী ঘাইপথৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৈৰ বুকুত ইন’ভা গাড়ী, ৪ জনৰ মৃত্যু