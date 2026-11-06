ETV Bharat / bharat

পথৰ কাষত ৰৈ থাকোতেই তীব্ৰবেগী বাহনৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, নিহত ৭ গৰাকী

তীব্ৰবেগী ট্ৰেইলাৰৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে ৪ মহিলা আৰু ৩ শিশুৱে । আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ ।

Police arrived after deadly accident in KHUNTI
ঝাৰখণ্ডৰ খুঁটিত ট্ৰেইলাৰৰ খুন্দাত নিহত শিশুসহ ৭ গৰাকী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ডৰ খুঁটি জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । তীব্ৰবেগী ট্ৰেইলাৰে পথৰ কাষত ৰৈ থকা কেইবাজনো লোকক মহতিয়াই লৈ যায় । ফলত ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত ৪ গৰাকী মহিলা আৰু ৩ টা শিশু বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ঘটনাত আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত কোছাম্বি কলনীৰ ওচৰত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰি আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

স্কুটী আৰোহীক উদ্ধাৰৰ বাবে গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে ৭ গৰাকী লোকে

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১০:১৫ বজাত স্কুটীত থকা এজন লোকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত বাগৰি পৰে । ওচৰতে থকা কেইটামান পৰিয়ালে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল । কিছুমান যুৱকে আৰোহীজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়ত মহিলা আৰু শিশুসকলে পথৰ কাষতে থিয় হৈ দৃশ্যটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল । সেই মুহূৰ্ততে টৰ্পাৰ দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগেৰে অহা ১৮ চকীয়া ট্ৰেইলাৰ এখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহিলা আৰু শিশুকেইটাক মহতিয়াই লৈ যায় ।

একেটা পৰিয়ালৰ ৩ সদস্যৰ মৃত্যু

এই দুৰ্ঘটনাই স্থানীয় বীৰছা নায়কৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সংকট নমাই আনিছে । এই ঘটনাত তেওঁৰ পত্নী কাছিলা দেৱী, কন্যা অঞ্জলি কুমাৰী আৰু এবছৰীয়া নাতি সৌৰভ নায়কে প্ৰাণ হেৰুৱায় । নিহত লোকসকল ক্ৰমে কাছিলা দেৱী, মাণ্ডু দেৱী, অঞ্জলি কুমাৰী, পাকো দেৱী, টুটি কুমাৰী, গলু কুমাৰ আৰু সৌৰভ নায়ক বুলি চিনাক্ত হৈছে । দুৰ্ঘটনাত আহত দুজনক ততালিকে খুঁটি সদৰ চিকিৎসালয় আৰু টৰ্পা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে খুঁটিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ঋষভ গাৰ্গে নিশাই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । এই দুৰ্ঘটনাক লৈ তেওঁ গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে কাৰা থানা এলেকাৰ ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ ওচৰত এখন স্কুটী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত সহায় কৰিবলৈ মানুহ গোট খাইছিল । সেই স্থানত যথেষ্ট আন্ধাৰ আছিল আৰু পথটো সংকীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে ১৮ চকীয়া ট্ৰেইলাৰৰ চালকে পথৰ কাষত থিয় হৈ থকা লোকসকলক লক্ষ্য নকৰিলে । যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।

ইফালে দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে ট্ৰেইলাৰখনৰ চালক আৰু কৰ্মচাৰী পলায়ন কৰে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

গংগোত্ৰী ঘাইপথৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৈৰ বুকুত ইন’ভা গাড়ী, ৪ জনৰ মৃত্যু

TAGGED:

ACCIDENT IN KHUNTI
ট্ৰেইলাৰৰ খুন্দাত নিহত
ঝাৰখণ্ডত পথ দুৰ্ঘটনা
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা
পথ দুৰ্ঘটনাত শিশুৰ মৃত্যু

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.