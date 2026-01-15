ETV Bharat / bharat

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই শেষ কৰিলে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ আনন্দ

হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিৰমৌৰ জিলাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনি শিশুসহ মুঠ ৬ জনে ।

Several people died in massive fire in Sirmaur district Himachal leaders expressed grief
হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিৰমৌৰ জিলাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ছিৰমৌৰ: হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিৰমৌৰ জিলাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । বুধবাৰে মাজ নিশা ছিৰমৌৰ জিলাৰ সংগ্ৰাহ মহকুমাৰ নৌহৰাধাৰৰ তালাংগানা গাঁৱত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । এটা বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ৩ শিশুসহ ৬ জন লোক কৰুণভাৱে জ্বলি ছাঁই হৈ যায় । ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল ।

ছিৰমৌৰৰ আয়ুক্ত প্ৰিয়ংকা ভাৰ্মাই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত কয় যে এই ঘটনাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে অগ্নিদগ্ধ এজন লোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । নাহানৰ পৰা ঘটনাস্থলীলৈ লগে লগেই ৰাওনা হয় আয়ুক্তগৰাকী ।

মৃতকৰ তালিকা:

এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত তিনিটা শিশুসহ ছয়জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হয় । আনহাতে আহত এজন লোক । মৃত লোকসকলক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীৰ মতে, নিশা বাসগৃহটোত ৭ জন লোক শুই আছিল । প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসনে । আৰক্ষীৰ মতে, মৃতদেহকেইটা অধিক জ্বলি যোৱাৰ কাৰণে চিনাক্তকৰণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ।

Several people died in massive fire in Sirmaur district Himachal leaders expressed grief
ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই শেষ কৰিলে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ আনন্দ (ETV Bharat Assam)

তালিকা অনুসৰি

  1. ৰাজগড় তহচিলৰ তপৰৌলীৰ দুৰ্গা সিঙৰ পুত্ৰ নৰেশ
  2. ৰাজগড় তহচিলৰ তপৰৌলীৰ নৰেশৰ পত্নী ত্ৰিপ্তা
  3. চৌপাল তহচিলৰ খুমৰাৰ লোকেন্দ্ৰৰ পত্নী কবিতা
  4. চৌপাল তহচিলৰ খুমৰাৰ লোকেন্দ্ৰৰ কন্যা সৰিকা
  5. চৌপাল তহচিলৰ খুমৰাৰ লোকেন্দ্ৰৰ কন্যা কৃতিকা
  6. চৌপাল তহচিলৰ খুমৰাৰ লোকেন্দ্ৰৰ পুত্ৰ কৃতিক

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই আনন্দ-উল্লাসক পৰিৱৰ্তিত কৰিলে শোকাকুল পৰিৱেশলৈ:

ছিৰমৌৰ জিলাত সংঘটিত হোৱা ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে হিমাচলৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিৰোধী দলপতি জয়ৰাম ঠাকুৰে ।

জয়ৰাম ঠাকুৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুকত লিখে, "ছিৰমৌৰ জিলাৰ ৰেণুকা জী বিধানসভা সমষ্টিৰ নৌহৰাধাৰ এলেকাৰ ঘটুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তালাংগানা গাঁৱত যোৱানিশা সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক । এই দুখজনক ঘটনাত ৬ গৰাকী লোকৰ অপমৃত্যুৰ খবৰ বেদনাদায়ক । এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা । প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় লোকলৈ আহ্বান যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁলোকে সহায় কৰক । ঈশ্বৰে বিদেহ আত্মাক চিৰশান্তি প্ৰদান কৰক । লগতে পৰিয়ালবৰ্গক এই দুখ সহ্য কৰিবলৈ শক্তি দিয়ক ।"

ৰেণুকা জী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বিনয় কুমাৰে এই অগ্নিকাণ্ডক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি লিখে, "ৰেণুকা জী বিধানসভা সমষ্টিৰ ঘটুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তালাংগানা গাঁৱত যোৱা নিশা সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰি ব্যথিত হৈছো । এই বেদনাদায়ক ঘটনাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকক ভগৱানে সহ্য শক্তি প্ৰদান কৰক আৰু বিদেহ আত্মাক চিৰশান্তি প্ৰদান কৰক ।"

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ শোক প্ৰকাশ:

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ডাঃ ৰাজীৱ বিণ্ডলে এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে । ৰাজীৱ বিণ্ডলে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত ৬ গৰাকী লোকৰ কৰুণ মৃত্যত শোক প্ৰকাশ কৰি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: মহাৰাষ্ট্ৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন ২০২৬ : ২০২২ চনৰ পিছত বি এম চিত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন

ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ

TAGGED:

SIRMAUR FIRE INCIDENT
FIVE PEOPLE DIED IN SIRMAUR
MAKAR SANKRANTI FIRE INCIDENT
FIRE BROKE OUT IN SIRMAUR HIMACHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.