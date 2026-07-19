ETV Bharat / bharat

নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভূমিস্খলনত নিহত কমেও ৮ জন

ভূমিস্খলনৰ ফলত মন চহৰত স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ বৰ্তমানলকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এই ভূমিস্খলনৰ ফলত কমেও আঠজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷

LANDSLIDE IN NAGALAND
নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভূমিস্খলন (DIPR Nagaland)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ দেওবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ভূমিস্খলনৰ ফলত মন চহৰত স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ বৰ্তমানলকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এই ভূমিস্খলনৰ ফলত কমেও ৮ জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে চাৰিগৰাকী মহিলা ৷ আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ সমীপৰ অঞ্চলটোত ভূমিস্খলনে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত এতিয়াও বহু লোক আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ উদ্ধাৰকাৰী দল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ আৰচিচি বিল্ডিঙকে ধৰি কমেও দহটাকৈ বাসগৃহ এই ভূমিস্খলনৰ ফলত ধ্বংস হৈছে ৷

বিগত কেবাদিনো ধৰি অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতেই এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ যদি বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেন্তে এনে ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছে স্থানীয় লোকে ৷ অসমতল পৃষ্ঠ, ওপৰৰ পৰা খহি অহা বোকা আৰু পানীৰ ঢৌৱে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাঘাত জন্মোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে প্ৰতিকূল পৰিৱেশতো আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’ই ৷ সামাজিক মাধ্যমক এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘মনত প্ৰচণ্ড ভূমিস্খলনৰ দুখজনক খবৰ লাভ কৰিছোঁ । যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা । ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিস্থিতি তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । এন এছ ডি এম এ, জিলা প্ৰশাসন, ডিডিএমএ, এছডিআৰএফ, আৰক্ষী, আছাম ৰাইফলছ আৰু স্থানীয় সম্প্ৰদায়ে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে কাম কৰি আছে ।’’

ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ লগতে আহতসকলৰ পৰিয়াললৈ এককালী আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছে ৷ মন জিলাৰ উপায়ুক্ত ৱেনয়েই কন্যাকে এএনআইক জনোৱা মতে, এতিয়ালৈকে ৪ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আন চাৰিটা মৃতদেহ এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আছে ।

‘‘মন জিলাৰ একাধিক স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ হৈছে তিজিট, মন চহৰ । নিশা প্ৰায় ১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু আমি পুৱা প্ৰায় ৬-৭ বজাত ভূমিস্খলনৰ তথ্য লাভ কৰিছোঁ । এছডিআৰএফ, আৰক্ষী, আছাম ৰাইফলছ, এনডিআৰএফৰ দল আৰু স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ৷ এতিয়ালৈকে আমি ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা ৩ গৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষকে ধৰি ৪ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ৷ আন ১২ জন লোক আহত হৈছে । উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।’’ কন্যাকে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: জম্মু-কাশ্মীৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ; ১৭ জনৰ মৃত্যু, মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা

TAGGED:

ভূমিস্খলন
ধাৰাসাৰ বৰষুণ
নাগালেণ্ড
NAGALAND MON DISTRICT
LANDSLIDE IN NAGALAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.