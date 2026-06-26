যাত্ৰীবাহী বাহনত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, নিহত ৭ জন

যাত্ৰীবাহী বাহনত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, নিহত ৭ জন
এখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু এখন যাত্ৰীবাহী বাহন মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত ৭ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
Published : June 26, 2026 at 8:57 AM IST
ৰামগড়: ঝাৰখণ্ডৰ ৰামগড় জিলাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । ৰাজৰপ্পা আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ লাৰি-বাৰলঙৰ সমীপত এখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু এখন যাত্ৰীবাহী বাহন মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত ৭ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত ব্যক্তিজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰাঁচীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
মৃত লোক কেইজন বেণ্ড পাৰ্টিৰ সৈতে জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ক্ষুব্ধ গাঁওবাসীয়ে অৱৰোধ কৰিছে ৰামগড়-বোকাৰো মূল পথ । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, আৰু প্ৰশাসনে ৰাইজক শান্ত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । বুধ বজাৰ লাৰি-বৰলঙৰ সমীপৱৰ্তী ৰামগড়-বোকাৰো মূল পথ (ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ)ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । ক্ষুব্ধ গাঁওবাসীয়ে ৰামগড়-বোকাৰো মূল পথ অৱৰোধ কৰাৰ ফলত পথৰ দুয়োকাষে বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা যায় ।
খবৰ অনুসৰি, বলছাগ্ৰাৰ দুজন লোক আৰু মাৰ্গামাৰ্চা গাঁৱৰ টাছা-বেণ্ড পাৰ্টিৰ সদস্যই এখন যাত্ৰীবাহী বাহনেৰে মাৰ্গামাৰ্চালৈ আহিছিল । বেণ্ড-তাছা পাৰ্টিৰ আন সদস্যৰ সৈতে তেওঁলোক বলছাগ্ৰালৈ উভতি আহিছিল এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে । ইফালে ৰামগড়ৰ পৰা আহি থকা এখন দ্ৰুতবেগী কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকে গাড়ীখনক অভাৰটেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অৱস্থাতে খুন্দা মাৰে । ইয়াৰ ফলত গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে আঠজন লোকৰ আটাইকেইজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় গাঁওবাসী, ৰাজৰপ্পা থানা, আৰু অন্যান্য থানাৰ আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আহত আটাইকেইজনক লগে লগে ৰামগড় সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকে ৭ জন লোকক মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে সংকটজনক অৱস্থাত এজন লোকক ৰাঁচীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
তাছা পাৰ্টিৰ সদস্য পিণ্টুৱে কয় যে বলছাগ্ৰাৰ পৰা যাত্ৰীবাহী বাহনখন আহি মৰাং মাৰ্চাৰ পৰা ছয়জন লোকক লৈ বলছাগ্ৰালৈ উভতি আহিছিল । এই সময়ছোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় য’ত ৬জন লোক মৰাংমাৰ্চাৰ বুলি কোৱা হৈছে আনহাতে দুজন লোক বলছাগ্ৰাৰ বুলি কোৱা হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ চিনাক্তকৰণ এতিয়াও হোৱা নাই ।
ৰামগড় সদৰ চিকিৎসালয়ৰ চিভিল চাৰ্জন ডাঃ অনিল কুমাৰে উল্লেখ কৰে যে পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত মুঠ ৮ জন লোকক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় । ইয়াৰে ৭ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰাঁচীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সকলো মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা গৃহত ৰখা হৈছে ।
ৰামগড় মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আলোক ৰঞ্জনে উল্লেখ কৰে যে প্ৰাথমিক তদন্তত ট্ৰাকখনে পথৰ ভুল ফালে গৈ যাত্ৰীবাহী বাহনখনত খুন্দা মৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । বাহনখনত আছিল তাছা পাৰ্টিৰ সদস্য । গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় । সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।
এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে মৃতকৰ আত্মীয় আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় । ক্ষুব্ধ গাঁওবাসীয়ে ২৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি অবিৰত দুৰ্ঘটনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । ঘটনাস্থলীত এছডিপিঅ’, ৰাজৰপ্পা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, ৰামগড় থানা, আৰু কেইখনো থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ্মীসকলে অৱস্থান কৰে । প্ৰশাসনে ৰাইজক শান্ত কৰাৰ লগতে যান-বাহন চলাচল স্বাভাৱিক কৰাৰ চেষ্টা কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ ছয় জিলাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু ১, নিৰুদ্দেশ ৪, আহত ১৭