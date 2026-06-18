প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ দ খাৱৈত বাগৰিল বলেৰ’, একেটা পৰিয়ালৰ ৬ সদস্যসহ ৭ জনৰ মৃত্যু

প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ দ খাৱৈত বাগৰিল বলেৰ’, একেটা পৰিয়ালৰ ৬ সদস্যসহ ৭ জনৰ মৃত্যু
হিমাচল প্ৰদেশৰ চাম্বা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । একেখন গাঁৱৰ তিনিজন ভাতৃসহ ৭জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
Published : June 18, 2026 at 2:45 PM IST
চাম্বা: এটা শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাই অন্ধকাৰ নমাই আনিলে এখন ঘৰলৈ ৷ একেলগে যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে একেটা পৰিয়ালৰ ছগৰাকীকৈ সদস্যই ৷ পথৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰা বাহনখন ৷ ফলত পৰিয়ালটোৰ ছগৰাকী সদস্যৰ লগতে চালকজনো নিহত হয় ৷
হিমাচল প্ৰদেশৰ চাম্বা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । চাম্বা জিলাৰ চুৰাহৰ পুখৰী-মাছৰুণ্ড পথৰ দ খাৱৈত এখন বাহন বাগৰি পৰাৰ ফলত একেখন গাঁৱৰ তিনিজন ভাতৃসহ ৭জন লোকৰ মৃত্যু হয় । মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত আছে এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি অহা পুৰুষ-মহিলা । দুৰ্ঘটনাটোৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় বাসিন্দা আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, এইচ পি ০১চি ২৫৮১ নম্বৰৰ এখন বলেৰ’ বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নিশা প্ৰায় ২ বজাত চাম্বা-মাছৰুণ্ড পথৰ ছতৰুণ্ডৰ সমীপত ৫০০ মিটাৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বলেৰ’ গাড়ীখনত গ্ৰামমহল পঞ্চায়তৰ সপ্ৰোথ গাঁৱৰ তিনিগৰাকী মহিলা আৰু তিনিজন পুৰুষৰ লগতে এজন চালক আছিল ।
ককাদোথা গাঁৱত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল তেওঁলোক । কিন্তু ছতৰুণ্ডৰ ওচৰতে গাড়ীখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ তলত এটা খাৱৈত সোমাই পৰে । থিতাতে মৃত্যু হয় সাতগৰাকী যাত্ৰীৰ । এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ।
চাম্বাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক দীনেশ কুমাৰে জনোৱা মতে, যথেষ্ট কষ্টৰ অন্তত খাৱৈৰ পৰা আটাইকেইটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চাম্বাৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে চাম্বা জিলাৰ চুৰাহৰ বিজেপি বিধায়ক হংসৰাজে । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে চাম্বা জিলাৰ মাছৰুণ্ড অঞ্চলত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত গাড়ী চালককে ধৰি এটা পৰিয়ালৰ ছগৰাকী সদস্যৰ মৃত্যু হয় । স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ মতে, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত স্থানীয় বাসিন্দাসকলে আৰক্ষীক সহায় কৰি আছে । বিধায়ক হংসৰাজে উল্লেখ কৰে যে এই অঞ্চলত ক্ৰেচ বেৰিয়াৰ নথকাৰ ফলত অধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটি হয় । তদন্তৰ অন্তত এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হ’ব যদিও পি ডব্লিউ ডি বিভাগে বিষয়টো সমাধান কৰিব লাগে বুলি তেওঁ কয় ।
চাম্বাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিজয় কুমাৰ সাক্লানীয়ে দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত নিশ্চিত কৰি কয়, "ছতৰুণ্ডৰ সমীপত বলেৰ’ বাহন দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । আৰক্ষী আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে । দুৰ্ঘটনাটোত মৃত আৰু আহতসকলৰ সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ জানিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । প্ৰতিটো দিশৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক: ১৫ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ২৪০০ কোটিৰ পিএম-ভিবিআৰৱাই ইনচেনটিভ