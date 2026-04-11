মথুৰাত শোকাৱহ নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত ১০, ২২ জনক উদ্ধাৰ; অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত

By ANI

Published : April 11, 2026 at 1:19 PM IST

মথুৰা : উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ নাও দুৰ্ঘটনা । এই দুৰ্ঘটনাত ১০ জন লোকৰ সলিল সমাধি ঘটে । আনহাতে, ২২ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । অন্য নৌকা যাত্ৰীৰ সন্ধানত ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত আছে ।

মথুৰা জিলাৰ বৃন্দাবনৰ যমুনা নদীত শুকুৰবাৰে এখন যাত্ৰীবাহী নাও উলটি যোৱাৰ ফলত এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক (গ্ৰাম্য) সুৰেশ চন্দ্ৰ ৰাৱটে ১০ জন লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ২২ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে ।

আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীয়ে (এনডিআৰএফ) ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ (এছডিআৰএফ) সৈতে মিলি এক বৃহৎ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । প্ৰভিন্সিয়েল আৰ্মড কনষ্টেবলাৰী (পিএচি) আৰু ব্যক্তিগত ডুবাৰুৱে সহযোগ কৰা এই অভিযান এতিয়াও চলি আছে ।

শনিবাৰে এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ৰাৱটে কয় যে এই ঘটনা সংঘটি হোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযানত সম্ভাৱ্য সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সকলো দল আৰু সঁজুলি নিয়োগ কৰা হৈছে ।

"...সকলো দল ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে... আমি তালৈ ৮টা পিআৰবি (জৰুৰীকালীন সঁহাৰি আৰক্ষীৰ বাহন/দল), আমাৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল আৰু এম্বুলেন্স প্ৰেৰণ কৰোঁ । মুঠ ৩২ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ১০ জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ২২ জন সুস্থ অৱস্থাত আছে ।"

আনহাতে, চলিত অভিযানৰ পৰিসৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ৰাৱটে কয় যে একাধিক দলে নদীৰ গভীৰ অংশত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে । তেওঁ কয়, "৮টা এনডিআৰএফ দল, ৫টা এছডিআৰএফ দল আৰু ৩টা পিএচি দল নিয়োগ কৰা হৈছে । প্ৰায় ১২০ জন ব্যক্তিগত ডুবাৰু নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু আমি ১৪ কিলোমিটাৰ এলেকাত অনুসন্ধান অভিযান চলাইছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয় যে শনিবাৰে পুৱাও নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । ৰাৱটে কয়, "আজি পুৱা ৫.৩০ বজাৰ পৰা স্থানীয় ডুবাৰুৰ সৈতে এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ আৰু পিএচিৰ নাৱে অঞ্চলটোত অভিযান চলাইছে । এনডিআৰএফৰ গভীৰ সাগৰৰ ডুবাৰুসকলো এই অনুসন্ধানত জড়িত হৈ আছে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে কৰ্তৃপক্ষই এতিয়াও নাওখনত থকা মুঠ যাত্ৰীৰ সংখ্যা পৰীক্ষা কৰি আছে । "আমি এতিয়াও যাত্ৰীৰ মুঠ সংখ্যা চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই । কিয়নো কিছুমানক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়কে ধৰি বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল । এবাৰ আমাৰ গণনা সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰিম যে আন কোনোবা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নেকি ।" এডিএম (ন্যায়িক) বেদ প্ৰিয়া আৰ্যই এই কথা উল্লেখ কৰি লগতে কয় যে উদ্ধাৰ বাহিনীয়ে প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কাম কৰি আছে ।

আৰ্যই কয়, "এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ, পিএচি আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে এই অনুসন্ধান অভিযান চলাই আছে... আমি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে যোগাযোগত আছোঁ আৰু অতি সোনকালে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ।"

উল্লেখ্য যে শনিবাৰে পুৱা বৃন্দাবনৰ কেশী ঘাটৰ সমীপত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থাকে আৰু বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰে যে যমুনা নদীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা অংশত অনুসন্ধানৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ২ লাখ টকাকৈ প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । আনহাতে, আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ।

