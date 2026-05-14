ধুমুহা-বৰষুণত প্ৰাণ গ’ল ৫৬ গৰাকী লোকৰ, উদ্ধাৰ তথা সাহায্য অভিযান তৎপৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেবাখনো জিলাত এই ধুমুহা-বৰষুণৰ বিস্তৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় । প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত কমেও ৫৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
Published : May 14, 2026 at 10:10 AM IST
নিউজ ডেস্ক: উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ ৷ প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত কমেও ৫৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ বুধবাৰে কেবাখনো জিলাত হোৱা এই প্ৰলয়ৰ ফলত বহুকেইটা বাসগৃহৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে বহু স্থানত গছ, বিদ্যুতৰ খুঁটা আদি ভাঙি পৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এই দুৰ্যোগৰ পাছতেই দুৰ্গতসকলক উদ্ধাৰৰ লগতে ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল’বলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ লগতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
ৰাজ্যখনৰ কেবাখনো জিলাত এই ধুমুহা-বৰষুণৰ বিস্তৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় । প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, প্ৰয়াগৰাজত ১৭ গৰাকী, মিৰ্জাপুৰত ১৪ গৰাকী, ভাদোহীত ১৬ গৰাকী, ফাতেহপুৰত ৯ গৰাকী, বদাউন (শ্বাহজাহানপুৰ)ত ৫ গৰাকী, প্ৰতাপগড়ত ৪ গৰাকী, বৰেলীত ৭ গৰাকী, চান্দৌলি আৰু কুশীনগৰত দুগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে । ইফালে কাণপুৰত দুগৰাকী, দেৱৰিয়াত দুগৰাকী আৰু সোণভদ্ৰ জিলাত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে জিলা দণ্ডাধীশ আৰু অন্যান্য বিভাগৰ বিষয়াসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগীক সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ সহায় নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ সাহায্যৰ কামত গাফিলতি সহ্য কৰা নহ’ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।
আদিত্যনাথে বিষয়াসকলক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দি বীমা কোম্পানীসমূহৰ লগতে ৰাজহ আৰু কৃষি বিভাগকো ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ চলাই চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ কয় যে লোকচানৰ মূল্যায়নৰ লগে লগে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।
