বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে কৰ্ণাটকত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ৩ জনৰ মৃত্যু
হাছান জিলাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত এজন লোক আহত হয় । উত্তৰাখণ্ডত চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল যাত্ৰীবাহী বাছ । কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।
Published : January 2, 2026 at 8:48 AM IST
নিউজ ডেস্ক : সমগ্ৰ দেশ নৱবৰ্ষ উদযাপনত ব্যস্ত । পুৰণি বছৰক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰি লৈছে সকলোৱে । এই ক্ষণত কোনোৱে যদি পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাইছে, কোনোৱে আকৌ বনভোজলৈ গৈছে । মুঠতে ব্যাপক উছাহেৰে সকলোৱে নৱবৰ্ষক আদৰণি জনাইছে । কিন্তু এই আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে কৰ্ণাটকৰ হাছান জিলাত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনত এখন পিকআপ ভান দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত ৩ গৰাকী লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় ।
জানিব পৰা মতে বাহনখনৰ এটা টায়াৰ ফাটি গৈছিল, যাৰ ফলত বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । দুৰ্ঘটনাটোত এজন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিহত কেইজন ছাব্বিৰ (৫৫), থিমান্না (৫৩) আৰু সঞ্জয় (৪৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে হাছানৰ বাসিন্দা নৌছাদ নামৰ আহত লোকজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
স্থানীয় আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে আৰ্চিকেৰে তালুকৰ চিক্কাৰাহল্লীৰ সমীপৰ ৬৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো । পিকআপ ভানখনৰ টায়াৰ ফাটি যোৱাৰ লগে লগে চালকজনে বাহনখনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু বাহনখন বাগৰি পৰে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে নিহতসকলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে উত্তৰাখণ্ডৰ হৃষিকেশত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । হঠাৎ জ্বলি উঠে উত্তৰাখণ্ড পৰিবহণ নিগমৰ এখন বাছ । ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জ্বলি ছাৰখাৰ বাছখন । এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
লাল টাপ্পাড় আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপ পৰিদৰ্শক বিনয় মিট্টলে কয় যে বাছখনৰ চালক, বাছৰ কৰ্মচাৰী আৰু ৪ গৰাকী যাত্ৰী সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে । তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ বাছৰ পৰা নামি জীৱন ৰক্ষা কৰে । যাৰ বাবে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।
নেপালী ফাৰ্মৰ পৰা দৈৱালা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নেচাৰ ভিলাৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । বাছখন লোহাঘাটৰ পৰা ডেৰাডুন অভিমুখে গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও বাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় ।
