মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ নাপালে, আদবাটতে যমে নিলে ৮ ভক্তৰ প্ৰাণ, চিকিৎসালয়ত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ ১২ জনৰ

মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ নাপালে, আদবাটতে যমে নিলে ৮ ভক্তৰ প্ৰাণ, চিকিৎসালয়ত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ ১২ জনৰ
বলেৰ’ আৰু ৰেডিমিক্স ল’ৰী বাহনৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত কেবাজনো লোকৰ মৃত্যু ৷
Published : April 16, 2026 at 7:37 AM IST
য়েম্মিগানুৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ জানিব পৰা মতে, এই পথ দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১২ জন লোক আহত হয় । লাভ কৰা তথ্য মতে, বলেৰ’ আৰু ৰেডিমিক্স ল’ৰী বাহন সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
আহত আটাইকে ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আন তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
আমি উল্লেখ কৰা এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাৰ্ণুল জিলাত ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মন্ত্ৰালয়ম মণ্ডলৰ চিলালাডোনাত এখন বলেৰ’ বাহন-ৰেডিমিক্স ল’ৰীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলতে ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷
বলেৰ’ বাহনখনত থকা লোকসকলে কৰ্ণাটকৰ চিকমাগালুৰৰ মন্ত্ৰালয়মত শ্ৰী ৰাঘবেন্দ্ৰ স্বামীক চাবলৈ গৈ আছিল ৷ কিন্তু মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পূৰ্বেই ভক্তসকল এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে ।
স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত আটাইকে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততহে সকলো তথ্য বা ঘটনাৰ আঁৰৰ সম্পূৰ্ণ কাৰণ পোহৰলৈ আহিব ৷
অৱশ্যে বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷