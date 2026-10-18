শীতলা মাতা মন্দিৰলৈ যোৱা পথত ট্ৰাকৰ খুন্দাত ১৩ ভক্তৰ মৃত্যু, ২৯ জন গুৰুতৰভাৱে আহত
ঘটনাস্থলীত কৰ্তব্যৰত দুজন আৰক্ষীও আহত হৈছে আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
Published : October 18, 2026 at 8:22 AM IST
গোৱালিয়ৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ত শীতলা মাতা মন্দিৰলৈ যোৱা ভক্তসকলক এখন ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত প্ৰায় ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাত আন ২৯ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু তেওঁলোকৰ ৭ জনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে ।
আহত আটাইকেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে জয়ৰোগ্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
News Alert! Thirteen devotees killed, several others injured after a truck hits them near a Gwalior temple in the wee hours, says an official. https://t.co/6V71XgIftJ— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
গোৱালিয়ৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ধৰ্মবীৰ সিঙে কয়, "প্ৰায় ১:৩০ বজাত এখন ধান ভৰ্তি এখন ট্ৰাক ৰখাই দিয়া হয় । ট্ৰাকখনে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দেৱাল আৰু গেটত খুন্দা মাৰে আৰু পথত থকা ভক্তসকলক মহটিয়াই নিয়ে ৷"
তেওঁ লগতে কয় যে, “ঘটনাস্থলীত কৰ্তব্যৰত দুজন আৰক্ষীও আহত হৈছে আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।”
অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰক :