দিল্লীৰ মালব্য় নগৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড; বিদেশী নাগৰিকসহ নিহত ১৮

দিল্লীৰ মালব্য় নগৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড; বিদেশী নাগৰিকসহ নিহত ১৮
মালব্য় বা মালবিয় নগৰত সংঘটিত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই এতিয়ালৈকে ১৮ জন হৈছে । দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে ততালিকে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।
By PTI
Published : June 3, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 4:52 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীৰ মালব্য় নগৰ অঞ্চলৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত বুধবাৰে এক ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । এই ঘটনাত এতিয়ালৈকে কমেও ১৮ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সময়ত ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বেছমেণ্টত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি বেছমেণ্টত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক নিৰাপদে উলিয়াই আনে । চৌদিশে ধোঁৱাই আৱৰি ধৰাৰ ফলত উশাহ লোৱাত অসুবিধা হোৱাত আফ্ৰিকাৰ তিনিজন ব্যক্তি অচেতন হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে ততালিকে CATS এম্বুলেন্সেৰে নিকটৱৰ্তী চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ মুখ্য অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়া এ কে মালিকে জনোৱা মতে, অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগে পুৱা প্ৰায় ৮.৫১ বজাত এই অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰে ।
পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাৰ কথা বিবেচনা কৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে প্ৰথমে দুখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ টেণ্ডাৰ, দুটা পানী ব্ৰাউজাৰ, এখন কুইক ৰিয়েকচন বাহন, এখন বহুমুখী বাহন আৰু এটা শ্বাস-প্ৰশ্বাস যন্ত্ৰৰ ইউনিট ঘটনাস্থলীত নিয়োগ কৰে ।
এ ডি অ’ সন্তোষ, এছ টি অ’ ফুল সিং, এছ টি অ’ নৰেন্দ্ৰ আৰু এছ অ’ ৰাকেশকে ধৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে এই দলটোৰ নেতৃত্ব দিয়ে।
কিন্তু পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হোৱাৰ লগে লগে পুৱা ৮.৫৫ বজাত এছ টি অ’ মনোজৰ তত্ত্বাৱধানত ছফদৰজঙৰ পৰা অতিৰিক্ত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
আনহাতে, এছ টি অ' নৰেন্দ্ৰই পুৱা ৯.১৬ বজাত বেতাঁৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে 'মে'ক-৪' সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে । এই সতৰ্কবাণীয়ে এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডৰ ইংগিত দিয়ে আৰু উদ্ধাৰকাৰ্যত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ জাননী দিয়ে ।
অৱশেষত মুঠ ১০ খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী নিয়োগ কৰা হয় । অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ তত্ত্বাৱধানত থকা এ ডি অ’ সন্তোষ, এ ডি অ’ সৰৱজিত, এছ টি অ’ ফুল সিং, এছ টি অ’ নৰেন্দ্ৰ, এছ টি অ’ মনোজ আৰু এছ অ’ ৰাকেশকে ধৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে উদ্ধাৰকাৰ্যৰ ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰে । অৱশেষত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই ঘটনাৰ ভয়াৱহতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংমণ্ডল বিষয়া ৰবিন্দৰেও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অভিযানৰ নিৰীক্ষণ কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
অৱশ্যে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ’ব পাৰে যদিও বিতং তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । আনহাতে, ৰেষ্টুৰেণ্টখনে নিৰ্ধাৰিত অগ্নিনিৰ্বাপক নীতি মানি চলিছিলনে নাই সেই বিষয়েও কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা কৰি আছে ।