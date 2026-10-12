পুনৰ বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, ২ ভাৰতীয় নাৱিক নিৰুদ্দেশ

পুনৰ বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, ২ ভাৰতীয় নাৱিক নিৰুদ্দেশ
আৰব সাগৰত পুনৰ বাণিজ্যিক জাহাজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ । ৯ গৰাকী ক্ৰু সদস্যক উদ্ধাৰ । এতিয়াও ২ নাৱিক নিৰুদ্দেশ ।
Published : October 12, 2026 at 3:08 PM IST
নতুন দিল্লী : সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ আৰব উপসাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত আছে । এইবাৰ সোহৰ এংকৰেজত এখন টেংকাৰত ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
নিকাৰাগুয়াৰ পতাকাযুক্ত এমটি পেট্ৰ' ডলফিন নামৰ টেংকাৰখনত ১১ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই তথ্য নিশ্চিত কৰিছে ।
সোণোৱালে এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে কয় যে ৯ গৰাকী ক্ৰু সদস্যক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । কিন্তু দুগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । তেওঁ লগতে কয় যে স্থানীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ।
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 11, tanker MT PETRO DOLPHIN, carrying 11 Indian seafarers, was subjected to a drone attack at Sohar Anchorage. While nine of our Indian crew members have been successfully rescued and are safe, two Indian nationals currently remain missing. Search-and-rescue operations are actively underway by the local Coast Guard. We are continuously coordinating with all relevant authorities to fully support the ongoing rescue efforts and ensure every possible action is taken to safely locate our missing personnel.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 11, 2026
সোণোৱালে এক্সৰ পোষ্টটোত লিখিছে, "আমি সকলো সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে নিৰন্তৰ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টাক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰি আছো আৰু আমাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা কৰ্মীসকলক নিৰাপদে বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে সকলো সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ । ওমানত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসেও পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰখা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে ।"
The Embassy is closely monitoring the situation concerning MT PETRO DOLPHIN, a Nicaragua-flagged tanker. Two of the 11 Indian seafarers onboard are reported missing. The Embassy is in close and continuous contact with the concerned authorities .— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) October 11, 2026
ইফালে এক্সৰ এটা পোষ্টত দূতাবাসে কয়, "দূতাবাসে নিকাৰাগুয়াৰ পতাকা থকা টেংকাৰ এম টি পেট্ৰ' ডলফিন সম্পৰ্কীয় ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । জাহাজখনত থকা ১১ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিকৰ ভিতৰত দুজন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । দূতাবাসে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ আৰু নিৰন্তৰ যোগাযোগ ৰাখিছে ।"
উল্লেখ্য যে শেহতীয়া কিছুদিনত বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত কেইবাটাও আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ ৯ অক্টোবৰত ডুবাইৰে শ্বাৰজাহ এংকৰেজত 'এমটি জিইএম নম্বৰ ২' নামৰ আন এখন জাহাজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ হৈছিল । যিখন জাহাজত ২২ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিক আছিল । সৌভাগ্যক্ৰমে আটাইকেইগৰাকী নাৱিক সুৰক্ষিত আছিল ।
এই আক্ৰমণৰ ৩ দিন পূৰ্বেও ওমান উপকূলৰ সমীপৰ হৰমুজ প্ৰণালীত পানামাৰ পতাকাযুক্ত এখন বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ হৈছিল । য'ত দুগৰাকী নাৱিকৰ মৃত্যুৰ লগতে ১২ গৰাকী লোক আহত হৈছিল । আহতসকলৰ ১১ গৰাকীয়ে ভাৰতীয় আছিল ।
ইফালে বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিষয়টোৱে ভাৰতীয় নাৱিকৰ নিৰাপত্তাক লৈও গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । যাৰ বাবে ভাৰতে বাৰে বাৰে সামুদ্ৰিক অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাত জোৰ দিছে । লগতে নাৱিক আৰু বাণিজ্যিক জাহাজৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টোক ভাৰতে বিশ্বজুৰি আলোচনাৰ মজিয়ালৈ অনাৰো প্ৰয়াস কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতীয় নাৱিক থকা জাহাজত ড্ৰোণ আক্ৰমণ : মন্ত্ৰী সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া