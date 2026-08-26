পথৰ পৰা দ খাৱৈত বাগৰিল বাহন, থিতাতে নিহত ৬ জন
শ্বেইন্দ্ৰৰ পৰা মনুৱালীলৈ গৈ থকা জে কে ২০এ-৮৭০২ নম্বৰৰ বাহনখন ছোকাৰৰ সমীপৰ এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।
Published : August 26, 2026 at 10:47 PM IST
জম্মু: এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে জম্মু-কাশ্মীৰক ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া পুঞ্চৰ মাণ্ডী তহচিলৰ শ্বেইন্দ্ৰৰ ছোকাৰত এখন বাহনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত কমেও ছয়জন লোকৰ মৃত্যু হয়, আৰু আন তিনিজন লোক আহত হয় । জম্মু আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷
ঘটনাৰ সবিশেষ জনাই মাণ্ডী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলে কয় যে শ্বেইন্দ্ৰৰ পৰা মনুৱালীলৈ গৈ থকা জে কে ২০এ-৮৭০২ নম্বৰৰ বাহনখন ছোকাৰৰ সমীপৰ এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।
এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দলে স্থানীয় লোকৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । দুৰ্ঘটনাত ছয়জন লোকৰ মৃত্যু হয়, আৰু আন তিনিজন আহত হয় ৷ আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে পুঞ্চৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।’’
নিহত কেইজনক ছামছ দীনৰ পুত্ৰ ছিৰাজ আহমেদ, মহম্মদ শ্বৰীফৰ পুত্ৰ নাজাকাত হুছেইন, মহম্মদ ছফিক, লিয়াকৎ হুছেইনৰ পুত্ৰ মুশ্বাৰত হুছেইন, মহম্মদ আমিনৰ পত্নী জুলফাট বি আৰু মহম্মদ ৱাছিদৰ পুত্ৰ মহম্মদ ৰছিদ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ আটাইকেইজন শ্বেইন্দ্ৰৰ ছোকাৰৰ নিবাসী ।
আহত তিনিজনৰ নাম মহম্মদ আমিন, ইৰছান আহমেদ আৰু তাহিৰ আহমেদ । এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । কিদৰে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ’ল সেয়া তদন্তৰ পাছতহে জানিব পৰা যাব ৷
এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ ছোকাৰ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷ ইতিমধ্যে মৃতদেহসমূহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ আহতকেইজন বৰ্তমানেও চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ৷
লগতে পঢ়ক: নেপালত জলপ্ৰলয়: উদ্ধাৰকাৰ্যত নামিল নেপাল সেনা, যিকোনো অভিযানৰ বাবে সাজু এছএছবি