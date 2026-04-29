কেইবামহলীয়া অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড, আহত কেইবাজনো লোক

অগ্নিকাণ্ডৰ পাছত অট্টালিকাটোত বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হৈ পৰে আৰু লিফ্ট বন্ধ হৈ যায় । ফলত ওপৰৰ মহলাৰ বাসিন্দাসকল আবদ্ধ হৈ পৰে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 11:08 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী/গাজিয়াবাদ : দিল্লীৰ গাজিয়াবাদৰ ইন্দিৰাপুৰম থানাৰ অধীনস্থ গৌৰ গ্ৰীণ এভিনিউ ছ’চাইটিত বুধবাৰে পুৱা এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ অট্টালিকাৰ অষ্টম মহলাত এই সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ড ক্ৰমে দ্ৰুতগতিত সমগ্ৰ অট্টালিকাটোত বিয়পি পৰে আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰতে জুইৰ লেলিহান শিখাই তেৰ মহলীয়া অট্টালিকাটো ঘেৰি ধৰে ৷

এই অগ্নিকাণ্ডত তিনিজন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আহত তিনিওজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ ইফালে আন সাত-দহজন লোক সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । তেওঁলোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে পৰিষদৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ শিবিৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ১৩ মহলীয়া ছ’চাইটি কমপ্লেক্সটোৰ বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত ছ’চাইটিৰ লিফ্ট বন্ধ হৈ যায় । ফলত অট্টালিকাৰ ওপৰৰ মহলাত বহু লোক আৱদ্ধ হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

ইয়াৰ পাছতেই ছ’ছাইটিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কেইবাজনো বাসিন্দাক নিৰাপদে উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় ৷ তেওঁলোকে সমান্তৰালভাৱে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক অৱগত কৰে আৰু খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷

মুখ্য অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়া ৰাহুল পালে কয়, "অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলটোৱে জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে শীঘ্ৰে জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ আশা কৰিছে ।" ইফালে অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত বৰ্তমানো বহু লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷

