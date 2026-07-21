ছিকিমত সুৰংগ দুৰ্ঘটনা: ৮ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু; আৱদ্ধসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত অভিযান
নামচি জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত অনুপা তামলিঙে উল্লেখ কৰা মতে, সুৰংগটোৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৭ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
By ANI
Published : July 21, 2026 at 9:12 AM IST
গেংটক (ছিকিম) : ছিকিমৰ নামচি জিলাৰ ঝোলুংগেৰ সমৰদঙত নিৰ্মাণৰত সুৰংগ মঙলবাৰে পুৱতি নিশা খহি পৰাৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এই ঘটনাৰ ফলত সুৰংগৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ৷
এতিয়াও এই সুৰংগটোত বহুতো শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ এই শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । শেহতীয়া চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, জিলা প্ৰশাসনে ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব দিছে ৷ পুৱাৰ ভাগত মৃতকৰ সংখ্যা ৭ আছিল ৷
Namchi, Sikkim: The death toll in the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage VI Hydroelectric Project at Samardung in Sikkim's Namchi district has risen to eight, as reported by the District Administration.— ANI (@ANI) July 21, 2026
The Namchi District Administration, in coordination with… https://t.co/NmSklNBsu9
ৰাজ্য়খনৰ তথ্য জনসংযোগ বিভাগে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহকেইটা চিংটাম জিলা চিকিৎসালয়, গেংটকৰ এছটিএনএম চিকিৎসালয় আৰু নামচি জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে । নামচি জিলা প্ৰশাসনে বিষয়া, এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ, ছিকিম আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সহযোগত অবিৰতভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে ।
উক্ত বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এছ এছ ডি এম এয়ে পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকে অধিক আপডেট দি থাকিব ৷
Namchi, Sikkim: Search and rescue operations are continuing to evacuate the workers trapped inside the under-construction tunnel of the National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) Teesta Stage VI Hydroelectric Project at Samardung, Jholungey, under Namchi District.— ANI (@ANI) July 21, 2026
7… https://t.co/zcmnjxUWGE
নামচি জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত অনুপা তামলিঙে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল, "প্ৰায় ২৭ জন শ্ৰমিক সুৰংগটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে । অৱশ্যে সুৰংগটোৰ ভিতৰৰ অৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য এতিয়াও পোৱা হোৱা নাই, গতিকে প্ৰকৃত সংখ্যা নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ।"
Gangtok, Sikkim: Seven deaths have been confirmed in a tunnel incident at NHPC Teesta Stage VI project in Namchi. Bodies were sent to nearby hospitals, while rescue teams continue efforts to evacuate workers trapped inside the under-construction tunnel. pic.twitter.com/m5IhyiQL1o— IANS (@ians_india) July 21, 2026
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ (NDRF) এটা দলে সুৰংগটোত প্ৰৱেশ কৰি উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁ আৰু কয় যে NDRF-ৰ দলটো ঘূৰি অহাৰ পাছতহে আমাৰ হাতত ভিতৰত থকা শ্ৰমিকৰ সংখ্যা আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য আহি পৰিব ।
Gangtok, Sikkim: All 16 workers trapped inside the under-construction Samardung tunnel at Mamring in South Sikkim have been rescued after a landslide reportedly triggered a suspected gas leak inside the tunnel. Rescue teams from the Sikkim Police, Fire and Emergency Services, and… pic.twitter.com/w85KvYfKUl— IANS (@ians_india) July 20, 2026
মন কৰিবলগীয়া যে, সোমবাৰে বিয়লি সমৰদঙৰ এটা সুৰংগৰ ভিতৰত গেছ নিৰ্গত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল ৷ তাৰ পাছতে সুৰংগটোৰ ভিতৰত শ্ৰমিকসকল আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷ এই কথা জানিব পৰাৰ পাছতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহক নিয়োগ কৰা হয় । অৱশ্যে সুৰংগটোৰ ভিতৰত সঠিকভাৱে কি হৈছিল আৰু কিমানজন লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।