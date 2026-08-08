ETV Bharat / bharat

চাম্বাৰ এঢলীয়া পথত বাগৰিল বাছ; ৭ জনৰ মৃত্যু

হিমাচল প্ৰদেশৰ চাম্বাত যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত । ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১১ গৰাকী লোক আহত হৈছে ।

Local residents gather around the ill-fated bus after the accident in Himachal Pradesh's Chamba district on Saturday
চাম্বাৰ এঢলীয়া পথ বাগৰিল বাছ;৭ জনৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 12:04 PM IST

|

Updated : August 8, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চাম্বা (হিমাচল প্ৰদেশ) : হিমাচল প্ৰদেশৰ চাম্বা জিলাত শনিবাৰে পুৱাই এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । পাহাৰীয়া পথত এখন যাত্ৰীভৰ্তি বাছ বাগৰি তলত পৰে । এই দুৰ্ঘটনাত ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১১ গৰাকী যাত্ৰী আহত হয় ।

জানিব পৰা মতে পুৱা প্ৰায় ৭:১৫ বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বাছখন অতি ঠেক আৰু এঢলীয়া হিচাপে জনাজাত চুৰা উপত্যকাৰ ২৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ টিছা-বৈৰাগড় পথৰ চালুঞ্জৰ সমীপৰ চাম্বালৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

চাম্বা জিলাৰ চুৰাহৰ মহকুমাধিপতি ৰাজেশ কুমাৰ জৰিয়ালে ইটিভি ভাৰতক জনাইছে, "স্থানীয় লোকৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে । উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ।" দুৰ্ঘটনাত নিহতসকল চাম্বা জিলাৰ চুৰাহ অঞ্চলৰ বাসিন্দা জগদেৱ, দেশ ৰাজ, জাহদেহী, হৰদেহী, নীলম, বাছখনৰ চালক ৰূপ সিং আৰু কণ্ডাক্টৰ তেজ সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইফালে আহতসকলৰ ভিতৰত কৰণ সিং, সুস্মিতা, পানো দেৱী, ধনী, ধৰ্মো দেৱী আৰু বিজয় কুমাৰৰ লগতে ৫ গৰাকী কিশোৰ-কিশোৰীও আছে । আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মতে, "১১ গৰাকী আহত হৈছে । তাৰ ভিতৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ৬ গৰাকী পণ্ট জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ঘটনাস্থলীত এনডিআৰএফ, আৰক্ষী, গৃহৰক্ষী বাহিনী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কৰ্মীৰে গঠিত দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । বাছখনত থকা লোকৰ সঠিক সংখ্যা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

স্থানীয় লোক প্ৰধান মান্ধি ৰাণাই কয় যে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । বাছখনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত যাত্ৰী আবদ্ধ থাকিব পাৰে । যাৰ বাবে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি পুৱা ৬:৩০ বজাত বৈৰাগড়ৰ পৰা চাম্বা অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল ব্যক্তিগত বাছখন । মাত্ৰ ৩ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে যেতিয়া চালুজৰ ওচৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখন বাগৰি পৰে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

খাৱৈত গাড়ী বাগৰি ৫ জনৰ মৃত্যু; উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

Last Updated : August 8, 2026 at 12:54 PM IST

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
চাম্বা
বাছ দুৰ্ঘটনা
ACCIDENT
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.