হোটেলত শুই থাকোতেই ছাই হৈ গ'ল ৭ জন: পুৱাই হুৱাদুৱা
তীৰ্থযাত্ৰীসকল শুই থকাৰ সময়তে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ জুইৰ ধোঁৱা হোটেলৰ বন্ধ কোঠাবোৰত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷
Published : August 17, 2026 at 10:01 AM IST
তাৰাপীঠ (পশ্চিমবংগ) : পশ্চিমবংগৰ বীৰভূম জিলাৰ তাৰাপীঠৰ এখন হোটেলত সোমবাৰে পুৱা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ প্ৰায় ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চাৰিজন লোক গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হয় ৷
স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে, পুৱা হোটেলৰ ৰিচিপচনত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ কথা জনাৰ পূৰ্বেই জুইৰ লেলিহান শিখাই সমগ্ৰ হোটেলখন ছানি ধৰে ৷
অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত হোটেলৰ অধিকাংশ অতিথি শুই আছিল ৷ জুইৰ ধোঁৱা হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত বিয়পি পৰাৰ ফলত শুই থকা অৱস্থাতে বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷
ইফালে অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু অসুস্থ আৰু অগ্নিদগ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি ৰামপুৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ বাবে তাৰাপীঠত অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে ৷ বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ তীৰ্থযাত্ৰী দেওঘৰৰ পৰা পোনে পোনে তাৰাপীঠলৈ আহিছে । ইয়াৰ উপৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও অগণন ভক্তৰ তাৰাপীঠলৈ সমাগম ঘটিছে ৷ যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ লগতে ওচৰ পাজৰে থকা হোটেলত তীৰ্থযাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰিছেহি ।
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, তীৰ্থযাত্ৰীসকল শুই থকাৰ সময়তে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ জুইৰ ধোঁৱা হোটেলৰ বন্ধ কোঠাবোৰত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰে আৰু ইয়াৰে ছয়জনৰ মৃত্যু হয় । ইফালে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি হোটেল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ৷
সম্প্ৰতি আৰক্ষী আৰু হোটেল কৰ্তৃপক্ষই মৃত লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক : মন্দিৰত পদপিষ্ট হৈ ৭ জন ভক্তৰ মৃত্যু, কেইবাজনো আহত