ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি জ্বলি উঠিল যাত্ৰীবাহী শ্লীপাৰ বাছ, থিতাতে প্ৰাণ গ’ল ৭ জনৰ
বাছখনে এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ পাছতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে । এই দুৰ্ঘটনাত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২৯ জন যাত্ৰী আহত হৈছে ।
Published : July 1, 2026 at 8:55 AM IST
দৌছা (ৰাজস্থান): দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’ত বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা । ঋষিকেশৰ পৰা ইন্দোৰলৈ গৈ থকা এখন শ্লীপাৰ বাছে ৰাজস্থানৰ দৌছা জিলাৰ কলৱা আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ ধনৱাদৰ সমীপত এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷ বাছখনে খুন্দা মৰাৰ পাছতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে । এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাত এতিয়ালৈকে ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২৯ জন যাত্ৰী আহত হৈছে । দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে অঞ্চলটোত মানুহ আৰ্তনাদ ভাহি উঠে আৰু পথৰ ওপৰত তেজৰ দোঙা দেখা যায় । ঘটনাস্থলীত পৰি আছিল কেইবাটাও মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট ।
আৰক্ষী অধীক্ষক পীয়ুষ দীক্ষিতে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ পৰ্যালোচনা কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে শিশুকে ধৰি এই দুৰ্ঘটনাত ২৯ জন লোক আহত হৈছে । আহতসকলৰ ভিতৰত ৯ জনক চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোক বৰ্তমান দৌছা জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে বাছ চালকজন হয়তো টোপনি গৈছিল । অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ বিতং তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।
খবৰ অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । বাছখনে ইমানেই জোৰত খুন্দা মাৰে যে সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে জুই লাগিছিল । বাছখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা পাঁচজন যাত্ৰী থিতাতে জ্বলি ছাঁই হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুজনৰ মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোৰ উদ্ধাৰ অভিযানক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে । স্থানীয় গাঁওবাসীৰ অভিযোগ যে আৰক্ষী আৰু এক্সপ্ৰেছৱে’ পৰিচালনা সমিতিক ততাতৈয়াকৈ দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় যদিও প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহ’ল । গাঁওবাসীয়ে কয় যে যদি সময়মতে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হ’লহেঁতেন তেন্তে বাছৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা বহু যাত্ৰীক ৰক্ষা কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ।
তেওঁলোকৰ দাবী, বাছখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকল সহায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ ফলত পাঁচজন লোকক জীৱিত অৱস্থাত জ্বলি যায় । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ জিম্মাত জিলা চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত ৰখাৰ বিপৰীতে আহতসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ সকলো দিশৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে ।
লগতে পঢ়ক: কুঁৱাত পৰি মৃত্যু চাৰি বছৰীয়া শিশুৰ, ১৯ ঘণ্টীয়া শ্বাসৰুদ্ধকৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ মৰ্মান্তিক পৰিসমাপ্তি