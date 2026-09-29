ETV Bharat / bharat

নিজৰ মাজতেই গুলীচালনা: এজন কমাণ্ডেণ্টসহ চাৰিজনকৈ CISF ৰ জোৱান নিহত

মাস্কাস্থিত সেৱা প্ৰকল্পত নিয়োজিত চিআইএছএফৰ জোৱানসকলৰ মাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা । এই ঘটনাত চাৰিজন চিআইএছএফৰ জোৱান নিহত ।

Fratricide Incident In Jammu
কমাণ্ডেণ্টসহ চাৰিজনকৈ CISF ৰ জোৱান নিহত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জম্মু: কাশ্মীৰ উপত্যকাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ জম্মু-কাশ্মীৰৰ কাথুৱা জিলাৰ বাশোলি অঞ্চলত থকা সেৱা শক্তি প্ৰকল্পত সংঘটিত এক শোকাৱহ ঘটনাত এজন সহকাৰী কমাণ্ডেণ্টকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী (CISF) ৰ চাৰিজন জোৱান নিহত হয় ।

নিৰাপত্তা বাহিনীটোৰ বিষয়াসকলে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ৰঞ্জিত সাগৰ বান্ধৰ সেৱা বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ভিতৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দলে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় ।

এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত জানিব পৰা গৈছে যে গুলীচালনাৰ ঘটনাত এজন সহকাৰী কমাণ্ডেণ্টকে ধৰি চাৰিজন চিআইএছএফৰ জোৱান নিহত হৈছে । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত এই অঞ্চলটোত জম্মু-কাশ্মীৰৰ ফালে বিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো অৱস্থিত ।

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ‘‘মাস্কাস্থিত সেৱা প্ৰকল্পত নিয়োজিত চিআইএছএফৰ জোৱানসকলৰ মাজত গুলীচালনাৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় । এই কাণ্ডত চিআইএছএফৰ চাৰিজন জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ তেওঁলোকক লগে লগে হিমাচল প্ৰদেশৰ এনএইচপিচি হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গুলীবিদ্ধ চাৰিওজনেই চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যুবৰণ কৰে ।’’

নিহত জোৱান কেইজন হৈছে সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট অংকিত কুমাৰ পাণ্ডে, উপ পৰিদৰ্শক লক্ষ্মণ সিং, কনিষ্টবল ৰফিক আহমেদ, কনিষ্টবল সন্দীপ কুমাৰ । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিআইএছএফৰ জোৱান অভিদেশ সিঙক । ঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে ।

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত চিআইএছএফৰ কৰ্তৃপক্ষই তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷

ভ্ৰাতৃহত্যা (Fratricide) কি?

ভ্ৰাতৃহত্যা বা সতীৰ্থ হত্যাৰ অৰ্থ হ'ল ভুলবশতঃ নিজৰ পক্ষৰ সৈনিকক হত্যা কৰা ৷ ইয়াক ‘বন্ধুত্বপূৰ্ণ গুলীচালনা’ বুলিও কোৱা হয় । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ব পাৰে একেটা সামৰিক বাহিনীৰ পৰা এটা অস্ত্ৰই আন এটা অস্ত্ৰ ধ্বংস কৰা ।

লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত

TAGGED:

সেৱা শক্তি প্ৰকল্প
ৰঞ্জিত সাগৰ বান্ধ
ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী
FRATRICIDE INCIDENT IN JAMMU
CISF PERSONNEL KIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.