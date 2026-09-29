নিজৰ মাজতেই গুলীচালনা: এজন কমাণ্ডেণ্টসহ চাৰিজনকৈ CISF ৰ জোৱান নিহত
মাস্কাস্থিত সেৱা প্ৰকল্পত নিয়োজিত চিআইএছএফৰ জোৱানসকলৰ মাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা । এই ঘটনাত চাৰিজন চিআইএছএফৰ জোৱান নিহত ।
Published : September 29, 2026 at 10:22 PM IST
জম্মু: কাশ্মীৰ উপত্যকাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ জম্মু-কাশ্মীৰৰ কাথুৱা জিলাৰ বাশোলি অঞ্চলত থকা সেৱা শক্তি প্ৰকল্পত সংঘটিত এক শোকাৱহ ঘটনাত এজন সহকাৰী কমাণ্ডেণ্টকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী (CISF) ৰ চাৰিজন জোৱান নিহত হয় ।
নিৰাপত্তা বাহিনীটোৰ বিষয়াসকলে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ৰঞ্জিত সাগৰ বান্ধৰ সেৱা বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ভিতৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দলে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় ।
#WATCH | Kherian, Himachal Pradesh: Visuals from outside the Hospital, where the four injured CISF personnel were initially taken. All four later succumbed to their injuries. https://t.co/m7ZSVzjVsV pic.twitter.com/1cEw3RdLLw— ANI (@ANI) September 29, 2026
এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত জানিব পৰা গৈছে যে গুলীচালনাৰ ঘটনাত এজন সহকাৰী কমাণ্ডেণ্টকে ধৰি চাৰিজন চিআইএছএফৰ জোৱান নিহত হৈছে । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত এই অঞ্চলটোত জম্মু-কাশ্মীৰৰ ফালে বিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো অৱস্থিত ।
#WATCH | Kathua, Jammu and Kashmir: Four Central Industrial Security Force (CISF) personnel were shot dead by a 2009-batch Head Constable of the force following a verbal argument among them over an issue at the Sewa-II Hydroelectric Project unit in Kathua. The accused has been… pic.twitter.com/i7kIHbb7gp— ANI (@ANI) September 29, 2026
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ‘‘মাস্কাস্থিত সেৱা প্ৰকল্পত নিয়োজিত চিআইএছএফৰ জোৱানসকলৰ মাজত গুলীচালনাৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় । এই কাণ্ডত চিআইএছএফৰ চাৰিজন জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ তেওঁলোকক লগে লগে হিমাচল প্ৰদেশৰ এনএইচপিচি হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গুলীবিদ্ধ চাৰিওজনেই চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যুবৰণ কৰে ।’’
Kathua, Jammu and Kashmir: Visuals from outside the hospital where CRPF personnel involved in the firing incident are currently present.— IANS (@ians_india) September 29, 2026
Four Central Industrial Security Force (CISF) personnel were killed in a " friendly firing" incident at the sewa project in the mashka area. pic.twitter.com/ZeOHqW6oaW
নিহত জোৱান কেইজন হৈছে সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট অংকিত কুমাৰ পাণ্ডে, উপ পৰিদৰ্শক লক্ষ্মণ সিং, কনিষ্টবল ৰফিক আহমেদ, কনিষ্টবল সন্দীপ কুমাৰ । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিআইএছএফৰ জোৱান অভিদেশ সিঙক । ঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত চিআইএছএফৰ কৰ্তৃপক্ষই তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷
ভ্ৰাতৃহত্যা (Fratricide) কি?
ভ্ৰাতৃহত্যা বা সতীৰ্থ হত্যাৰ অৰ্থ হ'ল ভুলবশতঃ নিজৰ পক্ষৰ সৈনিকক হত্যা কৰা ৷ ইয়াক ‘বন্ধুত্বপূৰ্ণ গুলীচালনা’ বুলিও কোৱা হয় । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ব পাৰে একেটা সামৰিক বাহিনীৰ পৰা এটা অস্ত্ৰই আন এটা অস্ত্ৰ ধ্বংস কৰা ।
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত