২৬৮০ৰো অধিক গোচৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা পৰীক্ষণৰ বাবে বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ : বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়

পাঁচ বছৰতকৈও অধিক সময় ৰাষ্ট্ৰীয়তা পৰীক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে আছে পৰি আছে গোচৰ ।

BANGLADESHI IN INDIA
উত্তৰ ২৪ পৰগনাৰ বাংলাদেশ সীমান্ত (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 2:22 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ পৰা ২৬৮০ৰো অধিক গোচৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা পৰীক্ষণৰ বাবে বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে ভাৰতত থকা সকলো অবৈধ নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত আইন অনুসৰি মোকাবিলা কৰা হ’ব বুলি সকীয়াই দিছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ।

শুকুৰবাৰে সাপ্তাহিক সংবাদমেল সম্বোধনৰ সময়ত সাংবাদিকে সোধা এক প্রশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে ভাৰতে ২৬৮০ জনৰো অধিক লোকৰ নাম বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষক ৰাষ্ট্ৰীয়তা পৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ মুখপাত্ৰ জয়ছোৱালে কয়,"এই ৰাষ্ট্ৰীয়তা পৰীক্ষণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত আমি এই বাংলাদেশৰ নাগৰিকসকলক বিতাড়িত কৰিব পাৰিম ।"

মুখপাত্ৰ জয়ছোৱালে কয়, "ভাৰতত থকা সকলো অবৈধ নাগৰিকক আইন অনুসৰি ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । এতিয়া বাংলাদেশৰ ক্ষেত্ৰত, মই আগতে আপোনালোকক জনোৱাৰ দৰে ২,৬৮০ টা গোচৰ... বা ২,৬৮০ টাতকৈ অধিক গোচৰ বাংলাদেশী পক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিছো । তেওঁলোকৰ নাম আমি গতাই দিছো যাতে সেইসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ।"

তৎকালীনভাৱে সঁহাৰি লাভৰ আশা :

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে এনে বহু পৰীক্ষণৰ অনুৰোধ পাঁচ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি তেনেকৈয়ে পৰি আছে । তেওঁ লগতে কয়,"আশা কৰো যে এই বিশেষ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি বাংলাদেশৰ পৰা তৎকালীনভাৱে সঁহাৰি লাভ কৰিম ।" জয়ছৱালে পুনৰ কয় যে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত হোৱা দ্বি-পাক্ষিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত তেনে লোকক পৰীক্ষণৰ পিছত পুনৰ বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কৰিব পৰা যাব।

বৰ্ণবাদী মন্তব্যৰ ভিডিঅ':

সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়ত সামাজিক মাধ্য়মৰ এটা ভিডিঅ’ সন্দৰ্ভতো জয়ছৱালে মন্তব্য় কৰে । এই ভিডিঅ'টোত এজন লোকে ভাৰতীয় দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰা শুনা গৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত জয়ছৱালে কয়, "সামাজিক মাধ্য়মৰ পোষ্টটো মই দেখা নাই। অৱশ্য়ে যিকোনো ধৰণৰ বৰ্ণবাদ গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।" সীমা অতিক্ৰম কৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতৰ স্থিতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰা দেশসমূহৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মাত মাতিবই লাগিব।

১১খন জাহাজ পাৰস্য উপসাগৰীয় অঞ্চলত :

হৰমুজ জল প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰা ভাৰতীয় জাহাজ সন্দৰ্ভত জয়ছৱালে কয় যে ভাৰতৰ পতাকা থকা ১১খন জাহাজ এতিয়াও পাৰস্য উপসাগৰীয় অঞ্চলত আছে । আনহাতে ১৪খন জাহাজে সফলতাৰে হৰমুজ জল প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰি ভাৰতলৈ আহিছে বুলিও তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে নেপালৰ বৈদেশিক সচিবগৰাকীৰ পৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে । এই ভ্ৰমণ পাৰস্পৰিকভাৱে চুক্তিবদ্ধ সময়ত হ’ব বুলিও জয়ছোৱালে কয় ।

