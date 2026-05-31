অভিষেক বেনাৰ্জীক আক্ৰমণৰ অভিযোগত ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰা সোণাৰপুৰ আৰক্ষী থানাই ব্যাপক তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে । অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন চিচিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হয় ।
Published : May 31, 2026 at 5:32 PM IST
কলকাতা: সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি বংগত প্ৰতিবাদ । অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে সাংসদগৰাকীৰ ওপৰত কণী আৰু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁৰ কলাৰত ধৰি হিংসাত্মকভাৱে ঠেলা-গতা কৰা হৈছিল । এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভিতৰতে তালাচী অভিযান চলাই ছজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
ঘটনাৰ লগে লগে শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰা সোণাৰপুৰ আৰক্ষী থানাই ব্যাপক তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে । অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন চিচিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মোবাইল ফোনত ৰেকৰ্ড কৰা ভিডিঅ’সমূহ তদন্তৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
ভিডিঅ' ফুটেজৰ পৰা চিনাক্ত অভিযুক্তক:
আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ মতে, ভিডিঅ’ ফুটেজৰ পুংখানুপুংখ পৰীক্ষা কৰি আক্ৰমণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কেইবাজনো ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । নিশা এক অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ৬ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। বৰ্তমান বন্দীসকলক জেৰা কৰি আছে ৷ আক্ৰমণৰ আঁৰত আন কোনোবাই ভূমিকা লৈছিল নেকি সেই বিষয়েও তদন্ত কৰি আছে আৰক্ষীয়ে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা কৰ্তব্যত বাধা দিয়া, অশান্তি সৃষ্টি কৰা, নিৰাপত্তাৰ লগত আপোচ কৰা, আইন-শৃংখলা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগকে ধৰি একাধিক ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
এই ঘটনাৰ লগত জড়িত কোনো লোকক ৰেহাই দিয়া নহ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে । সকলো ভিডিঅ’ ফুটেজ, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বক্তব্য আৰু অন্যান্য প্ৰমাণিক সামগ্ৰীৰ নিখুঁত পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে তদন্ত চলি আছে । এই আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ক’ত কৰা হৈছিল, কোন জড়িত আছিল, এই কাণ্ডৰ আঁৰত ইয়াতকৈও বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি সেই বিষয়েও কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত কৰি আছে ।
অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ সন্ধান অব্যাহত আছে :
তদন্তকাৰীয়ে দাবী কৰে যে এই আক্ৰমণত আন কেইবাজনো ব্যক্তি জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে । বাতৰি অনুসৰি তেওঁলোকৰ উপস্থিতি ভিডিঅ’ ফুটেজত বন্দী কৰা হৈছে । ফলস্বৰূপে অনাগত দিনত এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰু অধিক গ্ৰেপ্তাৰ হ’ব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে । ইফালে সম্প্ৰতি সন্দেহযুক্ত লোকক আটক কৰিবলৈ বিভিন্ন অঞ্চলত তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । এই ঘটনাই ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলসমূহৰ মাজত বাকযুদ্ধৰো সূচনা কৰিছে ।
অভিষেকৰ কনভয়ক ঘেৰি প্ৰতিবাদ :
শনিবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা । অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছৰ হিংসাত নিহত হোৱা তৃণমূল কৰ্মীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দক্ষিণ ২৪ পৰগনাৰ সোণাৰপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল । তেওঁ অঞ্চলটোত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি অস্থিৰ হৈ পৰে । অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰতিবাদকাৰী দলে অভিষেকৰ কনভয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । লগতে তেওঁৰ ফালে কণী আৰু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে । একে সময়তে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে "চোৰ ! চোৰ !" শ্ল’গান দিয়ে
ৰাজহুৱা ক্ষোভৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত বিস্ফোৰণ :
সোণাৰপুৰৰ এই ঘটনাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ভিতৰত তীব্ৰ চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এফালে তৃণমূল কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে যে এয়া আছিল এক পৰিকল্পিত আক্ৰমণ; আনহাতে বিৰোধীয়ে দাবী কৰে যে ই আছিল সাধাৰণ জনতাৰ ক্ষোভৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ । কিন্তু ঘটনাৰ লগে লগে প্ৰশাসন তদন্তত নামি পৰে আৰু আক্ৰমণৰ লগত জড়িত লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাক লৈ উত্থাপিত প্ৰশ্ন :
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দাবী কৰে যে পৰিস্থিতি ইমানেই তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছিল যে সুৰক্ষাৰ কাৰণে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে নিজৰ বাহনৰ পৰা নামি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িবলৈ বাধ্য হৈছিল, তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ঘেৰি ৰাখিছিল । মৃত তৃণমূল কৰ্মীজনৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত তেওঁক ঘেৰি ধৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । যদিও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল, তথাপিও তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ।
ইফালে দেওবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীও একেধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হয় ৷ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৱলীক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰণৰ হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷
