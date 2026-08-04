৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সাত বছৰ : সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকসকলৰ মতামত
সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকসকলৰ মতামত ৷
Published : August 4, 2026 at 8:58 PM IST
শ্ৰীনগৰ(জম্মু-কাশ্মীৰ): কাশ্মীৰৰ বিশিষ্ট মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী খুৰৰাম পাৰভেজ আৰু সাংবাদিক ইৰফান মেহৰাজে চাৰি বছৰতকৈ অধিক সময় তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল ৷ যোৱা জুলাই মাহত তেওঁলোকে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে । দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইউএপিএৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই(এনআইএ) তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ধনৰ যোগান ধৰা আৰু বিচ্ছিন্নতাবাদী এজেণ্ডা প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
জম্মু-কাশ্মীৰ ক’লিয়েশ্যন অৱ চিভিল ছ’চাইটিৰ কাৰ্যসূচী সমন্বয়ক হিচাপে কৰ্মৰত পাৰভেজক ২০২১ চনৰ ২২ নৱেম্বৰত শ্ৰীনগৰৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ বিপৰীতে ২০২৩ চনত জেকেচিচিএছৰ গৱেষক হিচাপে কাম কৰি থকা ফ্ৰিলান্স সাংবাদিক মেহৰাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
২০১৯ চনৰ ৫ আগষ্টত কেন্দ্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ পিছতে সাংবাদিক আৰু মানৱাধিকাৰ কৰ্মীসকলৰ একাংশক এনেধৰণৰে গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক কৰাৰ লগতে চমনো জাৰি কৰা হৈছিল ৷ ৰাজ্যখনৰ মানৱাধিকাৰ কৰ্মীসকল ২০১৯ চনৰে পৰা বহু পৰিমাণে নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ অঞ্চলটোৰ যিকোনো বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকসকলেও নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কথা বিবেচনা কৰিহে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ৷
ইৰফান মেৰাজৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে বছৰ বছৰ ধৰি কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল যুৱ সাংবাদিক ফাহাদ শ্বাহ আৰু ছাজ্জাদ গুল । ২০২২ চনৰ মাৰ্চ মাহত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ইউএপিএৰ অধীনত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । গৃহ চহৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা ৩০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত জম্মুৰ কোট ভালৱাল কাৰাগাৰত প্ৰায় দুবছৰ বন্দী হৈ থকাৰ পিছত পিছত আদালতে তেওঁৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
আনহাতে, বন্দীপোৰা জিলাৰ হাজিন অঞ্চলৰ বাসিন্দা গুলক ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আইন(পিএছএ)ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি কাৰাবন্দী হিচাপে ৰখা হৈছিল । আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা কমেণ্টেটৰ মজিদ হাইদেৰীকো পিএছএৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰায় দুবছৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল ৷ শ্বাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ অনলাইন নিউজ প’ৰ্টেল ‘দ্য কাশ্মীৰৱালা’ত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় । তাৰপিছৰে পৰা তেওঁ মুক্ত সাংবাদিকতা কৰিবলৈ লয় আৰু দিনটোৰ অধিকাংশ সময় ঘৰতে অতিবাহিত কৰে ৷
কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক মাতি আনি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কে সোধা-পোছা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ২০২০ চনত এনেদৰে মাতি অনা এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ সবিশেষ সম্পৰ্কে জেৰা কৰা হৈছিল ৷
জেৰাৰ শেষত আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ম’বাইল ফোনটো পৰীক্ষা কৰে আৰু তেওঁ যুগুত কৰা প্ৰতিবেদনসমূহৰ বিষয়ত একাধিক প্ৰশ্ন কৰে ৷ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘তেতিয়াৰ পৰাই মই ৰিপ’ৰ্ট আৰু প্ৰতিবেদন লিখাৰ ক্ষেত্ৰত অতি সতৰ্ক হৈ পৰিছো ৷ লগতে সামাজিক মাধ্যমত যিকোনো কথা পোষ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিছো ।’’
চলিত বৰ্ষৰ ২১ জানুৱাৰীত ডিজিপাব নিউজ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে ২০১৯ চনত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হোৱাৰ পিছত জম্মু-কাশ্মীৰত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা ক্ৰমাৎ খৰ্ব হৈ পৰিছে । সংস্থাটোৱে কয়, ‘‘অধিকাৰৰ বাবে থকা সংগঠন আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা সংস্থাসমূহে দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি তাৰপিছৰে পৰা ২০০ৰো অধিক সাংবাদিক চমন, জেৰা, অভিযান, ভাবুকি বা আইনী হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে । নিয়মীয়া খবৰ প্ৰকাশৰ বাবে সাংবাদিকক মাতি অনা, তাৰপিছত তেওঁলোকক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আটক কৰি ৰখা আৰু নিষেধাজ্ঞামূলক কোনো চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা কাৰ্যই সাংবাদিকৰ মুক্তভাৱে মত প্ৰকাশৰ সাংবিধানিক নিশ্চয়তাক উলংঘা কৰাৰ লগতে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা সংবাদ মাধ্যমক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।’’
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আগশাৰীৰ কেইখনমান বাতৰি কাকতত কৰ্মৰত পাঁচগৰাকী সাংবাদিকলৈ আৰক্ষীয়ে চমন জাৰি কৰাৰ পিছতে সংগঠনটোৱে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে । বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ দেশতে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি ভাবুকি বৃদ্ধি পাইছে যদিও জম্মু-কাশ্মীৰত এই পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ।
ৰাজনৈতিক দলৰ মতামত
শাসকীয় ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন’ দলে ২০২৪ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা বৰ্তাই ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ চৰকাৰে কাশ্মীৰ প্ৰেছ ক্লাব পুনৰ মুকলি কৰি সাংবাদিকসকলক এক নিৰ্দিষ্ট স্থান প্ৰদান কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ৰাজহুৱা মঞ্চত অৰ্থপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াব পাৰিব । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আজিৰ তাৰিখত সেই প্রতিশ্রুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি সাংবাদিকসকলে অভিযোগ তোলে ৷
পিপলছ ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ নেতা তথা পুলৱামাৰ বিধায়ক ৱাহিদ পাৰাই কয় যে কাশ্মীৰত সংবাদ মাধ্যমৰ স্থান ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে ৷ অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ কণ্ঠ দমন কৰা নাই বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দাবী কৰিছে ৷ বৰং ৩৭০নং অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পিছত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ সংবাদ মাধ্যমক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা বুলি দাবী কৰিছে, যি স্বাধীনতা পূৰ্বৰ পিডিপি আৰু এনচি চৰকাৰৰ অধীনত নাছিল । বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ছাজিদ ইউছুফে উল্লেখ কৰে যে ২০১৬ চনত পিডিপিয়ে এখন কাকত নিষিদ্ধ কৰিছিল ৷
আনহাতে, এনচিয়ে ২০১০ চনত এছএমএছ সেৱা বন্ধ কৰি দিছিল । তেওঁ কয়, ‘‘সন্ত্ৰাসবাদৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলে সাংবাদিক বুলি দাবী কৰিলেও তেওঁলোক সাংবাদিক নহয় । তেওঁলোক সাংবাদিক নাছিল কাৰণ তেওঁলোকক বাতৰিৰ প্ৰতিবেদন লিখাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল ৷ বৰং সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰা বা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ কামত জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷’’
তথ্যৰ মুক্ত প্ৰবাহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
পূৰ্বে থানালৈ মাতি অনা দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞাই কেৱল সাংবাদিকতা আৰু তেওঁলোকৰ জীৱিকাত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, বৰং গণতান্ত্ৰিক সমাজ এখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তথ্যৰ মুক্ত প্ৰবাহতো প্ৰভাৱ পেলোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ৷
নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে কয়, ‘‘এই নিষেধাজ্ঞাই সাংবাদিকসকলক স্তব্ধ কৰি তুলিছে আৰু এক আতংকৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে । আজিৰ তাৰিখত এজন সাংবাদিকে প্ৰতিবেদন লিখোঁতে গল্পকাৰৰ দৰেহে লিখে ৷ প্ৰুফ ৰিডিং কৰাৰ সময়তো তেওঁলোকে ইয়াক অধিবক্তাসকলৰ দৰে তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে আৰু প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো বস্তু আৰক্ষী বিষয়াৰ দৰে পৰীক্ষা কৰে । মুঠতে প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত একোৱেই নাথাকে ৷ এক কথাত ইয়াত সাংবাদিকক হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ দৰেহে হৈছে ৷’’
নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে কয় যে আতংকৰ পৰিৱেশে জম্মু-কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকতাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে । তেওঁ কয়, ‘‘ইয়াৰ ফলত তথ্যৰ মুক্ত প্ৰবাহো স্তব্ধ হৈ পৰিছে । তথ্যৰ মুক্ত প্ৰবাহ চৰকাৰৰ বাবে যিমানেই অপৰিহাৰ্য, গণতান্ত্ৰিক সমাজৰ বাবেও সিমানেই অপৰিহাৰ্য । নহ'লে যেতিয়া তথ্যৰ মুক্ত প্ৰবাহত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হয়, তেতিয়া চৰকাৰে বিশ্বাস কৰিব বিচৰাখিনিহে বিশ্বাস কৰে ।’’
সাংবাদিকগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘প্ৰায়ে সত্যক দমন কৰা হয় আৰু ক্ষমতাৰ ওচৰত সঁচা কথা কোৱাৰ মূল্য বহুত বেছি । প্ৰেছ ক্লাব বন্ধ হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছতো ইয়াক পুনৰ খোলা হোৱা নাই । চৰকাৰী বিজ্ঞাপন নিৰ্বাচন কৰি চৰকাৰৰ সৈতে থিয় হোৱা সংবাদ মাধ্যমক সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷ আনহাতে, স্বতন্ত্ৰ আৰু বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকসকলক বিজ্ঞাপন আৰু স্বীকৃতি দুয়োটাৰে পৰা বঞ্চিত কৰা হয় । আনকি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা একাংশ সাংবাদিকে গোচৰৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পাছপ’ৰ্টসমূহো বাতিল কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক ক্ষতিগ্রস্ত কৰিছে ৷’’
স্থানীয় ইংৰাজী দৈনিক কাকতত কাম কৰা এগৰাকী সাংবাদিকে কয় যে কাকতসমূহে জনস্বাৰ্থৰ সৈতে জড়িত বাতৰি প্ৰকাশ বন্ধ কৰাৰ পিছৰে পৰা পাঠকৰ আগ্ৰহ হ্ৰাস পাইছে । তেওঁ কয়, ‘‘স্বাধীনভাৱে প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনৰ অন্ত পৰিছে । উন্নয়নৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাও বন্ধ হৈ পৰিছে ৷ সাংবাদিকসকলে এতিয়া মাথোঁ পৰিৱেশ আৰু বতৰৰ ওপৰতহে প্ৰতিবেদন দিয়ে । চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰাটোতো সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা হৈছে । কোনো সাংবাদিকেই নিজৰ জীৱনত সংকটত থৈ সাংবাদিকতা কৰিব নিবিচাৰে ৷ কিয়নো আমাক আমাৰ সম্পাদকতকৈ অধিক জবাবদিহি কৰা হয় ।’’
লগতে পঢ়ক: প্ৰথমে চাহ আৰু তাৰ পিছত খাওক কাপটো : এগৰাকী চফট্ ৱেৰ পেছাদাৰীৰ সপোন হ'ল বাস্তৱ