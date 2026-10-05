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মণিপুৰত PRE-PAK(Pro)ৰ ৭ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ

নিৰাপত্তাবাহিনীয়ে ৪ অক্টোবৰত পশ্চিম ইম্ফল জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই কেডাৰকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে; বিজেপি বিধায়কৰ বাসগৃহত বোমা বিস্ফোৰণ আৰু নতুন সদস্য নিযুক্তিৰ অভিযোগ...

Manipur Militants Arrested
মণিপুৰত PRE-PAK (Pro)ৰ ৭ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
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By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2026 at 12:48 PM IST

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তেজপুৰ : মণিপুৰত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন প্ৰি-পাক (প্ৰ’)ৰ ৭ কেডাৰক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ধৃত কেডাৰকেইজনৰ বিৰুদ্ধে নতুন সদস্য নিযুক্তি আৰু ২০২৬ চনৰ আগষ্ট মাহত কোন্থৌজাম সমষ্টিৰ বিধায়কৰ বাসগৃহত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

ইম্ফল ৱেষ্টৰ কমাণ্ডো (CDO-Imphal West) আৰু সুৰক্ষা বাহিনীৰ দলসমূহে এক গোপন আৰু বিশ্বাসযোগ্য তথ্যৰ ভিত্তিত দেওবাৰে পশ্চিম ইম্ফল জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আটাইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেডাৰকেইজনক উশাম ৰাকেশ সিং ওৰফে জেনাৰেছ ওৰফে থৌবা (১৯), যুমনাম আথোইবি চানু (১৯), আৰ কে দয়াপতি দেৱী ওৰফে পিংকি ওৰফে কিচেনবি (১৯), আহোংশাংবাম জেট মেইতেই ওৰফে জেক (২৩), নাওৰেম লান্থৈবা সিং ওৰফে ছানা ওৰফে থৈচানবা (১৯) আৰু আয়েকপাম ষ্টিফেন মেইতেই ওৰফে এলেক্স ওৰফে য়েকচেটপা (১৯) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ২০২৬ চনৰ ২৮ আগষ্টত কনথৌজাম বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত যুমনাম আথোইবি চানু আৰু আৰ কে দয়াপতি দেৱী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।

অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে এজন নাবালক (আইনৰ সংঘাতত লিপ্ত শিশু)কো আটক কৰাৰ বিপৰীতে সংগঠনটোৱে বলপূৰ্বকভাৱে নিযুক্ত কৰিব বিচৰা আন এজন নাবালকক উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

নিৰাপত্তাৰক্ষী দলটোৱে এখন হালধীয়া ৰঙৰ হোণ্ডা এক্টিভা ৬জি স্কুটাৰ জব্দ কৰে । হোণ্ডা এক্টিভাখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ এমএন০১এজে ৪৯৫৭ ৷

নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কেডাৰকেইজন আৰু জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে লেম্ফেল আৰক্ষী থানাত চমজাই দিয়ে । মণিপুৰত নিষিদ্ধ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ সদস্য নিযুক্তি আৰু হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলাই থকা অভিযানৰ মাজতে এই গ্ৰেপ্তাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

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TAGGED:

PRE PAK কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ
মণিপুৰ
নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন
পশ্চিম ইম্ফল জিলা
MANIPUR MILITANTS ARRESTED

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