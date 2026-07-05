বিশাখাপট্টনমৰ সাগৰত নিৰুদ্দেশ সাতজন মাছমৰীয়া
চলিত মাহৰ ১ তাৰিখৰ পৰা সাগৰত মাছ ধৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কেবাজনো মাছমৰীয়া ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াসকলক বিচাৰি প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ৷
Published : July 5, 2026 at 2:40 PM IST
বিশাখাপট্টনম : শেহতীয়াকৈ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এক ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ খবৰ অনুসৰি, ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত সাগৰত নিৰুদ্দেশ হৈছে ৭জন মাছমৰীয়া । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কৃষিমন্ত্ৰী কিঞ্জৰাপু আচ্চান্নাইডুৱে বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ যুদ্ধংদেহী ৰূপত তালাচী অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ ক’ষ্ট গাৰ্ড, নৌসেনা আৰু মেৰিন আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত বিশাখাপট্টনমৰ মাছ ধৰা বন্দৰৰ ৭ গৰাকী মাছমৰীয়া সাগৰত সন্ধানহীন হৈ পৰে । সন্ধানহীন মাছমৰীয়াকেইজনক বিজয়নগৰ জিলাৰ ভোগাপুৰম মণ্ডলৰ মুক্কামৰ আপ্লাৰাজু, কে চিন্নিয়া, চিন্না, গৰ্গয্যা আৰু ছিথোডু; বিশাখাপট্টনম জিলাৰ ভীমিলি মণ্ডলৰ পেডানাগময়াপালেনিৰ বান্দিয়া আৰু বিশাখাপট্টনমৰ চিন্নামমোৰু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । চলিত মাহৰ ১ তাৰিখে বিশাখাপট্টনম মাছ ধৰা বন্দৰৰ পৰা নাৱেৰে মাছ ধৰিবলৈ ওলাই গৈছিল ।
বংগোপসাগৰত ঢৌ যেতিয়া কিছু শান্ত হৈছিল তেতিয়াই তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকক ফোন কৰি এই খবৰ দিয়ে । শনিবাৰে বিয়লিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ঘৰ পাবহি বুলিও কৈছিল ৷ কিন্তু শনিবাৰে সন্ধিয়ালৈকে তেওঁলোক আহি নোপোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিল পৰিয়ালকেইটা ৷ মাছমৰীয়া কেইজনক ফোন কৰিও তেওঁলোকৰ পৰিয়াল কোনো সুদোত্তৰ নাপায় চিন্তিত হৈ পৰিল ।
তাৰ পাছতে লগে লগে তেওঁলোকে ক’ষ্ট এণ্ড মেৰিন পুলিচক খবৰ দিয়ে । এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ক’ষ্ট গাৰ্ড, নৌসেনা আৰু মেৰিন আৰক্ষীয়ে নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াসকলৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী কিঞ্জৰাপু আচ্চান্নাইডুৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াসকলৰ বিষয়ে সোধা-পোছা আৰম্ভ কৰে ।
তেওঁ বিভাগীয় বিষয়া আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতি সম্পূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰে । তেওঁ নিৰুদ্দেশ হোৱা লোককেইজনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ যুদ্ধংদেহী ৰূপত অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।