সাধাৰণ মানুহৰ দৰে নিজৰ পৰিচয় সৃষ্টি কৰিব পৰা এক বিশেষ মকৰা
Published : March 11, 2026 at 8:57 PM IST
- মহেন্দ্ৰ ৰায়
ছিঅ’নী(মধ্যপ্ৰদেশ): স্বাক্ষৰৰ সহায়ত যিকোনো মানুহকে যিকোনো ঠাইতে চিনাক্ত কৰিব পাৰি । সাধাৰণ পোক এটাই কেতিয়াবা অমলিন চাপ এৰিব পাৰে বুলি কোৱা কথাটো নিসন্দেহে অলপ আচৰিত কথা ৷ কিন্তু বাস্তৱত এয়া সম্ভৱ ৷
পেন্স ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে এটা এনেধৰণৰ মকৰা । যাৰ পৰিচয়ে হৈছে মকৰাটোৰ স্বাক্ষৰ ।
পেন্স ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ ছিগনেচাৰ মকৰা
পেন্স ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কৰ্তব্যৰ খাতিৰত টহল দি থকা বনৰক্ষী ৰূপেশ মাণ্ডলেকাৰে ছিগনেচাৰ স্পাইডাৰ নামেৰে পৰিচিত এটা মকৰাক নিজৰ লেন্সত বন্দী কৰিছে । মকৰাটোৱে তৈয়াৰ কৰা জালত এটা সুকীয়া জিগ-জেগ বগা আৰ্হি সৃষ্টি কৰে, যাক ষ্টেবিলিমেণ্টাম বুলি কোৱা হয় ৷ ই দেখা একেবাৰে এটা স্বাক্ষৰৰ দৰে ।
মকৰাটোৱে গুঠা জালখনত বহি ভৰি দুখন ‘এক্স’ আকৃতিত মেলি উৰন্ত পোক-পৰুৱাবোৰ ফান্দত পেলাবলৈ অপেক্ষা কৰে ৷ এবাৰ চিকাৰটো জালত পৰিলেই খাদ্য হিচাপে মকৰাটোৱে গ্ৰহণ কৰে ৷
অদ্ভূত জীৱ-জন্তুৰ সমাহাৰৰ সমষ্টি পেন্স ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ ডাঃ অংকিত মেশ্ৰমে কয়, ‘‘পেন্স ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কেৱল বাঘেৰে ভৰপূৰ নহয়, বৰং ইয়াত আন হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাণীও আছে ৷ এই প্ৰাণীসমূহে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । মকৰাবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা । সমগ্ৰ বিশ্বতে ৫০ হাজাৰৰো অধিক প্ৰজাতিৰ মকৰা আছে । কিছুদিন পূৰ্বে পেন্স টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত বান্দৰসদৃশ এটা ‘‘ঘোষ্ট মকৰা’’ দেখা গৈছিল । শেহতীয়াকৈ বনাঞ্চলখনত ছিগনেচাৰ মকৰাটো দেখা গৈছে । পেন্স ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থলুৱা আৰু বিদেশী উভয় ধৰণৰে ২৫০ টাতকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে ।’’
মানুহৰ সৈতে হোৱা বন্ধুত্বই কীটনাশকৰ কাম কৰে
বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ ডাঃ অংকিত মেশ্ৰমে কয় যে ছিগনেচাৰ মকৰাটোৱে মানুহৰ বন্ধু হিচাপে কাম কৰে । ই কীট-পতংগ নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে কাম কৰে, পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰা পোক-পৰুৱা ভক্ষণ কৰে । এই মকৰাটো হালধীয়া আৰু বাদামী ৰঙৰ, ডাঠ আৰু দেখাত চাৰিখন ভৰি থকাৰ দৰে ৷ ই জালৰ মাজত বহি পোক-পৰুৱাক আকৰ্ষণ কৰি আৱদ্ধ কৰি ৰাখে । কিন্তু ইয়াৰ বিষ মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয় ।
বনৰ বাসিন্দাৰ দৃষ্টিৰে বনাঞ্চলখন চাওক
পেঞ্চ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত কেইবাদিনো ধৰি চলি আছে এক অভিযান, যাৰ নাম ‘‘বনৰ বাসিন্দাৰ দৃষ্টিৰে বনাঞ্চলখন চাওক’’। এই হাবিত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে কেমেৰা বা অন্য উপায় ব্যৱহাৰ কৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ পৰা বিভিন্ন ফটো সংগ্ৰহ কৰে ৷ এই ফটোবোৰৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত ফটোৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলক পুৰস্কৃত কৰা হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়াই নহয়, বৰং উৎসাহিতও কৰা হয় ।
