ভূপালত এটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত

ভূপালত এটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত
ভূপালত এটা ঘৰৰ ভিতৰত ৪ সদস্য আৰু ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা ।
Published : November 2, 2026 at 6:42 PM IST
ভূপাল (মধ্যপ্ৰদেশ) : মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপালত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ছোলা থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত একেটা পৰিয়ালৰে ৫ গৰাকী সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।
এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । জানিব পৰা মতে ঘৰৰ ভিতৰত ৪ গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত পৰিয়ালৰে আন এগৰাকী সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।
অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী বৃদ্ধা, এগৰাকী মহিলা, দুটা শিশু আৰু এজন পুৰুষ আছে ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ঘৰৰ ভিতৰত এগৰাকী বৃদ্ধা, আন এগৰাকী মহিলা আৰু দুটা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।
আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে আটাইৰে ডিঙিত আঘাতৰ চিন আছিল । ইফালে সুখী সেৱনীয়া অঞ্চলত থকা চোপ্ৰা কালানৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত নৰেন্দ্ৰ চাহু নামৰ পৰিয়ালৰে এজন সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।
আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে পৰিয়ালৰ মুৰব্বী নৰেন্দ্ৰ চাহুৱে প্ৰথমে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক হত্যা কৰিছে আৰু তাৰ পিছত নিজকে শেষ কৰি দিছে । আৰক্ষীৰ মতে ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহকেইটা হ'ল নৰেন্দ্ৰ চাহুৰ পত্নী, মাতৃ আৰু দুই সন্তান ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত ছোলা আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া সৰস্বতী তিৱাৰীয়ে কয়, "সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ পিছতহে সকলো স্পষ্ট হ'ব । বৰ্তমান সময়ত পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে পাঁচোটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
ঘটনাস্থলীৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।" এই ঘটনাটো এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পিছত হে সকলো স্পষ্ট হ'ব।
লগতে পঢ়ক :
ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৮ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু