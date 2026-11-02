ETV Bharat / bharat

ভূপালত এটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত

ভূপালত এটা ঘৰৰ ভিতৰত ৪ সদস্য আৰু ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা ।

police starts investigation on Bhopal Family Mysterious death case
ভূপালত এটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ভূপাল (মধ্যপ্ৰদেশ) : মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপালত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ছোলা থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত একেটা পৰিয়ালৰে ৫ গৰাকী সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।

এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । জানিব পৰা মতে ঘৰৰ ভিতৰত ৪ গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত পৰিয়ালৰে আন এগৰাকী সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।

ভূপালত এটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সম্পৰ্কত আৰক্ষীৰ ভাষ্য (ETV Bharat)

অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী বৃদ্ধা, এগৰাকী মহিলা, দুটা শিশু আৰু এজন পুৰুষ আছে ।

ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ঘৰৰ ভিতৰত এগৰাকী বৃদ্ধা, আন এগৰাকী মহিলা আৰু দুটা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।

police starts investigation on Bhopal Family Mysterious death case
ভূপালত এটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (ETV Bharat)

আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে আটাইৰে ডিঙিত আঘাতৰ চিন আছিল । ইফালে সুখী সেৱনীয়া অঞ্চলত থকা চোপ্ৰা কালানৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত নৰেন্দ্ৰ চাহু নামৰ পৰিয়ালৰে এজন সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।

আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে পৰিয়ালৰ মুৰব্বী নৰেন্দ্ৰ চাহুৱে প্ৰথমে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক হত্যা কৰিছে আৰু তাৰ পিছত নিজকে শেষ কৰি দিছে । আৰক্ষীৰ মতে ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহকেইটা হ'ল নৰেন্দ্ৰ চাহুৰ পত্নী, মাতৃ আৰু দুই সন্তান ।

police starts investigation on Bhopal Family Mysterious death case
আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে (ETV Bharat)

ঘটনা সন্দৰ্ভত ছোলা আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া সৰস্বতী তিৱাৰীয়ে কয়, "সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ পিছতহে সকলো স্পষ্ট হ'ব । বৰ্তমান সময়ত পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে পাঁচোটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ঘটনাস্থলীৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।" এই ঘটনাটো এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পিছত হে সকলো স্পষ্ট হ'ব।

লগতে পঢ়ক :

ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৮ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

TAGGED:

BHOPAL FAMILY MYSTERIOUS DEATH
ভূপালত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা
ভূপালত নৃশংস হত্যাকাণ্ড
মধ্যপ্ৰদেশ ছোলা আৰক্ষীৰ তদন্ত
পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.