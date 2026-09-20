ETV Bharat / bharat

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পায়েল মেহতাৰ অকাল মৃত্যু

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে ।

SENIOR JOURNALIST PAYAL MEHTA
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে সাংবাদিক পায়েল মেহতা(ফাইল ফটো) (X@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 1:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ দেহাৱসান ৷ দেওবাৰে পুৱা মাত্ৰ ৪৬ বছৰ বয়সতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পায়েল মেহতাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ৷ পুৱাৰ ভাগত সাংবাদিকগৰাকীয়ে অসুস্থ অনুভৱ কৰাত তেওঁক মুম্বাইস্থিত এখন চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ চিকিৎসালয়তে তেওঁ মৃত্যুক সাৱটি লয় ৷

দেশৰ এটা ব্যক্তিগত চেটেলাইট চেনেলত কৰ্মৰত সাংবাদিকগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে শোকপ্ৰকাশ কৰে ।

সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শীলা ভাটে কয়, ‘‘মুম্বাই ভ্ৰমণৰ সময়তে তেওঁ অসুস্থ অনুভৱ কৰিছিল । পুৱতি নিশা ২ বজাৰ আশে-পাশে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ চিকিৎসা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই তেওঁৰ নাড়ীস্পন্দন(পালচ্) বন্ধ হৈ গৈছিল ।’’ মেহতা এগৰাকী কঠোৰ পৰিশ্ৰমী সাংবাদিক হিচাপে সকলোৰে মাজত পৰিচিত আছিল ৷

শোকপ্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘পায়েল মেহতা জী আছিল এগৰাকী কঠোৰ পৰিশ্ৰমী সাংবাদিক, যিয়ে সাংবাদিকতাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সৈতে দৃঢ়ভাৱে জড়িত আছিল ৷ তেওঁৰ প্ৰতিবেদনসমূহৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত গভীৰ জ্ঞান থকাৰ কথাটো পৰিস্ফুট হৈ পৰিছিল ৷’’

কামৰ বাহিৰেও মেহতাক তেওঁৰ দয়াশীল আৰু মৰমিয়াল স্বভাৱৰ বাবেই সদায়ে স্মৰণ কৰা হ’ব ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তেওঁৰ আকস্মিক আৰু অকাল মৃত্যু গভীৰভাৱে দুখজনক কথা । তেওঁৰ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী, সহকৰ্মীসকলৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জনাইছো । এই কঠিন সময়ত ভগৱানে তেওঁলোকক শক্তি প্ৰদান কৰক । ওঁম শান্তি ।’’

পায়েল মেহতাক বিভিন্ন বিষয়ৰ বিশদ তথ্য প্ৰদানকাৰী এগৰাকী নিষ্ঠাবান আৰু সম্যকভাৱে পেছাদাৰী সাংবাদিক আখ্যা দি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, ‘‘এনে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান আৰু দায়বদ্ধ সাংবাদিকৰ অকাল মৃত্যু সাংবাদিকতাৰ জগতখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ৷’’

এক্সৰ এটা পোষ্টত শ্বাহে কয়, ‘‘সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকাৰ্ত পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীক গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ তেওঁলোকক এই গভীৰ শোক সহ্য কৰিবলৈ শক্তি দিয়ক, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো । ওঁম শান্তি ।’’

দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁ আমাক বহুত সোনকালে এৰি থৈ গ’ল । পায়েল আছিল এগৰাকী অত্যন্ত কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আৰু নিষ্ঠাবান সাংবাদিক, যিয়ে পৰম সততা আৰু পেছাদাৰিত্বৰে সংসদৰ বিষয়সমূহক লৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল ।’’

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সংসদৰ অধিৱেশনৰ সময়ত মেহতাই পুৱাৰে পৰা মাজনিশালৈকে তাত উপস্থিত থাকি সংসদৰ কাৰ্যবিধিসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছিল ৷ তেওঁ অতি নিষ্ঠাৰে দায়িত্বসমূহ পালন কৰিছিল । মন্ত্ৰী সিঙে কয়, ‘‘এই কঠিন সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকললৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা । ভগৱানে তেওঁলোকক এই অপূৰণীয় ক্ষতি সহ্য কৰিবলৈ শক্তি দিয়ক । ওঁম শান্তি ।’’

ৰে’ল মন্ত্ৰী তথা তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সাংবাদিক আৰু প্ৰিয় বন্ধু পায়েল মেহতাৰ অকাল মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘খবৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ সমৰ্পণ আদৰ্শগত আছিল । ওঁম শান্তি ।’’

সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সাংবাদিক মেহতাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই গভীৰভাৱে স্তম্ভিত হৈ পৰে । ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘মই মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতেহে তেওঁৰ পিতৃৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশ লৈছিলোঁ । মোৰ দৰে পায়েলেও অধিৱেশনৰ সময়ত নিয়মিতভাৱে সংসদত উপস্থিত আছিল । তেওঁ আছিল এগৰাকী প্ৰকৃত পেছাদাৰী সাংবাদিক । তেওঁৰ বিদায়ী আত্মাৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক প্ৰাৰ্থনা । ওঁম শান্তি ।’’

আনহাতে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘মই তেওঁক দীৰ্ঘসময়ৰে পৰা চিনি পাওঁ । তেওঁ বৰ উৎসাহী আছিল ৷ তেওঁ যিয়েই কাম নকৰক কিয়, প্ৰাণঢালি কামবোৰ কৰিছিল ৷ কামৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ নিষ্ঠা গুণটোৱে সকলোকে অতি আকৰ্ষিত কৰিছিল ৷ তেওঁ এটা কথাত সদায়ে অনন্য আছিল ৷ সেয়া হৈছে সকলোৰে মাজত থকা সু-সম্পৰ্ক ৷’’

মেহতাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি গভীৰ শোক ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘যাতে এই কঠিন সময় পাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে শক্তি লাভ কৰে, তাৰবাবে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৷ তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছো ৷ ওঁম শান্তি ।’’

লগতে পঢ়ক: LPG চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ নিয়ম সলনি, ৰাজসাহায্যৰ বাবে ১ অক্টোবৰৰ পৰা বাধ্যতামূলক আধাৰ বায়’মেট্ৰিক্স

TAGGED:

সাংবাদিক পায়েল মেহতাৰ মৃত্যু
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
PAYAL MEHTA PASSES AWAY
ইটিভি ভাৰত অসম
SENIOR JOURNALIST PAYAL MEHTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.