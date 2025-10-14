৬০ কেডাৰৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ মাওবাদী নেতা মল্লোজুলা ভেনুগোপাল ৰাওৰ আত্মসমৰ্পণ
কিছু সপ্তাহ পূৰ্বে তেলেংগানাৰ এই বাসিন্দাগৰাকীয়েও দল ত্যাগ কৰা বুলি উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল ।
মুম্বাই: মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাডচিৰোলিত মঙলবাৰে (১৪ অক্টোবৰ) পলিটব্যুৰ'ৰ (Politburo) সদস্য তথা চি পি আই (মাওবাদী)ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মল্লোজুলা ভেনুগোপাল ৰাও ওৰফে সোণুৱে ৬০ জন কেডাৰৰ সৈতে আত্মসমৰ্পণ কৰে ।
চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি সংবাদ সংস্থা ANI-এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ নেতৃত্বত ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান । যাৰ ফলতে ভেনুগোপাল ৰাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে ।
ছেপ্টেম্বৰ মাহত সোণুৱে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে তেওঁ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰিব পাৰে বুলি ইংগিত দিছিল । ANI-এ প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ ছত্তীশগড় আৰু দেশৰ অন্যান্য ঠাইত মাওবাদী কেডাৰৰ যথেষ্ট অংশৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । কিছু সপ্তাহ পূৰ্বে তেলেংগানাৰ এই বাসিন্দাগৰাকীয়েও দল ত্যাগ কৰা বুলি উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল । তেওঁৰ নামত লিখা এখন পত্ৰত তেওঁ সতীৰ্থসকলক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিত যোগদান কৰি "নিজকে বচাবলৈ" আহ্বান জনাইছিল ।
আৰক্ষীৰ মতে, সোণুৰ এই স্থিতিয়ে চি পি আই (মাওবাদী)ৰ কেইবাটাও উপ-মণ্ডল ব্যুৰ'ৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে লগতে দাবী কৰে যে আগষ্ট মাহত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড নেতাজনে বিবৃতি জাৰি কৰি তেওঁ আৰু আন কেইবাজনো লোক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সাজু হোৱাৰ ইংগিত দিছিল ।
ক্ষীণ হৈ থকা উগ্ৰপন্থী ভাবুকি
২০০০ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই মাওবাদ বা নক্সালবাদক—যিটোক বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ (LWE) বুলি কয়— আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবে এক গুৰুতৰ ভাবুকি হিচাপে গণ্য কৰি আহিছে । ২০১০ চনত সমগ্ৰ ভাৰতৰ ২০০ৰো অধিক জিলা নক্সালবাদী অশান্তিৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সংসদত দাবী কৰিছিল যে ২০১৫ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৌশল আৰু কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ দৃঢ়তাৰে ৰূপায়ণৰ ফলত হিংসাৰ হাৰ ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে আৰু ভৌগোলিক বিস্তাৰ সীমিত হৈছে । ২০২৪ চনত বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ সম্পৰ্কীয় হিংসাত্মক কাণ্ড আৰু তাৰ ফলত অসামৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হতাহতিও হ্ৰাস পাইছে । ২০১০ চনৰ শীৰ্ষ স্তৰৰ পৰা ক্ৰমে ৮৫ শতাংশ হৈছে ।