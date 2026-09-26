জ্যেষ্ঠ আমোলা মনদ্বীপ কে ভাণ্ডাৰী চিবিএছইৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তি
কেবিনেটৰ নিযুক্তি সমিতিয়ে ভাণ্ডাৰীক চিবিএছইৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তিৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে । জ্যেষ্ঠ আইএএছ বিষয়া প্ৰশান্ত সীতাৰাম লোখাণ্ডেই অতিৰিক্তভাৱে এই পদৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিল৷
Published : September 26, 2026 at 7:55 AM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শুকুৰবাৰে মনদ্বীপ কে ভাণ্ডাৰীক কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শুকুৰবাৰে প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সালসলনি কৰে ৷ সেই অনুসৰি জ্যেষ্ঠ আমোলা মনদ্বীপ কে ভাণ্ডাৰীক কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ।
এ জি এম ইউ টি (অৰুণাচল প্ৰদেশ, গোৱা, মিজোৰাম আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল) কেডাৰৰ ২০০১ বেচৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা (আই এ এছ) বিষয়া ভাণ্ডাৰীয়ে বৰ্তমান জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপালৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷
কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি কেবিনেটৰ নিযুক্তি সমিতিয়ে ভাণ্ডাৰীক চি বি এছ ইৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তিৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ৷
জ্যেষ্ঠ আই এ এছ বিষয়া প্ৰশান্ত সীতাৰাম লোখাণ্ডেই অতিৰিক্তভাৱে এই পদৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিল ৷ চলিত বৰ্ষৰ ২ জুলাইত তেওঁক কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁক চি বি এছ ইৰ অধ্যক্ষ পদৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও অৰ্পণ কৰা হৈছিল ।
‘অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং চিষ্টেম’ক লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে চি বি এছ ইৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষক অপসাৰণ কৰাৰ পিছত ২ জুনত তেওঁক চি বি এছ ইৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ৷
ইয়াৰ উপৰি ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ বিপিন কুমাৰক কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰণালয়ৰ এক নিৰ্দেশ অনুসৰি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত অতিৰিক্ত সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
হাইড্ৰ’কাৰ্বনৰ সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰীকান্ত নাগুলাপল্লী এতিয়া ব্যয় বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব হ’ব ৷
কৰ্ণাটক কেডাৰৰ ২০০০ বেচৰ আই এ এছ বিষয়া ভি পন্নুৰাজক নাগুলাপল্লীৰ ঠাইত হাইড্ৰ’কাৰ্বন সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰু জনঅভিযোগ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব সৰিতা চৌহান চান্দক তীখা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব আৰু বিত্তীয় উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
জ্যেষ্ঠ আমোলা আনন্দ সিং অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব, পি হেমলতাক কৰ্মী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব আৰু পিয়ুষ সিঙক শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব অংকিতা মিশ্ৰ বুণ্ডেলাক উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
মনীষা সেন শৰ্মা দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণ মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব হ’ব ৷