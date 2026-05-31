চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ উৎপাদন আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা

শনিবাৰে সন্ধিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।

মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ (ANI)
By PTI

Published : May 31, 2026 at 6:46 PM IST

নতুন দিল্লী: অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগত উৎপাদন আৰম্ভ হোৱাৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ ৷ দেশৰ তথ্য, সম্প্ৰচাৰ, বৈদ্যুতিক আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে অসমৰ জাগীৰোডত থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগটোত চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত উৎপাদন আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনাক স্বীকাৰ কৰে ৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৰা সাক্ষাতৰ কথা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ৷ এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজীক সাক্ষাৎ কৰো । তেওঁৰ সৈতে জাগীৰোডস্থিত ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগটোৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ । চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে এই উদ্যোগটোত উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছো ৷’’

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদ্যুতিন আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান(এনআইইএলআইটি) য়েও যুৱক-যুৱতীসকলক ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ বাবে সাজু হৈছে ।

আনহাতে, এই সাক্ষাৎ সম্পৰ্কে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিদ্বান আৰু অতিশয় জ্ঞানী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাটো সদায়ে আনন্দৰ বিষয় ৷

‘‘আমি অসমৰ সামগ্ৰিক ৰে’ল নেটৱৰ্ক আৰু ৰে’ল আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ৷ সম্প্ৰতি চলি থকা ১,৩০০+ কিলোমিটাৰ ৰে’লপথৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু ৫০+ অমৃত ভাৰত ষ্টেচনৰ কামকে ধৰি সকলো বিষয়ে এই আলোচনাত স্থান পায় ৷’’ - অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় ।

অসমৰ জাগীৰোডস্থিত টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড (টিএছএটি) দেশৰ অন্যতম প্ৰধান উৎপাদন স্থান হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ৷ যিটো দেশৰ স্বাৱলম্বী ছেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বিস্তৃত পৰিকল্পনাৰ সৈতে মিলি পৰিছে ।

২৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে নিৰ্মিত জাগীৰোডৰ উদ্যোগটোত ফ্লিপ চিপ আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড চিষ্টেম ইন পেকেজ(আইএছআইপি)ৰ দৰে উন্নত পেকেজিং প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিদিনে ৪.৮ কোটি পৰ্যন্ত ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিপ উৎপাদন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অটোমোটিভ, বৈদ্যুতিক বাহন, টেলিকমিউনিকেশ্যন আৰু কনজিউমাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় খণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে এই সুবিধা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

এই উদ্যোগে প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ বাহিৰেও উল্লেখযোগ্য আৰ্থ-সামাজিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা ১৫,০০০ প্ৰত্যক্ষ আৰু ১১,০০০-১৩,০০০ পৰোক্ষ চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব, যাৰ ফলত অসম আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ আঞ্চলিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব ।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উৎপাদন স্থান হিচাপে এই সুবিধাৰ দৈনিক উৎপাদনে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুয়োখন বজাৰৰে প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব ৷ তদুপৰি ভাৰতক বিশ্বৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ যোগান শৃংখলত প্ৰতিযোগিতামূলক শক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।

