বিৰোধীয়ে কৰা পাপৰ শাস্তি পাব : মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
স্বাৰ্থপৰ ৰাজনীতিৰ বাবে ভাৰতৰ মহিলা সবলীকৰণৰ যুঁজখন স্থবিৰ কৰি ৰখাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
Published : April 18, 2026 at 9:38 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে দেশৰ সকলো মহিলাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে আৰু 'স্বাৰ্থপৰ ৰাজনীতি'ৰ বাবে ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ যুঁজত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি বিৰোধী দলক সমালোচনা কৰে ।
বিধানসভাত মহিলাৰ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা বিধেয়কখন লোকসভাত পৰাজয়ৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰতৰ মহিলাসকলে দেখিলে যে কংগ্ৰেছ, টিএমচি, ডিএমকেৰ দৰে দলসমূহে আমাৰ নাৰী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ স্বাৰ্থপৰ ৰাজনীতি কেনেকৈ উদযাপন কৰিছিল । বিৰোধীয়ে মহিলা সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা কৰি পাপ কৰিছে ।"
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখন গৃহীত হ’বলৈ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যদিও শাসকীয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা সংগ্ৰহ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । শুকুৰবাৰে নিশা লোকসভাত বিধেয়কখনৰ ওপৰত ভোটদানৰ সময়ত ২৯৮জন সদস্যই সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে ২৩০জন সাংসদে বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে । ভোটদান কৰা ৫২৮ জন সদস্যৰ ভিতৰত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে বিধেয়কখনক ৩৫২ টা ভোটৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী দলক সমালোচনা কৰি সংবিধান প্ৰণয়কসকলৰ আৱেগক অপমান কৰা বুলি সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে একবিংশ শতিকাৰ মহিলাসকলে দেশত ঘটি থকা প্ৰতিটো উন্নয়ন নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । তেওঁলোকে উদ্দেশ্য অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু সত্য স্পষ্টভাৱে বুজিব পাৰে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "সেয়েহে বিৰোধীয়ে মহিলা সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা কৰি কৰা পাপৰ শাস্তি নিশ্চিতভাৱে পাব । এই দলসমূহে সংবিধান প্ৰণয়কসকলৰ আৱেগকো অপমান কৰিছে ।"
তেওঁ আৰু কয় যে সদনত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন কাৰো পৰা একো কাঢ়ি লোৱা নহয়, বৰঞ্চ সকলোকে কিবা এটা দিবলৈহে ।
