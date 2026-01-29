আত্মবিশ্বাসী ভাৰত, বিশ্বৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি : প্ৰধানমন্ত্ৰী
কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ১ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰিব ২০২৬-২৭ৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট । তাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাজেটক লৈ কি ক'লে ?
By ANI
Published : January 29, 2026 at 12:33 PM IST
নতুন দিল্লী : বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ভাৰতৰ বিকাশৰ আলোকপাত কৰে । বিশেষকৈ আত্মবিশ্বাসী ভাৰতক আজিৰ বিশ্বৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি বুলি অভিহিত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰত বিশ্বৰ মনোযোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে এই ত্ৰৈমাসিকৰ আৰম্ভণিতে ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষৰ কৰিছে । ইয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ আৰু আগন্তুক আশাব্যঞ্জক দিশ' প্ৰতিফলিত কৰা বুলি অভিহিত কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইয়াক 'অভিলাষী ভাৰতৰ বাবে, আকাংক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে মুক্ত বাণিজ্য' বুলি অভিহিত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই নিশ্চিত যে বিশেষকৈ ভাৰতৰ নিৰ্মাতাসকলে এই সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰিব । মই অতিশয় বিশ্বাসী যে এক প্ৰকাৰে এইটো আত্মবিশ্বাসী, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু উৎপাদনশীল ভাৰতৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত চৰকাৰৰ সংস্কাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিফলিত হ'ব ।
তেওঁ কয়, "দেশৰ মনোযোগ বাজেটৰ প্ৰতি থকাটো স্বাভাৱিক । কিন্তু এই চৰকাৰৰ পৰিচয় হৈছে সংস্কাৰ, প্ৰদৰ্শন আৰু ৰূপান্তৰ । এতিয়া আমি 'ৰিফৰ্ম এক্সপ্ৰেছ'ৰ ওপৰত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছো । এই 'ৰিফৰ্ম এক্সপ্ৰেছ'ক ত্বৰান্বিত কৰাত ইতিবাচক অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে মই সকলো সাংসদক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ । ফলস্বৰূপে 'ৰিফৰ্ম এক্সপ্ৰেছ'ৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আলোকপাত কৰে যে চৰকাৰৰ সকলো সিদ্ধান্ত মানৱকেন্দ্ৰিক আৰু অব্যাহত থাকিব ।
তেওঁ লগতে কয়, "দেশখনে দীৰ্ঘম্যাদী বাকী থকা সমস্যাৰ পৰা ওলাই আহি আত্মবিশ্বাসেৰে দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ পথত আগবাঢ়িছে...আমাৰ সকলো সিদ্ধান্ততে দেশৰ প্ৰগতি আমাৰ লক্ষ্য । কিন্তু আমাৰ সকলো সিদ্ধান্ত মানৱকেন্দ্ৰিক, আমাৰ ভূমিকা আৰু আঁচনিবোৰ মানৱকেন্দ্ৰিক । আমি প্ৰযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, প্ৰযুক্তিৰ লগত খাপ খাম, প্ৰযুক্তিৰ সামৰ্থ্য আমি মানি লম । কিন্তু ইয়াৰ সৈতে আমি মানৱকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাটোক ভেঙুচালি নকৰো । সংবেদনশীলতাৰ গুৰুত্ব বুজি, প্ৰযুক্তিৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে আমি আগবাঢ়ি যাম ।"
তেওঁ কয়, "একবিংশ শতিকাৰ ১/৪ বৰ্ষ পাৰ হৈ গ'ল । এয়াই আগন্তুক ত্ৰৈমাসিকৰ আৰম্ভণি । বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এই ২৫ বছৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে । শতিকাৰ এই দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ প্ৰথম বাজেট দাখিল কৰিবলৈ ওলাইছে । বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ দেশৰ প্ৰথম বিত্ত মন্ত্ৰী যিয়ে দেশৰ প্ৰথম মহিলা বিত্ত মন্ত্ৰী যিয়ে একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে সংসদত বাজেট উত্থাপন কৰি আছে । এইটো দেশৰ সংসদীয় ইতিহাসত গৌৰৱময় মুহূৰ্ত হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।"
