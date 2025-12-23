ETV Bharat / bharat

বাংলাদেশত হিন্দু যুৱকক হত্যাক লৈ দিল্লীত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ

হিন্দু সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ৰাজধানী দিল্লী ৷ বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত বৃদ্ধি নিৰাপত্তা ।

VHP PROTEST SECURITY
হিন্দু সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ৰাজধানী দিল্লী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলিছে অত্যাচাৰ ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে (VHP) দেশজুৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ সমগ্ৰ দেশৰ জিলা সদৰত এই প্ৰতিবাদ উলিওৱা হয় ।

দিল্লীৰ চাণক্যপুৰীতো চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলে বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে । অৱশ্যে বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত ইতিমধ্যে বৃহৎসংখ্যক দিল্লী আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক মোতায়েন কৰা হৈছে । ফলত যথেষ্ট দূৰত্বত প্ৰতিবাদকাৰীক ৰখাই দিয়া হৈছে । লগতে তিনি তৰপীয়া বেৰিকেড, অধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰি অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে ।

এজন আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিছো । যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰকাণ্ড ৰোধ কৰিবলৈ বেৰিকেড লগোৱা হৈছে আৰু মোতায়েন কৰা হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীকো ।"

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় স্থানক ভাঙি-ছিঙি পেলোৱা কাৰ্যক গৰিহণা দি দিল্লীস্থিত বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ ভৱনত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ দূতাবাসত কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ বাংলাদেশ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াও দেখা যায় ৷

ইফালে সৰ্বভাৰতীয় হিন্দী বাঙালী সংগঠন, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ সদস্যসকলে দুৰ্গাবাই দেশমুখ দক্ষিণ কেম্পাছ মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ সমীপত বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ আৰু দিপু চন্দ্ৰ দাসক নিৰ্মমভাৱে গণহত্যা কৰাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, বিগত সপ্তাহত বাংলাদেশৰ ভালুকাত বস্ত্ৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক দিপু চন্দ্ৰ দাসক একাংশ ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত ৰাজপথত ওলমাই জীৱন্তে জ্বলাই দিয়ে । এই ঘটনাৰ এটা ভিডিঅ’ই ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগতে লগে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বজুৰি ক্ষোভৰ অগনি জ্বলে ৷ এই বিষয়ত ইউনুছৰ ভূমিকাক লৈও বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ।

