গেংষ্টাৰ অনমোল বিষ্ণৈইক গ্ৰেপ্তাৰ, প্ৰত্যাৰ্পণৰ পিছত দিল্লীত অৱতৰণ

পাঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পী সিদ্ধু মুছেৱালা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাবা ছিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল অনমোল বিষ্ণৈই ৷

Gangster Anmol Bisnoy arrested
দিল্লী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত এন আই এৰ সৈতে গেংষ্টাৰ অনমোল বিষ্ণৈই (Special Arrangement ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 7:38 PM IST

নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে বুধবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধান সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা(NIA) ই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গেংষ্টাৰ অনমোল বিষ্ণৈইক । বিগত ২৪ ঘণ্টাত গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণৈইৰ ভাতৃ তথা ঘনিষ্ঠ সহায়ক অনমোল বিষ্ণৈইক আন দুজন লোকৰ সৈতে আমেৰিকাই ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷

পাঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পী সিদ্ধু মুছেৱালা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাবা ছিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল অনমোল বিষ্ণৈই ৷ ২০২২ চনত পঞ্জাৱত মুছেৱালাক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিকক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ।

সংবাদ সংস্থা এন আই এয়ে জনোৱা মতে, ২০২২ চনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অনমোল বিষ্ণৈয়ে কাৰাবন্দী ভাতৃ লৰেন্স বিষ্ণৈইৰ নেতৃত্বত চলা সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ এই অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অনমোল ১৯ সংখ্যক অভিযুক্ত ৷

গোচৰটোৰ তদন্তৰ শেষত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে ২০২০-২০২৩ চনৰ ভিতৰত দেশত বিভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলোৱাত তেওঁ নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিগত সন্ত্ৰাসবাদী গোল্ডি ব্ৰাৰ আৰু ভাতৃ লৰেন্সক সহায় কৰি আহিছিল ।

তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে কয়, ‘‘বিষ্ণৈৱে বিভিন্ন সহযোগীৰ সৈতে মিলি এই সন্ত্ৰাসবাদী ছিণ্ডিকেটটো চলাই গৈছিল ৷ আনকি বিভিন্নজনক এইক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰি লৰেন্স বিষ্ণৈয় গেঙে আমেৰিকাৰ পৰাই সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল ।’’

তদন্তত এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে অনমোলে গেংটোৰ শ্বুটাৰ আৰু তৃণমূল সদস্যক আশ্ৰয় দিয়াৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় আগবঢ়াইছিল ৷ তদুপৰি আন আন গেংষ্টাৰসকলৰ সহায়ত বিদেশৰ মাটিৰ পৰাই ভাৰতত ধন দাবীৰ দৰে অপৰাধসমূহ সংঘটিত কৰিছিল ৷

এন আই এ-য়ে এই গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে RC 39/2022/NIA/DLI(লৰেন্স বিষ্ণৈইৰ নেতৃত্বত সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য-ষড়যন্ত্ৰৰ গোচৰ) ৷ একাধিক বিত্তীয় লেনদেন, সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য, গেংষ্টাৰ আৰু অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক অটুট ৰখাকে ধৰি একাধিক গোচৰত অনমোল বিষ্ণৈইৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে ৷

অনমোল বিষ্ণৈইৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ

বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা এন চি পি নেতা বাবা ছিদ্দিকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত অভিযুক্ত অনমোল বিষ্ণৈই ৷ ২০২২ চনৰ মে’ মাহত পাঞ্জাবী ৰেপাৰ সিদ্ধু মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতেও অনমোল জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত বলীউডৰ তাৰকা ছলমান খানৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত সংঘটিত গুলীচালনাৰ দায়িত্বও স্বীকাৰ কৰিছিল গেংষ্টাৰজনে । মুঠতে সমগ্ৰ দেশৰ থানাসমূহত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে ১৮ টাতকৈও অধিক গোচৰ ৷ গেংষ্টাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ৷

২০২২ চনত মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত অনমোলে ভুৱা পাছপ’ৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰি এন চি পি নেতাগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বহু পূৰ্বেই আমেৰিকাত উপস্থিত হৈছিল ৷ বাবা ছিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ প্ৰধান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি হিচাপেও আৰক্ষীয়ে গেংষ্টাৰ অনমোল বিষ্ণৈইৰ নাম ঘোষণা কৰে ৷ কাৰণ আৰক্ষীৰ তদন্তত তেওঁ বাবাৰ শ্বুটাৰৰ সৈতে ব্যক্তিগত মেছেজিং এপত সঘন যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছিল বুলি পোহৰলৈ আহিছে ৷

ভাৰতে ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অনমোলৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদন জনাইছিল আৰু মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ প্ৰমাণ আমেৰিকাক অৰ্পণ কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ভুৱা নথি-পত্ৰ লৈ অবৈধভাৱে দেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ অপৰাধত আমেৰিকাই গেংষ্টাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়লৈকে ভাৰত চৰকাৰে অনমোলৰ বিৰুদ্ধে ছিদ্দিকি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত বহু প্ৰমাণ দাখিল কৰিছিল ৷

গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু দিল্লী

দলটো দিল্লী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পূৰ্বেই কটকটীয়া কৰা হৈছিল নিৰাপত্তা ৷ আৰক্ষীৰ কেইবাটাও গোটে কুকুৰৰ সহায়ত টাৰ্মিনেল ৩ ৰ প্ৰতিখন বাহন আৰু চৌহদৰ ব্যাপক পৰীক্ষা কৰে ৷

এজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে অনমোলক পঞ্জাৱত পলাতক আন দুজন লোকৰ সৈতে চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ৷ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অনমোলৰ আশ্ৰয় আবেদন সোমবাৰে আমেৰিকাই নাকচ কৰে ৷ তাৰপিছত তেওঁৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰি এই বিষয়ে ভাৰতীয় সংস্থাসমূহক অৱগত কৰে ।’’

ইতিমধ্যে অনমোলৰ খুলশালীয়েক ৰমেশ বিষ্ণৈই ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ লগে লগে তেওঁৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আবেদন জনোৱা হৈছে ৷ ৰমেশে এ এন আইক জনোৱা মতে, অনমোলক কেৱল গেংষ্টাৰ লৰেন্সৰ ভাতৃ হোৱাৰ বাবেই শাস্তি দিয়া হৈছে । তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে পৰিয়ালটোৰ প্ৰধান অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ।

‘‘আইনে নিজৰ পথ ল'ব । আমাৰ পৰিয়ালে আইনক সন্মান কৰে । আমি আইন পালনকাৰী মানুহ, কিন্তু আজি আমাৰ মূল চিন্তা হৈছে যে যদি অনমোলক ভাৰতলৈ অনা হৈছে, তেন্তে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰক’’ - ৰমেশে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: দিল্লীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় আৰু আদালত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি

