দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ

দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ
নিশা ততাতৈয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ আবদ্ধ হৈ পৰে ।
Published : October 22, 2025 at 12:27 PM IST
পাঠানামথিত্তা (কেৰালা): দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সবৰিমালা ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা হেলিকপ্টাৰখনৰ চকা বুধবাৰে পুৱা অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত প্ৰমাদমৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডত আবদ্ধ হৈ পৰে ।
হেলিকপ্টাৰৰ পৰা অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পথেৰে পাম্বালৈ ৰাওনা হয় । কিন্তু তাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ ভিজুৱেলত দেখা গৈছে যে কেইবাজনো আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে আবদ্ধ হেলিকপ্টাৰখন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
সেই স্থানত উপস্থিত থকা বিষয়াসকলে জনোৱা মতে হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে হেলিপেডৰ এটা অংশ আংশিকভাৱে ভাগি যায় । ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ হেলিকপ্টাৰখন ঠেলি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে ।
#WATCH | Kerala: A portion of the helipad tarmac sank in after a chopper carrying President Droupdi Murmu landed at Pramadam Stadium. Police and fire department personnel deployed at the spot physically pushed the helicopter out of the sunken spot. pic.twitter.com/QDmf28PqIb— ANI (@ANI) October 22, 2025
জিলাখনৰ এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে অন্তিম মুহূৰ্তত হেলিকপ্টাৰখনে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া স্থান হিচাপে ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেয়েহে মঙলবাৰে নিশা তাত ততাতৈয়াকৈ হেলিপেডখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
প্ৰথমে পাম্বাৰ সমীপৰ নীলাকলত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অৱতৰণৰ স্থান প্ৰমাদমলৈ সলনি কৰা হয় । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে নিশা নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডৰ কংক্ৰিট সম্পূৰ্ণৰূপে টান হোৱা নাছিল আৰু সেয়েহে হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত ওজন বেছি হোৱাৰ বাবে চকাবোৰৰ তললৈ সোমাই যায় ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৪ দিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে তিৰুৱনন্তপুৰমত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বুধবাৰে পুৱা পাঠানামথিত্তা জিলালৈ ৰাওনা হয় । প্ৰমাদমৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু পথেৰে সবৰিমালাৰ পাদদেশ পাম্বালৈ ৰাওনা হয় ।
