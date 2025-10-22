ETV Bharat / bharat

দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ

নিশা ততাতৈয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ আবদ্ধ হৈ পৰে ।

Officials seen pushing the helicopter
দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ (ANI screengrab)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 12:27 PM IST

পাঠানামথিত্তা (কেৰালা): দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰ । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সবৰিমালা ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা হেলিকপ্টাৰখনৰ চকা বুধবাৰে পুৱা অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত প্ৰমাদমৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডত আবদ্ধ হৈ পৰে ।

হেলিকপ্টাৰৰ পৰা অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পথেৰে পাম্বালৈ ৰাওনা হয় । কিন্তু তাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ ভিজুৱেলত দেখা গৈছে যে কেইবাজনো আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে আবদ্ধ হেলিকপ্টাৰখন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

সেই স্থানত উপস্থিত থকা বিষয়াসকলে জনোৱা মতে হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে হেলিপেডৰ এটা অংশ আংশিকভাৱে ভাগি যায় । ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ হেলিকপ্টাৰখন ঠেলি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে ।

জিলাখনৰ এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে অন্তিম মুহূৰ্তত হেলিকপ্টাৰখনে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া স্থান হিচাপে ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেয়েহে মঙলবাৰে নিশা তাত ততাতৈয়াকৈ হেলিপেডখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।

প্ৰথমে পাম্বাৰ সমীপৰ নীলাকলত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অৱতৰণৰ স্থান প্ৰমাদমলৈ সলনি কৰা হয় । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে নিশা নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডৰ কংক্ৰিট সম্পূৰ্ণৰূপে টান হোৱা নাছিল আৰু সেয়েহে হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত ওজন বেছি হোৱাৰ বাবে চকাবোৰৰ তললৈ সোমাই যায় ।

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৪ দিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে তিৰুৱনন্তপুৰমত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বুধবাৰে পুৱা পাঠানামথিত্তা জিলালৈ ৰাওনা হয় । প্ৰমাদমৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু পথেৰে সবৰিমালাৰ পাদদেশ পাম্বালৈ ৰাওনা হয় ।

