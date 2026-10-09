মণিপুৰৰ কামজঙত ২৭ টা আই ই ডি উদ্ধাৰ
নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কামজঙত উদ্ধাৰ কৰা আই ই ডিকেইটা নিৰাপদে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হয় ।
By PTI
Published : October 9, 2026 at 10:50 AM IST
ইম্ফল (মণিপুৰ) : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বৃহৎ সফলতা । এক ব্যাপক কূটাঘাতমূলক পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ কৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । যাৰ বাবে বহু লোকৰ হতাহতৰ সম্ভাৱনা প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায় ।
নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে মণিপুৰৰ কামজং জিলাত ৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত স্থাপন কৰা ২৭টা ইম্প্ৰভাইজড বিস্ফোৰক (আই ই ডি) উদ্ধাৰ কৰে ।
𝟐𝟕 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐝 | 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐀𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐫 In an intelligence-based operation, #AssamRifles and #IndianArmy formations under #SpearCorps detected and neutralised 27 Improvised Explosive Devices (IEDs) along the 8-km Shangkhalok-Pilong route in Kamjong District, #Manipur. The operation thwarted attempts by anti-national elements to disrupt peace, ensured safety for local border communities and reaffirmed the relentless vigilance of security forces in safeguarding the borders. एक विश्वसनीय सूचना पर आधारित अभियान में, #SpearCorps के तहत #AssamRifles और #IndianArmy के दस्तों ने #Manipur के कमजोंग जिला में शांग्खालोक और पिलोंग गाँव के बीच 27 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय किया। इस अभियान ने शांति भंग करने की राष्ट्रविरोधी तत्वों की कोशिशों को नाकाम किया, स्थानीय सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की और सीमाओं की रक्षा में सुरक्षा बलों की निरंतर सतर्कता को दोबारा पुष्टि किया। #CounterOperations #SecurityForces #BorderSecurity #NationFirst @adgpi @easterncomd @official_dgar @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @prodefkohima @prodefgau @ProDefKolkata @PIB_India— SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) October 9, 2026
উদ্ধাৰ হোৱা এই আইইডিকেইটা ভাৰতীয় সেনাৰ বোমা নিষ্কাশনকাৰী দলে শ্বাংখালোক-পিলং ষ্ট্ৰেচত নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সূত্ৰই কয়, "কামজং জিলাত ৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত স্থাপন কৰা ২৭টা আইইডি অসম ৰাইফলছ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বোমা নিষ্কাশনকাৰী দলে ধৰা পেলায় আৰু এই আইইডিকেইটা নিৰাপদে নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।" ম্যানমাৰৰ সৈতে থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁও পিলঙত এই পথটো অৱস্থিত ।
STORY | Security forces unearth 27 IEDs along 8-km stretch in Manipur's Kamjong Security forces unearthed 27 improvised explosive devices planted along an 8-km stretch in Manipur's Kamjong district, a defence official said on Friday. The bomb disposal teams of the Indian Army defused the IEDs that were found in the Shangkhalok-Pilong stretch. READ: https://t.co/M8ZNt0vCgU— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
উল্লেখ্য যে ২৪ ছেপ্টেম্বৰত পিলং গাঁৱৰ সমীপত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে চাৰিজন টাংখুল নগা সাধাৰণ নাগৰিকক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত যোৱা ৪ অক্টোবৰৰ পৰা ৭ অক্টোবৰলৈকে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই অভিযান চলায় ।
পাহাৰীয়া পথৰ জোপোহাৰ মাজত এই আইইডিকেইটা লুকুৱাই ৰখা হৈছিল বুলি বিষয়াসকলে জনায় । এই অভিযানত স্নিফাৰ ডগো নিয়োগ কৰা হৈছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা অসম ৰাইফলছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক পোষ্টযোগে কয় যে সময়োপযোগী এই অভিযানে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বিঘ্নিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বিফল কৰাৰ লগতে স্থানীয় সীমান্তৱৰ্তী জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে নিৰাপদ চলাচল নিশ্চিত কৰে ।
উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত হৈ আছে মণিপুৰ । এই জাতিগত সংঘৰ্ষত ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহাৰা হৈছে ।