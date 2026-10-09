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মণিপুৰৰ কামজঙত ২৭ টা আই ই ডি উদ্ধাৰ

নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কামজঙত উদ্ধাৰ কৰা আই ই ডিকেইটা নিৰাপদে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হয় ।

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By PTI

Published : October 9, 2026 at 10:50 AM IST

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ইম্ফল (মণিপুৰ) : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বৃহৎ সফলতা । এক ব্যাপক কূটাঘাতমূলক পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ কৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । যাৰ বাবে বহু লোকৰ হতাহতৰ সম্ভাৱনা প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায় ।

নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে মণিপুৰৰ কামজং জিলাত ৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত স্থাপন কৰা ২৭টা ইম্প্ৰভাইজড বিস্ফোৰক (আই ই ডি) উদ্ধাৰ কৰে ।

উদ্ধাৰ হোৱা এই আইইডিকেইটা ভাৰতীয় সেনাৰ বোমা নিষ্কাশনকাৰী দলে শ্বাংখালোক-পিলং ষ্ট্ৰেচত নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সূত্ৰই কয়, "কামজং জিলাত ৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত স্থাপন কৰা ২৭টা আইইডি অসম ৰাইফলছ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বোমা নিষ্কাশনকাৰী দলে ধৰা পেলায় আৰু এই আইইডিকেইটা নিৰাপদে নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।" ম্যানমাৰৰ সৈতে থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁও পিলঙত এই পথটো অৱস্থিত ।

উল্লেখ্য যে ২৪ ছেপ্টেম্বৰত পিলং গাঁৱৰ সমীপত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে চাৰিজন টাংখুল নগা সাধাৰণ নাগৰিকক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত যোৱা ৪ অক্টোবৰৰ পৰা ৭ অক্টোবৰলৈকে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই অভিযান চলায় ।

পাহাৰীয়া পথৰ জোপোহাৰ মাজত এই আইইডিকেইটা লুকুৱাই ৰখা হৈছিল বুলি বিষয়াসকলে জনায় । এই অভিযানত স্নিফাৰ ডগো নিয়োগ কৰা হৈছিল ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা অসম ৰাইফলছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক পোষ্টযোগে কয় যে সময়োপযোগী এই অভিযানে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বিঘ্নিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বিফল কৰাৰ লগতে স্থানীয় সীমান্তৱৰ্তী জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে নিৰাপদ চলাচল নিশ্চিত কৰে ।

উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত হৈ আছে মণিপুৰ । এই জাতিগত সংঘৰ্ষত ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহাৰা হৈছে ।

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