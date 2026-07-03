মণিপুৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ, চাৰি অবৈধ বাংকাৰ ধ্বংস
সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস আৰু আইন-শৃংখলা সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে এনে ধৰণৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি সামৰিক সূত্ৰত প্ৰকাশ ।
Published : July 3, 2026 at 2:33 PM IST
তেজপুৰ : শান্তি-শৃংখলা সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ২ জুলাইত মণিপুৰৰ বিভিন্ন জিলাত মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এক সমন্বিত অভিযান চলায় । এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, গোলা-বাৰুদ, যোগাযোগ সঁজুলি আৰু সামৰিক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে উখৰুল জিলাত চাৰিটা অবৈধ বাংকাৰ ধ্বংস কৰা বুলি মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জনায় ।
ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হয় ইম্ফল পূব জিলাৰ পৰমপাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৱাখা চিং অঞ্চলত । মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত দুটা .৩২ কেলিবাৰৰ পিষ্টল, এটা ১২ ব'ৰ পাম্প-একচন এছবিবিএল (SBBL) বন্দুক, এটা ডাবল বেৰেল বন্দুক, এটা ছিংগল বেৰেল বন্দুক, ৩৬টা হেণ্ড গ্ৰেনেড, তিনিটা গ্ৰেনেড ডিট'নেটৰ, এটা লেথ'ড শ্বেল, দুটা ২ ইঞ্চি মৰ্টাৰ হাই-এক্সপ্ল'ছিভ বোমা, পাঁচটা টিউব লঞ্চাৰ, দুটা .৩২ পিষ্টলৰ মেগজিন, ৮৬ জাঁই সজীৱ গুলী, ২০টা বেৰেল কাৰ্টিজ, ৭.৬২ মিঃমিঃৰ নটা খালী কাৰ্টিজ কেছ আৰু সামৰিক জেকেট আৰু বুটসহ সামৰিক পোচাক উদ্ধাৰ কৰে ।
ইফালে, চান্দেল জিলাৰ মলচাম আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জৌপিৰ চালজাং গাঁৱৰ সাধাৰণ অঞ্চলত চলোৱা আন এক অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এটা AK-56 এছ'ল্ট ৰাইফল, পাঁচটা মেগজিন, ১০টা ছিংগল ব'ৰ ৰাইফল, চাৰ্জাৰসহ পাঁচটা বাওফেং (Baofeng) ৰেডিঅ' ছেট আৰু দুটা ১২ মিঃমিঃ গজ শ্বটগান উদ্ধাৰ কৰে ।
আনহাতে, বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ কুম্বি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কুম্বি ছাগলপাটৰ ওচৰৰ কুম্বি ছেটআপুৰ পাহাৰৰ পাদদেশত চলোৱা অভিযানত এটা M-16 ৰাইফল (মেগজিনসহ), এটা ৯ মিঃমিঃ পিষ্টল (মেগজিনসহ), তিনিটা SBBL বন্দুক, এটা পম্পি লঞ্চাৰ, পাঁচটা পম্পি বোমা, চাৰিটা নং-৩৬ হাই-এক্সপ্ল'ছিভ হেণ্ড গ্ৰেনেড, ৩২ জাঁই সজীৱ গুলী, তিনিটা ইনছাছ (INSAS) মেগজিন আৰু আন কেইবাটাও সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ কুম্বি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কুম্বি ছেটআপুৰৰ পাদদেশত কুম্বি সাগোলপাটৰ ওচৰত চলোৱা আন এক তালাচী অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গুলী-বাৰুদ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।
উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে এটা মেগজিনসহ এম-১৬ ৰাইফল, এটা মেগজিনসহ ৯ মিঃমিঃ পিষ্টল, তিনিটা একনলীয়া (SBBL) বন্দুক, এটা পম্পি লঞ্চাৰ, পাঁচটা পম্পি বোমা, চাৰিটা নং-৩৬ উচ্চ-বিস্ফোৰক হেণ্ড গ্ৰেনেড, ৩২ জাঁই সজীৱ গুলী, তিনিটা ইনছাছ (INSAS) ৰাইফলৰ মেগজিন আৰু আন কেইবাটাও বিভিন্ন সামগ্ৰী ।
ইয়াৰ উপৰি উখৰুল জিলাৰ লিটান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত থয়ী গাঁও (মহাদেৱ টপ) আৰু জালেনবুং গাঁৱত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দুটাকৈ মুঠ চাৰিটা অবৈধ বাংকাৰ ধ্বংস কৰে । এই বাংকাৰসমূহ সশস্ত্ৰ গোটসমূহে ব্যৱহাৰ কৰি অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।
কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, মণিপুৰত অবৈধ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ, সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস আৰু আইন-শৃংখলা সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ধৰণৰ তথ্যভিত্তিক অভিযান আগন্তুক দিনতো ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত অব্যাহত থাকিব ।