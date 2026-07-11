উত্তপ্ত মণিপুৰৰ কান্তো ছাবাল; ৬ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান নিৰাপত্তা বাহিনীৰ
স্থানীয় জনতাৰ অভিযোগ, ইম্ফল পশ্চিমৰ লেইমখোঙৰ কান্তো ছাবালত মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও ঘৰ কুকি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়ে ।
Published : July 11, 2026 at 6:15 PM IST
তেজপুৰ : হিংসাত জৰ্জৰিত হৈ আছে মণিপুৰৰ কান্তো ছাবাল অঞ্চল । হিংসাজৰ্জৰ কান্তো ছাবাল অভিমুখে শনিবাৰে প্ৰায় ৬০০ জনীয়া এক প্ৰতিবাদী জনতাই অগ্ৰসৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলায় । কিন্তু এই গণ প্ৰতিবাদৰ চেষ্টা চলোৱাৰ ঘটনাক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তৎপৰতাৰে হস্তক্ষেপ কৰি সম্ভাৱ্য সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰে ।
আৰক্ষী সূত্ৰে জানিব পৰা মতে, পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰতিবাদী জনতাক বাধা দি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সময়মতে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ হতাহতৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে, একাংশ দুৰ্বৃত্তই পৰিত্যক্ত কেইবাটাও ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা চলায় । কিন্তু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ক্ষিপ্ৰ পদক্ষেপত উক্ত চেষ্টা বিফল হয় আৰু কোনো ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ইতিধ্যেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । দোষীসকলক চিনাক্ত কৰি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে স্থানীয় জনতাই অভিযোগ কৰিছে যে ইম্ফল পশ্চিমৰ লেইমখোঙৰ কান্তো ছাবালত মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও ঘৰ কুকি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়ে । উল্লেখ্য যে লেইমখোঙত এটা সেনাবাহিনীৰ শিবিৰ আছে । কিন্তু স্থানীয় প্ৰতিবাদকাৰীৰ অভিযোগ যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । লগতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটোত স্থানীয় লোকক প্ৰৱেশতো বাধা প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু আইন-শৃংখলা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ ব্যক্ত কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক উৰাবাতৰিত বিশ্বাস নকৰিবলৈ আৰু প্ৰশাসনক সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।