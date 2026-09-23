মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান : জব্দ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গ্ৰেপ্তাৰ উগ্ৰপন্থী
যোৱা প্ৰায় ৩ টা দিনত মণিপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে । কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ।
Published : September 23, 2026 at 2:58 PM IST
তেজপুৰ : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যৰে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যখনত বিভিন্ন হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰা উগ্ৰপন্থী তথা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
তেনে অভিযানৰ মাজতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে । বিগত কিছুদিনত চলোৱা কেইবাটাও অভিযানত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সক্ৰিয় সদস্যৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আদি জব্দ হৈছে ।
On 20/09/2026, a combined team of Tengnoupal District Police and AR arrested three active cadres of PLA from the proximity of Border Pillar-87:— Manipur Police (@manipur_police) September 22, 2026
i) Ningthoujam James Singh @ Bibarel (21 years), S/o (L) N. Bimol Singh of Bishnupur District,
ii) Kshetrimayum Rustan Singh @… pic.twitter.com/RV5G4nFToe
বুধবাৰে থৌবালৰ কামাণ্ডো বাহিনী আৰু ৩১ অসম ৰাইফলছৰ এটা যৌথ দলে নংপক চেকমাই থানাৰ অন্তৰ্গত ফৌৱাইবি গাঁৱৰ সমীপৰ হাওখং অঞ্চলত অভিযান চলায় । অভিযানত এটা একে-৫৬ ৰাইফল আৰু মেগজিন, এটা লাথোড বন্দুক, তিনিটা .৩২ পিষ্টল, দুটা ৯ এমএম পিষ্টল আৰু মেগজিন, দুটা .৩২ মেগজিন, ৭ টা ৩৬ এইচ ই হেণ্ড গ্ৰেণেড, ৬ টা লাথোড শ্বেল আৰু বিভিন্ন কেলিবাৰৰ ৪০ জাঁই গুলী উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে ২২ ছেপ্টেম্বৰত কাকচিঙৰ কামাণ্ডো বাহিনী আৰু ৪৩ অসম ৰাইফলছে লামজাও মায়াই লেইকাই অঞ্চলত পিএলএৰ এজন সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ধৃত সদস্যজনক কাকচিং জিলাৰ লামজাও মায়াই লেইকাইৰ বাসিন্দা মাইবাম মণি সিঙৰ পুত্ৰ মাইবাম গুনামণি ওৰফে মেইৰিক সিং বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
On 23/09/2026, a joint team of Commando Unit, Thoubal and 31 AR conducted search operation at Haokhong near Phouoibi village under Nongpok Sekmai PS and seized the following:— Manipur Police (@manipur_police) September 23, 2026
1). 01 (one) AK 56 Rifle along with magazine,
2). 01 (one) Lathode gun,
3). 03 (three) .32 pistols,… pic.twitter.com/YQp8yPfvF9
ইয়াৰ পূৰ্বে ২১ ছেপ্টেম্বৰত বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পেট্টন অঞ্চলত বিষ্ণুপুৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ যৌথ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হয় । অভিযানত এটা একে-৪৭ ৰাইফল আৰু মেগজিন, এটা থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত চিএমজি আৰু মেগজিন, এটা থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত .৩২ পিষ্টল, এটা আইইডি, ৩ টা গ্ৰেণেডৰ অংশ, এটা থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত ৩৬ হেণ্ড গ্ৰেণেড আৰু ৭.৬২ এমএম কেলিবাৰৰ ১৫ জাঁই গুলী উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
On 22/09/2026, CDO Unit Kakching and 43 AR arrested an active member of PLA from Lamjao Mayai Leikai area under Waikhong PS, identified as Maibam Gunamani @ Meirik Singh (23 years), S/o Maibam Mani Singh of Lamjao Mayai Leikai, Kakching District. pic.twitter.com/eQuzsNWJ63— Manipur Police (@manipur_police) September 23, 2026
২১ ছেপ্টেম্বৰত নিৰ্ভৰযোগ্য চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত থৌবালৰ কামাণ্ডো বাহিনী আৰু ৩১ অসম ৰাইফলছৰ দলে আন এক পৃথক অভিযানত কেচিপি (এমএফএল)ৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত সদস্যজনক বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ কেইনৌ মংখাং লেইকাইৰ বাসিন্দা যুমনাম ৰামোছ সিং ওৰফে লাকপা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
২০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতো নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিছিল । টেংনোপাল জিলা আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ এক যৌথ দলে ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সীমাস্তম্ভ ৮৭-ৰ সমীপত অভিযান চলাই পিএলএৰ ৩ সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইজনৰ ভিতৰত এজনক বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ নিবাসী নিংথৌজাম জেমছ সিং ওৰফে বিবাৰেল আৰু এজনক কাকচিং জিলাৰ ক্ষেত্ৰিমায়ুম ৰুস্তান সিং ওৰফে থোইহেনবা বুলি চিনাক্ত হৈছে ।
আনহাতে আন এজন নাবালক বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সম্প্ৰতি উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ উৎস আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ইফালে ধৃত লোকসকলক জেৰাও অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
মণিপুৰত হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাষ চাপিল কুকি-জো মহিলা মঞ্চ, কেন্দ্ৰীয় তদন্তৰ দাবী