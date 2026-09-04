দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ গোপন তথ্য ফাদিল, চাইবাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু

দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ গোপন তথ্য ফাদিল, চাইবাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু
ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ দিল্লী ভ্ৰমণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে গোপনীয় তথ্য পোষ্ট কৰাৰ বাবে চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাত ‘তেলুগু স্ক্ৰাইব’ নামৰ এক্স একাউণ্টৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু ।
Published : September 4, 2026 at 12:39 PM IST
হায়দৰাবাদ: এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকাসকল প্ৰতি মুহূৰ্ততে সষ্টম হৈ থাকিব লাগে ৷ নিৰাপত্তাৰ সকলো কৌশল অতি গোপনে ৰখা হয় ৷ কিন্তু কেতিয়াবা যদি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ তথ্য ফাদিল হয় তেতিয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱনলৈ বিপদো নামি আহিব পাৰে ৷
শেহতীয়াকৈ তেনে এক ঘটনা তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ দিল্লী ভ্ৰমণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে গোপনীয় তথ্য পোষ্ট কৰাৰ বাবে হায়দৰাবাদ চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাত ‘তেলুগু স্ক্ৰাইব’ নামৰ এক্স একাউণ্টৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্য নিৰাপত্তা বিষয়া কে বি ফ্ৰেংকলিনে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ পিছতে এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । যদিও একে অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰথমে ১৪ জুলাইত খৈৰাতাবাদ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোচৰ চিটি অতিৰিক্ত আয়ুক্ত (অপৰাধ)ৰ নিৰ্দেশত চাইবাৰ ক্ৰাইম শাখালৈ হস্তান্তৰ কৰি পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ।
‘‘আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ‘জেড-প্লাছ’ শ্ৰেণীৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় অতি গোপনীয় তথ্য ‘তেলুগু স্ক্ৰাইব’ এক্স একাউণ্টত প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ১৩ জুনত আমি বিভিন্ন বিষয়ালৈ—দিল্লী আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত, তেলেংগানা ভৱনৰ আৱাসী আয়ুক্ত, আৰ জি আই বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ, ডি জি পিকে ধৰি— মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিল্লী ভ্ৰমণ, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ সময়সূচী আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰি এটা বেতাঁৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ । বাৰ্তাটোত ‘জেড-প্লাছ’ৰ মৰ্যাদাৰ সমানুপাতিক বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্লাড গ্ৰুপ আৰু মুখ্য নিৰাপত্তা বিষয়াৰ ফোন নম্বৰৰ দৰে সবিশেষ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল ।’’ ফ্ৰেংকলিনে এজাহাৰত উল্লেখ কৰে ৷
‘‘এই সবিশেষ ‘তেলুগু স্ক্ৰাইব’ এক্স হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ চলি থকাৰ সময়তে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য সবিশেষ উন্মোচিত হয় । এনে বেতাঁৰ বাৰ্তাৰ বিষয়বস্তু ৰাজহুৱা কৰাৰ কোনো অনুমোদন নাই । দেখা গৈছে যে এজন বিষয়াই অবৈধভাৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । এই বিষয়ত তদন্ত কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: অসম-নাগালেণ্ড সীমা বিবাদ: নাগালেণ্ড চৰকাৰে সীমান্তবাসীৰ স্বাৰ্থ সক্ৰিয়ভাৱে ৰক্ষা কৰাৰ দাবী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পেটনৰ