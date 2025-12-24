আৰক্ষী-বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি, হিন্দু বাংলাদেশী যুৱকৰ হত্যাক লৈ অস্থিৰ পশ্চিমবংগ
হিন্দু শ্ৰমিক দিপু চন্দ্ৰ দাসক গণপ্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াভাৱে ভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে ।
Published : December 24, 2025 at 5:30 PM IST
হাওৰা: বাংলাদেশত সংখ্যালঘু বঙালী হিন্দু দিপু চন্দ্ৰ দাসক গণপ্ৰহাৰ কৰি জীৱন্তে জ্বলাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিমবংগত সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ । বুধবাৰে হাওৰাত এজন বাংলাদেশী যুৱকৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষী আৰু বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হয় ।
হাওৰা দলং পোৱাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীয়ে বিজেপিৰ শোভাযাত্ৰাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
হাওৰা আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই সংবাদ সংস্থা পি টি আইক জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদৰ নামত স্বাভাৱিক জীৱনত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ আৰু দৈনন্দিন আহ-যাহ কৰা লোকসকলৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কাকো সুযোগ প্ৰদান নকৰে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, শান্তি বিঘ্নিত কৰিবলৈ কৰা যিকোনো প্ৰচেষ্টা বিফল কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
বিজেপিয়ে উলিওৱা পদযাত্ৰাত আৰক্ষীয়ে আদবাটতে বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পথৰ মাজত থকা বেৰিকেডসমূহ ভাঙিবলৈ চেষ্টা চলায় ৷ এনে সময়তে আৰক্ষী আৰু একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশত হিন্দু যুৱক দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে পুৱা হাওৰা দলং অভিমুখে বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকলে উলিয়াইছিল এক সমদল । অৱশ্যে দলংখন পোৱাৰ আগতেই আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আদবাটতে বাধা প্ৰদান কৰে ৷
সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা প্ৰদান কৰিছিল । যেতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পথতে বহি শ্লোগান দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক পছৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাবলৈ তৎপৰ হয় ৷ এনে কাৰ্যত প্ৰতিবাদকাৰীসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ৰণচণ্ডী মূৰ্তি দেখি তেওঁলোকক ছত্ৰভংগ দিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰে ৷
বিগত ১৮ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশৰ মৈমনসিঙৰ বালুকাত এটা কাপোৰ উদ্যোগৰ শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত ২৫ বছৰীয়া দিপু চন্দ্ৰ দাসক গণপ্ৰহাৰৰ পিছত দেহত অগ্নিসংযোগ কৰি হত্যা কৰে ৷
ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশখনত সংখ্যালঘু হিন্দুলোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে শতাধিক লোকে বাংলাদেশৰ উপ-উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অভিমুখে উলিয়াইছিল এক প্ৰতিবাদী সমদল ৷ কিন্তু আদবাটতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰাত দুয়োপক্ষৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
শিয়ালদহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সমদল পাৰ্ক চাৰ্কাছস্থিত বাংলাদেশৰ উপ-উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত বেকবাগান অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি বেৰিকেড ভাঙিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰে আৰু বহুকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷
