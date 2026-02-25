ETV Bharat / bharat

বি এছ এন এলৰ সঞ্চালকৰ ভ্ৰমণত বিলাসী আব্দাৰ, কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী

কাৰ্যালয়ৰ আদেশত ছটা পুৰুষ কিট (টাৱেল, অন্তৰ্বাস, আইনা, ফণী, চাবোন, চেম্পু, তেল) আৰু দুটা মহিলা কিটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

Scindia on BSNL directors visit
কেন্দ্ৰীয় যোগাযোগ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ফাইল ফটো (PTI)
author img

By PTI

Published : February 25, 2026 at 6:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় যোগাযোগ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই বুধবাৰে বি এছ এন এলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সঞ্চালকৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰয়াগৰাজ ভ্ৰমণৰ সৈতে জড়িত 'অৰ্থহীন আৰু চাঞ্চল্যকৰ' দাবী আৰু ব্যৱস্থাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি সেয়া ‘অগ্ৰহণযোগ্য’ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে এই বিষয়ত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।

বি এছ এন এলৰ সঞ্চালক বিবেক বাঞ্জালৰ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যাপক আতিথ্য ব্যৱস্থাৰ বিতং বিৱৰণ অনলাইনযোগে প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পিছত অহা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে । অনলাইনত প্ৰকাশ পোৱা এই বিস্তৃত ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত চাবোন, ফণী, চেম্পু আৰু অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ সামগ্ৰীৰ বাবে অনুৰোধ কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে । এই নথিয়ে (কাৰ্যালয়ৰ আদেশ) তথাকথিত বিশেষাধিকাৰ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাজহুৱা সম্পদৰ অপব্যৱহাৰৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

কাৰ্যালয়ৰ আদেশত বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা বিশদ ভ্ৰমণসূচী, য'ত প্ৰায় ৫০ জন বিষয়া জড়িত বুলি কোৱা হৈছে আৰু ব্যক্তিগত সামগ্ৰীলৈকে ব্যৱস্থাৰ বিশদ ব্যৱস্থাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক সমালোচনা আৰু উপহাসৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হয় ।

বুধবাৰে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সিন্ধিয়াই কয় যে এই বিষয়টো 'অগ্ৰহণযোগ্য' আৰু “সকলো নিয়ম আৰু পৰম্পৰাক উলংঘন” ।

আনহাতে, এই বিষয়ত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সিন্ধিয়াই কয় যে নতুন ভাৰতত এনেধৰণৰ আদেশ গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।

সিন্ধিয়াই ইয়াক 'কল্পনাৰ বাহিৰত' আৰু 'আশ্চৰ্যকৰ' বুলি অভিহিত কৰে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত সবিশেষ ভাইৰেল হোৱা কাৰ্যালয়ৰ আদেশ অনুসৰি , বি এছ এন এল ব’ৰ্ডৰ সঞ্চালক (চি এফ এ) বিবেক বাঞ্জালৰ প্ৰস্তাৱিত দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সূচী আছিল ২৫-২৬ ফেব্ৰুৱাৰী । ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ২০টা কামত প্ৰায় ৫০ জন বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।

তেওঁৰ এই ভ্ৰমণসূচীত প্ৰয়াগৰাজত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সংগমত স্নান, নৌকা যাত্ৰা, বড়ে হনুমান মন্দিৰ, অক্ষয়ৱত আৰু পাতালপুৰী মন্দিৰ দৰ্শনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । ‘স্নান’ কিটত আছিল টাৱেল, অন্তৰ্বাস, চেণ্ডেল (কাৰ্যালয়ৰ আদেশত শ্লীপাৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে), ফণী, আইনা আৰু এটা তেলৰ বটল ।

কাৰ্যালয়ৰ আদেশত ছটা পুৰুষৰ কিট (টাৱেল, অন্তৰ্বাস, আইনা, ফণী, চাবোন, চেম্পু, তেল আদি) আৰু দুটা মহিলা কিটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে । আনহাতে, স্নানঘাটত সাধাৰণ ব্যৱহাৰৰ বাবে এখন বিছনা চাদৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হয় ।

ইফালে হোটেল আৰু আৱৰ্ত ভৱনত শুকান ফলভৰ্তি থাল, ফলৰ থাল, শ্বেভিং কিট, টাৱেল, টুথপেষ্ট, ব্ৰাছ, চাবোন, চেম্পু, ফণী আৰু তেলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলিও আদেশত কোৱা হৈছে ।

ইফালে, বি এছ এন এল ইণ্ডিয়াই ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত এটা X পোষ্টত কয়, "চৰকাৰী ভ্ৰমণ কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে সেই সম্পৰ্কে বি এছ এন এলৰ নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা আছে । ইয়াক অমান্য কৰাৰ এক উদাহৰণ পৰিলক্ষিত হৈছে । উল্লেখ কৰা দৃষ্টান্তটো বি এছ এন এলৰ পেছাদাৰী মান আৰু মূল্যবোধৰ সৈতে সামঞ্জস্য নাই ।"

"সংশ্লিষ্ট লোকৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।" পোষ্টটোত কোৱা হৈছে ।

পোষ্টটোত লগতে কোৱা হৈছে, "তদুপৰি, বৰ্তমানৰ নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালনৰ বাবে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । বি এছ এন এলৰ কৰ্মচাৰীসকলক এই সন্দৰ্ভত নিৰ্ধাৰিত আচৰণৰ নিয়ম আৰু নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ সোঁৱৰাই দিয়া হৈছে ।"

বি এছ এন এলৰ ৱেবছাইট অনুসৰি, বাঞ্জাল হৈছে ১৯৮৭ চনৰ বেটচৰ ভাৰতীয় দূৰসংযোগ সেৱাৰ বিষয়া । ইলেক্ট্ৰ'নিক্সত অভিযান্ত্ৰিকত তেওঁ স্নাতক, কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানত অভিযান্ত্ৰিক স্নাতকোত্তৰৰ লগতে এম বি এ ডিগ্ৰীও তেওঁ লাভ কৰিছে । ভাৰতত টেলিকম নেটৱৰ্ক চম্ভালাৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ ৩৪ বছৰতকৈও অধিক ।

বি এছ এন এলৰ ৱেবছাইটত কোৱা হৈছে, "২০১৬ চনৰ পৰা তেওঁ ভাৰত ফাইবাৰ (বি এছ এন এলৰ এফ টি টি এইচ সেৱা), বি এছ এন এলৰ আইটি ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু অন্যান্য সেৱাসমূহৰ প্ৰচাৰ আৰু পৰিচালনা কৰি আহিছে । তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীয়ে প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ ডিজিটেলাইজেচন আৰু গ্ৰাহকৰ বাবে উদ্ভাৱনীমূলক সমাধান প্ৰৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক :দিল্লীত বৰ্ণ বৈষম্যৰ চিকাৰ অৰুণাচলৰ যুৱতী: ঘটনাটোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ
লগতে পঢ়ক :এনচিইআৰটিৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত ন্যায়পালিকাৰ দুৰ্নীতিৰ বিষয়; নিজাকৈ গোচৰ ৰুজু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

TAGGED:

বিএছএনএল সঞ্চালকৰ আব্দাৰ
জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া
প্ৰয়াগৰাজ
ইটিভি ভাৰত অসম
SCINDIA ON BSNL DIRECTORS VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.