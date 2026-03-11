ETV Bharat / bharat

শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পুতৌজনক ছবি, ছমিয়না তৰি পাতিলে পৰীক্ষা

বিভাগীয় বিষয়াক এই সন্দৰ্ভত কেইবাবাৰো অৱগত কৰা হৈছে যদিও কোনো ফল পোৱা নাই ।

BALANGIR SCHOOL EXAM ISSUE
প্ৰচণ্ড গৰমত পৰীক্ষা দিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 8:11 PM IST

  শ্বেইখ মহম্মদ ৱাহিদ

বালাংগীৰ(ওড়িশা): সময়ৰ অগ্ৰগতি হ’লেও, ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য প্ৰান্তত উন্নয়ন হ’লেও পিছপৰি আছে শিক্ষা বিভাগ ৷ ৰাজ্যখনৰ অধিকাংশ অঞ্চলতে শিক্ষা বিভাগৰ পয়ালগা অৱস্থা ৷ বিদ্যালয়ত শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বাহিৰৰ গৰম সহ্য কৰি হ’লেও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ দৃশ্য এইখন ৰাজ্যত সুলভ ৷

প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ’লেও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত সেয়া অৰ্পণ কৰা হোৱা নাই ৷ শিক্ষা বিভাগৰ এনে পুতৌলগা ছবি ওড়িশাৰ বালাংগীৰৰ মুৰিবাহল ব্লক পতনপালী প্ৰকল্প উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মাধ্যমৰে পোহৰলৈ আহিছে ৷

বিদ্যালয়খনত থকা মাত্ৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠাত ১৮০ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ ৷ তেনেক্ষেত্ৰত ছাদ ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা এইখন বিদ্যালয়তে কৰা হৈছে ৷ এই কথা নিজমুখে সদৰী কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে ৷

বিদ্যালয়খনৰ এনে বহু অসুবিধা সম্পৰ্কে কেইবাবাৰো ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছিল যদিও কোনো সুফল পোৱা নগ’ল ৷ জিলাখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এই দুখজনক ছবিয়ে সকলোকে নিৰাশ কৰিছে ৷

BALANGIR SCHOOL EXAM ISSUE
এয়া শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ (ETV Bharat)

এই বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে । তেওঁলোকক পঢ়ুৱাবলৈ ৭ জন শিক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে মাত্ৰ দুটাহে শ্ৰেণীকোঠা আছে, য’ত পূৰ্বে বছৰটোৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েহে পঢ়াৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰ সময়ত দুটা কোঠাত সকলোকে পঢ়ুওৱাটো সম্ভৱ নহয় । ফলত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চালিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু ৰ’দৰ তীব্ৰ উত্তাপ স্বত্বেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই চালিৰ তলত বহি শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে ।

আনহাতে, গাঁওখনৰ আন এটা অংশত বিদ্যালয়খনৰ ৩ টা শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এবছৰতকৈও অধিক সময় পাৰ হোৱাৰ পিছতো কোঠাকেইটা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক হস্তান্তৰ কৰা হোৱা নাই । যাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অসুবিধাৰ পিছতো দুটাকৈ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰা হৈছে । বিভাগীয় বিষয়াগৰাকীক এই বিষয়ে কেইবাবাৰো অৱগত কৰা হৈছে ৷ তাৰপিছতো কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই । অৱশ্যে পৰীক্ষাৰ বাবে অন্য কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নথকাত চালিৰ তলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বুলি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু অভিভাৱকসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱক সমিতিৰ সভাপতি যোগেশ্বৰ পেটেলে কয়, ‘‘আমাৰ এই বিদ্যালয়ত মাত্ৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠা আছে । য'ত ১৮০ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনা কৰি আছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সদায় যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় । আমি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন সকলোকে অৱগত কৰিছো । এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষা চলি আছে । কোঠাৰ অভাৱৰ বাবে আমাৰ সমিতি আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই আমি এই ব্যৱস্থা কৰিছো । কিন্তু আমি বাৰে বাৰে সকলোকে জনোৱাৰ পিছতো নতুনকৈ নিৰ্মিত কোঠাকেইটা বিদ্যালয়খনক হস্তান্তৰ কৰা নাই ।’’

BALANGIR SCHOOL EXAM ISSUE
বাহিৰৰ চালিৰ তলত পৰীক্ষা চলি থকা সময়ৰ দৃশ্য (ETV Bharat)

একেদৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ জয়দেৱ প্ৰধানে কয়, ‘‘বিদ্যালয়খনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে । ইয়াত মাত্ৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠা আছে । য'ত বৰ্তমান চলি থকা বাৰ্ষিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহ'ল । সেয়েহে আমি চালিৰ তলত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো । আমি ইতিমধ্যে ওপৰৰ বিষয়াসকলক এই সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছো ৷ গাঁওখনৰ আন এটা ঠাইত তিনিটা কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু এইটো এতিয়াও আমাৰ হাতত গতাই দিয়া হোৱা নাই । মই নিজেই ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আন আন বিষয়াসকলকো জনাইছিলোঁ ।’’

আনহাতে, মুৰিবাহল ব্লক শিক্ষা বিষয়াক ফোনযোগে এই সন্দৰ্ভত সোধাত তেওঁ কয়, ‘‘বৰ্তমান এই বিদ্যালয়ত কোঠাৰ সমস্যা আছে আৰু আন ঠাইত তিনিটা কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আমি এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত বিদ্যালয়খনক গতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কোঠাৰ সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব ।’’

