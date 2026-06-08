ভ্ৰাম্যমাণ বিদ্যালয়; পদপথৰ শিশুৰ জ্ঞান অন্বেষণৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ

ভ্ৰাম্যমাণ বিদ্যালয়; পদপথৰ শিশুৰ জ্ঞান অন্বেষণৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ
বিশেষকৈ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ ওচৰৰ বস্তি, ইটাভাতাৰ বস্তি আৰু চহৰখনৰ বহু ঠাইত থকা সৰু-ডাঙৰ বস্তি অঞ্চলবোৰলৈ এই ভ্ৰাম্যমাণ বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যায়, জ্ঞানৰ সুবাস বিলাবলৈ ।
Published : June 8, 2026 at 4:07 PM IST
ভুৱনেশ্বৰ : এটা ধূলিময় পদপথ । কাষৰতে কোনো ইঞ্জিনৰ বিকট শব্দ । তথাপিও যেন সেই হুলস্থুলে তেওঁলোকক টলাব পৰা নাই, কাৰো ভ্ৰূক্ষেপ নাই চৌপাশৰ পৰিৱেশক লৈ । তাৰ মাজতে কেইটামান ল’ৰা-ছোৱালীয়ে হাতত কিতাপ-বহী লৈ বৃত্তাকাৰে বহি আছে । কাৰোবাৰ লগত নাই স্কুল বেগ, আন কাৰোবাৰ আকৌ নাই ইউনিফৰ্ম । কিন্তু তেওঁলোকৰ দীপ্তিময় দৃষ্টিত আলোকৰ সন্ধান । সকলোৰে দুচকুত এটাই সপোন, “আমি পঢ়িব বিচাৰোঁ... আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ ।”
ওড়িশাৰ ৰাজধানী ভুৱনেশ্বৰৰ এখন মানৱতাৰ বিদ্যালয় । যিসময়ত সকলো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ স্কুললৈ যায়, সেই সময়ত এই অঞ্চলটোত থকা ল’ৰা-ছোৱালীৰ ওচৰলৈ এখন বিদ্যালয় নিজেই আগবাঢ়ি আহে! বিশেষকৈ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ ওচৰৰ বস্তি, ইটাভাতাৰ বস্তি আৰু চহৰখনৰ বহু ঠাইত থকা সৰু-ডাঙৰ বস্তি অঞ্চলবোৰলৈ এই ভ্ৰাম্যমাণ বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যায়, জ্ঞানৰ সুবাস বিলাবলৈ । এই বিদ্যালয়খনে শিশু আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জগাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে ।
এই বিদ্যালয়খনত পঢ়ি থকা চিন্ময় শ্বোৱাইন নামৰ এজন ছাত্ৰই কয়, "গাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছত আগতে স্কুলত নামভৰ্তি কৰাত সমস্যা হৈছিল । আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ বাবে মই স্কুললৈ যাব পৰা নাছিলোঁ । আমাৰ বস্তিত কেইগৰাকীমান বাইদেৱে পঢ়ুৱাবলৈ আহিছিল । মই এতিয়াও তাতেই পঢ়ি আছোঁ । আৰু এইবছৰ ময়ো স্কুলত নামভৰ্তি কৰিছোঁ । মই ডাঙৰ হৈ আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ ।"
ভুৱনেশ্বৰৰ ভ্ৰাম্যমাণ বিদ্যালয়
এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় । পথৰ দাঁতিত, পদপথত বা মুকলি আকাশৰ তলত চলি থকা এখন বিশেষ ধৰণৰ বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়ৰ নাই কোনো ডাঙৰ অট্টালিকা বা আধুনিক শ্ৰেণীকোঠা । নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই ভ্ৰাম্যমাণ বিদ্যালয়খন ল’ৰা-ছোৱালীৰ ওচৰ পায়গৈ । শিক্ষকৰ আহ্বানত সকলোৱে আহি বিদ্যালয়ৰ চৌপাশে গোট খায় । কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত শিক্ষকে নৃত্য-গীতেৰে পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰে । মাতৃৰ মৰম আৰু আদৰৰ দৰে খাদ্য-পানীয় দিয়াৰ পিছত পাঠদান আৰম্ভ হয় ।
এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা ৰাজে কয়, "মই এতিয়া পঢ়ি থকা নাই । মই স্কুললৈ যাব বিচাৰিলেও নামভৰ্তি কৰিব পৰা নাছিলোঁ । কাৰণ মোৰ বাবে স্কুললৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় । ইফালে স্কুললৈ যোৱাৰ সলনি আগতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলোঁ । কিন্তু এতিয়া মই ড্ৰাগছ বাদ দি পঢ়াত মনোনিবেশ কৰিছোঁ । ইয়ালৈ অহা ভ্ৰাম্যমাণ বাহনখনত বহুত খেলনা আৰু কিতাপ আছে । এইবোৰে আমাক খেলাৰ লগতে পঢ়াৰ সুযোগো দিয়ে ।"
খাদ্য আৰু পানীয়ৰ ব্যৱস্থা কৰি পাঠদান
এনে এখন ভ্ৰাম্যমাণ বিদ্যালয় গঢ়ি তুলিছে ৰুচিকা ফাউণ্ডেচনে । আনহাতে, ৰুচিকাৰ জৰিয়তে আজিম প্ৰেমজী ফাউণ্ডেচনে শিশুসকলৰ সকলো খৰচ বহন কৰি আছে । সংস্থাটোৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে এই শিশুসকলক সাক্ষৰ কৰা, গণিত, সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু নৈতিক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰতিদিনে কিছু সময় অতিবাহিত কৰে ।
প্ৰতিদিনে পুৱা স্বেচ্ছাসেৱকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাম শেষ কৰি ইয়ালৈ আহে । কোনোৱে যদি উৰিয়া পঢ়ায়, কোনোৱে আকৌ ইংৰাজী পঢ়ায় । লগতে শিশুসকলক সহজ ভাষাত গণিত শিকায় । কেৱল কিতাপৰ পাঠৰ কথাই নহয়, সমাজত কেনেকৈ সন্মানেৰে জীয়াই থাকিব লাগে, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু শিষ্টাচাৰৰ বিষয়েও শিকায় । শিশুসকলে গৰম, বৰষুণ আৰু ঠাণ্ডা নিৰ্বিশেষে এই বিদ্যালয়ত পঢ়ে । শিশুসকলক গৰম আৰু বৰষুণৰ দিনত ছাতি আৰু ঠাণ্ডা দিনত গৰম চাদৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
এই বিদ্যালয়খনত সেৱা আগবঢ়াই অহা শিক্ষয়িত্ৰী নিৰুপমা দাশে কয়, “দুবছৰ পূৰ্বে আমি ইয়ালৈ অহাৰ সময়ত ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ অৱস্থা অতি অৱহেলিত আছিল । তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ঘৰৰ পৰা কামলৈ ওলাই গৈছিল । সেই সময়ত ল’ৰা-ছোৱালীবোৰে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল । আমি ইয়ালৈ আহি শিশুসকলক মৌলিক সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰোঁ । আমি শিশুসকলক কাপোৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আদৰি লোৱাৰ বাবে শিক্ষা দিওঁ । বৰ্তমান ইয়ালৈ প্ৰতিদিনে শিশুসকলে পঢ়িবলৈ আহে । তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে ৩-৪ ঘণ্টা সময় ইয়াত অতিবাহিত কৰে । তেওঁলোকক খাদ্য, কিতাপ, কলম আদি দিয়া হয় ।"
ড্ৰাগছ, চৌৰ্যবৃত্তি ত্যাগ কৰাৰ পিছত শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ
আগতে ট্ৰেফিক ছিগনেলত ভিক্ষা কৰা, চুৰি কৰা আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰা শিশুবোৰে এতিয়া একাউণ্টত চিঠি লিখিছে । কোনোবাই আৰক্ষী হ’ব বিচাৰে, কোনোবাই শিক্ষক আৰু কোনোবাই চিকিৎসক হ’ব বিচাৰে । এই বিদ্যালয়খনে তেওঁলোকক কেৱল শিক্ষা প্ৰদান কৰাই নহয়, জীৱনৰ এক নতুন আশাৰ ৰেঙনিও দিছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, স্থানীয় ৰাইজেও লাহে লাহে এই পদক্ষেপত যোগদান কৰিছে । কোনোবাই পুৰণি কিতাপ দি আছে, কোনোবাই বহিবলৈ কঠৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে, কোনোবাই ল’ৰা-ছোৱালীৰ বাবে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ।
বৰ্তমান সময়ত য’ত বহুতৰে বাবে শিক্ষা এক অলীক সপোন হৈ পৰিছে, এই অনন্য বিদ্যালয়খনে প্ৰমাণ কৰিছে যে ‘‘ইচ্ছা কৰিলে এটা পদপথো বিদ্যালয় হ’ব পাৰে আৰু এখন কিতাপে এটা জীৱন সলনি কৰিব পাৰে" । বস্তিৰ বাসিন্দাসকলে কয়, ‘‘শিশুসকলে পঢ়া নাছিল । স্কুললৈ যোৱা নাছিল । ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ ঘৰতে আছিল । এতিয়া এনে এখন অনুষ্ঠানৰ আগমনৰ লগে লগে তেওঁলোকে অন্য শিশুৰ দৰে পঢ়া-শুনা কৰিছে । একাংশ শিশুৱে আকৌ বিদ্যালয়তো নামভৰ্তি কৰিছে ।’’
ৰুচিকা ফাউণ্ডেচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বেণুধৰ সেনাপতিয়ে কয়, "বিশেষকৈ পথৰ দাঁতিত বসবাস কৰা শিশুসকলক শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হয় । তেওঁলোকে সাধাৰণতে চুৰি আৰু অপৰাধমূলক কামৰ আশ্ৰয় লয় । বৰ্তমান হাজাৰোধিক শিশুক ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষিত কৰা হৈছে আৰু বহুতকে বিদ্যালয়তো নামভৰ্তি কৰাই দিয়া হৈছে ।"