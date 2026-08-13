দেশৰ এক লক্ষাধিক স্কুলত এজন শিক্ষক, ৫ হাজাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীশূন্য়, ১০ লক্ষাধিক শিক্ষক পদ খালী

দেশৰ এক লক্ষাধিক স্কুলত এজন শিক্ষক, ৫ হাজাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীশূন্য়, ১০ লক্ষাধিক শিক্ষক পদ খালী
ইউনিফাইড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনফৰ্মেশ্যন চিষ্টেম ফৰ এডুকেশ্যন (UDISE+ 2025-26)ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশত এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ১ লাখ ৮৪৩ খন বিদ্যালয় আছে ৷
Published : August 13, 2026 at 5:18 PM IST
দেশৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থাত বৰ্তমান সময়ত বহু পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । ডিজিটেল শিক্ষা আৰু ‘পি এম শ্ৰী স্কুল’ৰ দৰে আঁচনিৰ জৰিয়তে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ প্ৰচেষ্টা দ্ৰুতগতিত কৰা হৈছে । কিন্তু চৰকাৰে ‘‘সকলোৱে পঢ়ক, সকলো আগবাঢ়ক’’ বুলি দাবী কৰাৰ মাজতে ইউনিফাইড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনফৰ্মেশ্যন চিষ্টেম ফৰ এডুকেশ্যন (UDISE+ 2025-26)ৰ এক চাঞ্চল্যকৰ আৰু চিন্তনীয় প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ আহিছে ।
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশত এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ১ লাখ ৮৪৩ খন বিদ্যালয় আছে ৷ এই বিদ্যালয়সমূহত ৩৩ লাখতকৈও অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে । এনে বিদ্যালয়ৰ তালিকাত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ শীৰ্ষত আছে ৷ ৰাজ্যখনত একক শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ১৬,৩৫৭ খন বিদ্যালয় আছে।
ইয়াৰ বিপৰীতে ৫,৬৬৩খন বিদ্যালয়ত শিক্ষক আছে যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাই । সৰ্বাধিক সংখ্যক এনে বিদ্যালয় পশ্চিম বংগত আছে। ইটিভি ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদনত দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়, শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
দেশত কিমানখন বিদ্যালয় আছে?
শেহতীয়া চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি দেশৰ মুঠ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৪.৬৬ লাখ । এই সংখ্যাই ভাৰতক সংগ্ৰ বিশ্বতে সৰ্ববৃহৎ স্কুল নেটৱৰ্ক থকা দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছে । এই ১৪.৬৬ লাখ বিদ্যালয়ত প্ৰায় ২৪.৭২ কোটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে । কিন্তু বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে ।
সমগ্ৰ দেশত ২০২৩-২৪ চনত ১,৪৭১,৮৯১খন, ২০২৪-২৫ চনত ১,৪৭১,৪৭৩খন, আৰু ২০২৫-২৬ চনত ১,৪৬৬,৬৮২ খন বিদ্যালয় আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৰ্থাৎ দুবছৰত মুঠ ৫,২০৯ খন বিদ্যালয় হ্ৰাস পালে ।
দৰাচলতে নিটি আয়োগৰ তথ্য আৰু অন্যান্য প্ৰতিবেদন অনুসৰি যোৱা দশকত যথেষ্ট সংখ্যক চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ লগতে নামভৰ্তিৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ।
সৰ্বাধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়
ভাৰতত সৰ্বাধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে । দেশৰ মুঠ বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় ৪৯.৩% হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্তঃগাঁথনি মৌলিক পৰ্যায়ত আছে । প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো বৃহৎ পৰিসৰত আছে । মুঠ বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় ৭৮.৮% প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধিকাৰ কৰি আছে ৷ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ৫ খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰায় ৪ খন বিদ্যালয় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে আছে । অৱশ্যে উচ্চ শ্ৰেণীৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কম । মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একেলগে মুঠ বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় ২১.৩% অধিকাৰ কৰি আছে ।
দেশত কিমান শিক্ষক আছে?
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ UDISE+ 2025-26 প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতৰ বিদ্যালয়সমূহৰ মুঠ শিক্ষকৰ সংখ্যাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক কোটিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । বৰ্তমান ভাৰতৰ বিদ্যালয়সমূহত ১,০২,৭৩,০২০ শিক্ষক নিয়োজিত হৈ আছে । উচ্চ প্ৰাথমিক (১ম-৮ম শ্ৰেণী)ত ২৫,৪৮,৯৩৯ জন শিক্ষক আছে, যিয়ে মুঠ শিক্ষকৰ সংখ্যাৰ ২৪.৮১% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ আনহাতে প্ৰাথমিক (১ম-৫ম শ্ৰেণী)ত ২৩,৬০,৫০০ শিক্ষক আছে । এই সংখ্যাই মুঠ শিক্ষকৰ ২২.৯৮% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে কৰ্মশক্তিৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত আছে ।
ইফালে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক (১ম-১২ শ্ৰেণী)তো যথেষ্ট শিক্ষক আছে, ২০,৯৫,৮৪৬ জন শিক্ষকে মুঠ শিক্ষকৰ সংখ্যাৰ ২০.৪০% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বহু শিক্ষক সমগ্ৰ বিদ্যালয় চক্ৰ (১ম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী) সামৰি লোৱা প্ৰতিষ্ঠানত আছে ।
পুৰুষতকৈ মহিলা শিক্ষকৰ সংখ্যা অধিক:
শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ UDISE+ ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবৰ্ষৰ ভিতৰত ভাৰতত মুঠ মহিলা শিক্ষকৰ সংখ্যা ৫৬.৪ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । দেশৰ মুঠ বিদ্যালয় শিক্ষকৰ ৫৪.৯% (১ কোটি ২ লাখ) হৈছে মহিলা, যোৱা বছৰ এই সংখ্যা ৫৪.২% আছিল । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বিগত ১২ বছৰত মহিলা শিক্ষকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৩-১৪ চনত মহিলা শিক্ষকৰ সংখ্যা ৩৮.২৫ লাখৰ পৰা এতিয়া ৫৬.৪ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
দেশত শিক্ষক-ছাত্ৰৰ অনুপাত কিমান?
শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ UDISE+ ২০২৫-২৬ ৰ তথ্য অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ স্তৰত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ অনুপাত (PTR) ভিন্ন । নিম্ন বুনিয়াদী, প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ অনুপাত ক্ৰমে ১০, ১২, ১৭ আৰু ২১ । ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ পৰামৰ্শত উল্লেখ থকা ৩০:১ অনুপাততকৈ এই অনুপাত যথেষ্ট ভাল ।
এটা উন্নত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ অনুপাতে অধিক ব্যক্তিগত মনোযোগ আৰু উন্নত শিক্ষক-ছাত্ৰৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ ফলত উন্নত শিক্ষণ অভিজ্ঞতা আৰু উন্নত শৈক্ষিক ফলাফল পোৱা যায় । কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ত অসমান শিক্ষক নিয়োগ আৰু একক শিক্ষকেৰে পৰিচালিত বহু বিদ্যালয়ত এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ।
কোনো ঠাইত এজন শিক্ষকে ৪৭ জন, আন কোনো ঠাইত মাত্ৰ ৭ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰে:
দেশৰ ভিতৰত ৰাজ্যভেদে শিক্ষক-ছাত্ৰৰ অনুপাত যথেষ্ট বেলেগ বেলেগ । উদাহৰণস্বৰূপে, ঝাৰখণ্ডৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষকে গড়ে ৪৭ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিব লগা হয় । ছিকিমত এই গড় মাত্ৰ ৭ । পশ্চিম বংগ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় থকা ৰাজ্য, চণ্ডীগড়ত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা সৰ্বনিম্ন । চণ্ডীগড়ত গড় বিদ্যালয়ত ১২২২ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকাৰ বিপৰীতে লাডাখত এই সংখ্যা ৫৯ জন ।
দেশত কিমানখন একক শিক্ষকেৰে পৰিচালিত বিদ্যালয় আছে ?
শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত একক শিক্ষকেৰে পৰিচালিত বিদ্যালয়ৰ পৰিসংখ্যাও দাঙি ধৰা হৈছে । এই অনুসৰি দেশৰ এক লাখৰো অধিক বিদ্যালয় এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । কেৱল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতে এনেকুৱা ১৬,৩৫৭খন বিদ্যালয় আছে, তাৰ পিছতে ঝাৰখণ্ডত ৯,৮২৭খন বিদ্যালয় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ৯,২৬৯খন বিদ্যালয় আছে । কৰ্ণাটকত ৮০৪২খন, উত্তৰ প্ৰদেশত ৭৮৭৪খন আৰু অসমত ৬১৫৯খন একক শিক্ষকেৰে পৰিচালিত বিদ্যালয় আছে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ এক লাখৰো অধিক একক শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ত ৩৩ লাখতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে । এই পৰিসংখ্যাই শিক্ষকৰ যথেষ্ট অভাৱৰ ইংগিত দিয়ে । কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি এনে বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । ২০২২-২৩ চনত এই বিদ্যালয়সমূহৰ সংখ্যা ১,১৮,১৯০ খন আছিল যদিও ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই ২০২৫-২৬ চনত ১,০০,৮৪৩খন হৈছে ।
দেশত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা
প্ৰতিবেদনত শূন্য নামভৰ্তি বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নথকা বিদ্যালয়সমূহৰ তথ্যও প্ৰদান কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ এইবোৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক আছে কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাই ।
প্ৰতিবেদন মতে বৰ্তমান দেশৰ ৫,৬৬৩খন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি শূন্য । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা পশ্চিম বংগত সৰ্বাধিক প্ৰায় ২২০০ খন । দ্বিতীয় স্থানত থকা তেলেংগানাত প্ৰায় ১৪০০খন বিদ্যালয়ত নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ।
তদুপৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ ৩৮০খন, ৰাজস্থানৰ ২৯০খন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৬৫খন বিদ্যালয়ত এজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাই । অৱশ্যে এনেকুৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে । ২০২২-২৩ চনত এই সংখ্যা ১০,২৯৪ খন আছিল যদিও ২০২৫-২৬ চনত ৫,৬৬৩ খনলৈ হ্ৰাস পাইছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নথকা এজনীয়া শিক্ষকেৰে পৰিচালিত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে । পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত প্ৰতিবেদন বৰ্ষত (২০২৫-২৬) একক শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩% হ্ৰাস পাইছে । একেদৰে শূন্য নামভৰ্তি হোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও প্ৰায় ২৯% হ্ৰাস পাইছে ।
কোনখন দেশত শিক্ষক-ছাত্ৰৰ অনুপাত সৰ্বোত্তম?
বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত থকাৰ বিপৰীতে শিক্ষক-ছাত্ৰৰ অনুপাতত ভাৰত যথেষ্ট পিছ পৰি আছে । অৰ্গেনাইজেচন ফৰ ইকনমিক ক’অপাৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ (OECD) এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৩ চনত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ গড় অনুপাত আছিল ১৪:১ ৷ আনহাতে নিম্ন আৰু উচ্চ মাধ্যমিক দুয়োটা পৰ্যায়তে এই অনুপাত আছিল প্ৰায় ১৩:১ । ইফালে ইউৰোষ্টেটে ইউৰোপীয় ইউনিয়নে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ নতুন তথ্য প্ৰদান কৰিছে । ২০২৪ চনত ইউৰোপীয় ইউনিয়নত প্ৰতিজন শিক্ষকৰ বিপৰীতে গড়ে ১৩.২ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল, আনহাতে গ্ৰীচত ৭.৪ জন, লাক্সেমবাৰ্গত ৮.২ জন আৰু ৰোমানিয়াত ১৮.২ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল ।
শিক্ষকৰ দৰমহাত ব্যয় হ্ৰাস:
প্ৰতিবেদন আৰু তথ্যই ইংগিত দিয়ে যে শিক্ষা খণ্ডত আন্তঃগাঁথনি (ডিজিটেল লেব, প্ৰযুক্তি, অট্টালিকা আদি)ৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু শিক্ষকৰ দৰমহা আৰু মানৱ সম্পদৰ ব্যয়ৰ অংশ মুঠ বাজেটৰ অনুপাত হিচাপে সীমিত বা হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
শিক্ষকৰ দৰমহাৰ সন্দৰ্ভত ২০২৪-২৫ চনত চৰকাৰে ১৮,১৩৩.৯১ কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল । ২০২৫-২৬ চনত এই ব্যয় ১৩,৫৭৬.২০ কোটিলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ অৰ্থাৎ এবছৰত এই পুঁজি ৪,৫৫৭.৭১ কোটি বা ২৫.১৩% হ্ৰাস পালে ৷ ইয়াৰ ফলত ২০২৫-২৬ চনত শিক্ষকৰ দৰমহাৰ ব্যয় পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যয় বৃদ্ধি:
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অনুসৰণ কৰি বাজেটত বিদ্যালয়সমূহত ডিজিটেল সংযোগ, এআই-সক্ষম শিক্ষণ, স্মাৰ্ট ক্লাছ আৰু অট্টালিকাৰ আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যয় ২০২৪-২৫ চনত ২,৬৪৫.৯৮ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৫-২৬ চনত ৪,৬২৯.৫২ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ অৰ্থাৎ এয়া ১,৯৮৩.৫৪ কোটি টকা বা ৭৪.৯৬% বৃদ্ধি । এই পুঁজিয়ে ২০২৫-২৬ চনত বিদ্যালয়ৰ সুবিধাসমূহ উন্নত আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত অধিক আৰ্থিক মনোযোগ দিয়াৰ ইংগিত বহন কৰে ।
সমগ্ৰ দেশতে ১০ লাখ শিক্ষকৰ পদ খালী
সংসদীয় স্থায়ী সমিতি আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ অনুমোদিত শিক্ষক পদৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ খালী হৈ আছে, এই সংখ্যা প্ৰায় ১০ লাখ । ইয়াৰ ফলত দেশৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পৰিছে ।
প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অৰ্থাৎ প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীত প্ৰায় ৭.৫ লাখ পদ খালী হৈ আছে । মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত বিষয়-শিক্ষকৰ অভাৱ । এই পৰ্যায়ত খালী পদৰ সংখ্যাই ৪.০৯ লাখ অতিক্ৰম কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত প্ৰায় ১৩.১% আৰু নবোদয় বিদ্যালয়ত প্ৰায় ১৩.৮% শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ খালী আছে ।
কিয় খালী হৈছে শিক্ষকৰ পদ ?
শিক্ষকৰ পদ খালী হোৱা সন্দৰ্ভত সংসদত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত, নিয়োগ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দায়িত্ব । পদ খালীৰ প্ৰধান কাৰণ হ’ল শিক্ষকৰ অৱসৰ বা পদত্যাগ, নতুন পদৰ সৃষ্টি, পুনৰ্গঠন । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্যসমূহক মেধাভিত্তিক প্ৰক্ৰিয়াৰে খালী পদ পূৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় । ইয়াৰ উপৰিও সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্যসমূহক আৰ্থিক সাহায্যও প্ৰদান কৰা হৈছে ।
ৰাজ শইকীয়াৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক: ডিজিটেল যুগতো পুথিভঁৰালৰ প্ৰাসংগিকতা;জ্ঞানৰ ভঁৰালৰ পৰা ডিজিটেল কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ
চাংঘৰে কিদৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে নৈপৰীয়াৰ ? পৰম্পৰাক বাদ দিও চাংঘৰৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি ?
সংৰক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ মাইলৰ খুঁটি : অসমৰ আকাশত মুকলি বিৰল প্ৰজাতিৰ শগুণ