‘‘এবাৰ খেলপথাৰত নামিলে নিয়মক লৈ প্ৰশ্ন তুলিব নোৱাৰি’’: পে’ মাইনাছ পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

‘‘এবাৰ খেলপথাৰত নামিলে নিয়মক লৈ প্ৰশ্ন তুলিব নোৱাৰি’’: পে’ মাইনাছ পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ নিয়মাৱলীৰ ৭(২) নিয়ম মানি চলি আদালতে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷
Published : November 12, 2026 at 8:30 PM IST
নতুন দিল্লী: কোনো পদত অধিষ্ঠিত চৰকাৰী সেৱক বা কৰ্মচাৰীয়ে পদটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেই পদৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰে বা সেই পদৰ সৈতে জড়িত সেৱাৰ চৰ্ত আৰু নিয়মৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে । বৃহস্পতিবাৰে এই কথা কয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷ উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ নিয়মাৱলীৰ ৭(২) নিয়ম মানি চলি আদালতে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷
যোৱা সপ্তাহত ন্যায়াধীশ এছ ভি এন ভাট্টি আৰু এন ভি অঞ্জাৰিয়াৰ বিচাৰপীঠে দিয়া ৰায়দানত কয় যে কোনো খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিয়ে পিছত খেলখনৰ নিয়মক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰে । বিচাৰপীঠে আৰু কয় যে এই আদালতৰ কেবাটাও সিদ্ধান্তই এই কথা দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰাৰ্থী বা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত নিযুক্তি বা পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ মাপকাঠী আৰু নিয়মক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই ।
“একেদৰে কোনো পদ গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰী সেৱক বা কৰ্মচাৰীক পিছলৈ সেই পদৰ সৈতে জড়িত সেৱাৰ চৰ্ত আৰু নিয়মৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বা ইয়াৰ বিৰোধ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহয় ।” বিচাৰপীঠখনে কয় ৷ উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ (সেৱাৰ চৰ্ত) নিয়ম, ২০০৪ৰ এটা নিয়মৰ বৈধতা ৰক্ষা কৰি বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে । এই নিয়মে অৱসৰৰ পিছত সাংবিধানিক পদত নিযুক্তি পোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ‘‘পে’ মাইনাছ পেঞ্চন’’ ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰে ।
বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে যেতিয়া মূল আবেদনকাৰীসকলক ক্ৰমে উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, তেতিয়া উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ নিয়মাৱলী প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল । নিয়ম ৭ ৰ উপ-নিয়ম (২) অনুসৰি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে অৱসৰৰ সময়ত তেওঁলোকে পাবলগীয়া পেঞ্চনৰ পৰিমাণ কৰ্তন কৰি পেঞ্চন স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘অৰ্থাৎ অৱসৰৰ পিছৰ নিযুক্তিৰ সময়ত দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰোতে ‘‘পে’ মাইনাছ পেঞ্চন’’ৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ।’’
ৰাজ্য চৰকাৰে যুক্তি দিছিল যে অৱসৰৰ পিছত উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগকে ধৰি সাংবিধানিক পদত নিযুক্তি পোৱা অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই ‘‘পে’ মাইনাছ পেঞ্চন’’ মাপকাঠী ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ।
বিচাৰপীঠে বিষয়টো লক্ষ্য কৰি কয়, ‘‘দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে নিয়ম ৭(২)ৰ অধীনত নিযুক্তিৰ লগে লগে ‘‘পে’ মাইনাছ পেঞ্চন’’ৰ ভিত্তিত দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্দেশ্য আছিল সেই সময়ত প্ৰচলিত আৰু প্ৰযোজ্য নিয়ম ৭(২) অনুসৰি মূল আবেদনকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতিসমূহ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ।’’
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিচাৰপীঠে উত্তৰাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ১৬ বছৰীয়া আদেশ বাতিল কৰে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ (সেৱাৰ চৰ্ত) নিয়ম, ২০০৪ৰ নিয়ম ৭(২) বাতিল কৰিছিল । এই নিয়মে ৰাজ্যপালক আয়োগৰ পদৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত দৰমহাৰ পৰা পূৰ্বৰ চৰকাৰী চাকৰিত উপাৰ্জন কৰা পেঞ্চন কৰ্তন কৰি নিযুক্তি দিয়া ব্যক্তিজনৰ পাৰিতোষিক নিৰ্ণয় কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে । এই নিয়ম কেৱল সেইসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰুপ ‘ক’ অসামৰিক আৰু কমিচনপ্ৰাপ্ত প্ৰতিৰক্ষা বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য যিসকলক অৱসৰৰ পিছত সাংবিধানিক পদত নিযুক্তি দিয়া হয় ।
বিচাৰপীঠে কয় যে ৭ নং নিয়মৰ উপ-বিধি (২) টো ভালদৰে পঢ়িলে স্পষ্ট হৈ পৰে যে উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ বা সদস্যৰ সেৱা পেঞ্চন স্থগিত ৰাখিব পৰা হয় নে নহয়, আৰু সেই সেৱা পেঞ্চনৰ পৰিমাণ এই নিয়মৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত দৰমহাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ’ব নে নহয় সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা ৰাজ্যপালৰ আছে । বিচাৰপীঠখনে আৰু কয় যে পেঞ্চন হ্ৰাস কৰি স্থগিত ৰখাৰ ৰাজ্যপালৰ সিদ্ধান্ত নিয়ম ৭ৰ উপ-নিয়ম (২) অনুসৰি লোৱা হয় ।
বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে, ‘‘অধ্যক্ষ বা সদস্য নিযুক্তিৰ লগে লগে, আনকি নিযুক্তিৰ পূৰ্বেও ৰাজ্যপালৰ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত বুলি কোনো ইংগিত পোৱা নাই । নিয়মৰ ক'তো উল্লেখ নাই যে ৰাজ্যপালৰ সিদ্ধান্ত নোহোৱালৈকে ‘‘পে’ মাইনাছ পেঞ্চন’’ৰ ভিত্তিত দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি ।’’
বিচাৰপীঠে কয় যে যদিহে মূল আবেদনকাৰীৰ যুক্তি গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু পূৰ্বৰ চৰকাৰী সেৱাৰ পৰা অৱসৰৰ সময়ত লাভ কৰা পেঞ্চন যোগ কৰি তেওঁলোকৰ দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ ফলাফল অৰ্থহীন হ’ব । আদালতে লগতে যে এনে পৰিস্থিতিত মুঠ ধনৰাশি সেই পদৰ বাবে প্ৰদান কৰিবলগীয়া প্ৰকৃত দৰমহাতকৈও অধিক হ’ব, আনকি দেশ বা ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ পদৰ দৰমহাতকৈও অধিক হ’ব পাৰে ।
বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে, ‘‘গতিকে কোনো প্ৰকাৰেই যুক্তি দিব নোৱাৰি যে পেঞ্চনৰ উপাদান দৰমহাৰ পৰিমাণত যোগ কৰা উচিত আছিল আৰু সেই অনুসৰি গ্ৰহণযোগ্য দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত আছিল ।’’
সমগ্ৰ বিষয়টো কি আছিল ?
২০০৬ চনত ভাৰতীয় সেনাৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আৰু উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত অতিৰিক্ত সচিবক ক্ৰমে উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় । তেওঁলোকে ২০০৪ চনৰ ৰাজ্যিক সেৱা নিয়মৰ ৭(২) নিয়মক প্ৰত্যাহ্বান জনাই যুক্তি দিছিল যে পেঞ্চন হৈছে এক নিহিত অধিকাৰ যিটো কোনো চৰকাৰী আদেশৰ দ্বাৰা হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰি । উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ নিয়মৰ ৭(২) নিয়মক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁলোক উত্তৰাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ লেখ আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে উত্তৰাখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ নিয়মৰ ৭(২) নিয়মক সংবিধানৰ ১৪ নং অনুচ্ছেদ আৰু ৩৯(ঘ) অনুচ্ছেদৰ উলংঘা বুলি উল্লেখ কৰি অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ উপৰিও উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২০০৮ চনৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ আদেশ বাতিল কৰে, য’ত মূল আবেদনকাৰীৰ দৰমহাৰ পৰা পেঞ্চনৰ ধন কৰ্তনৰ ব্যৱস্থা আছিল ।
লগতে পঢ়ক: মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সংশোধনীৰ বাবে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰৰ