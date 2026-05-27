নিকা নিৰ্বাচনৰ বাবে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ আখ্যা সৰ্বোচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ

নিকা নিৰ্বাচনৰ বাবে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ আখ্যা সৰ্বোচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ
By PTI
Published : May 27, 2026 at 1:42 PM IST
নতুন দিল্লী: বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ক্ষমতাক সমৰ্থন কৰি কয় যে এই অনুশীলনে “মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ সাংবিধানিক আৱশ্যকতাক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে” । মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত বৰ্জনীয় যেন লগা প্ৰক্ৰিয়াটোক উপযুক্ত সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে সাংবিধানিকভাৱে অনুসৰণ কৰা হ'ব পাৰে । আমি সন্তুষ্ট যে বিবাদিত SIR অনুশীলনে সমানুপাতিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে ।"
ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীকে ধৰি বিচাৰপীঠখনে লগতে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে SIR প্ৰয়োগ কৰি বিধিগত ক্ষমতাৰ বাহিৰত কাম কৰিছিল বুলি ক’ব নোৱাৰি ৷ বিচাৰপীঠে কয়, "আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই যে বিবাদিত কচৰৎ কেৱল প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ আশ্ৰয় লোৱা প্ৰক্ৰিয়া । ইয়াৰ বিপৰীতে আমি ধৰি লৈছোঁ যে নিৰ্বাচনী SIR-এ মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ সাংবিধানিক আৱশ্যকতাক আগুৱাই লৈ যায় ।"
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে সাংবিধানিক আঁচনি আৰু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ অধীনত ভোটাৰ তালিকাৰ SIR চলোৱাৰ ক্ষমতা নিৰ্বাচন আয়োগৰ আছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন ভোটাৰ তালিকাৰ সততা, সঠিকতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন কেৱল ভোটগ্ৰহণৰ যান্ত্ৰিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় বুলিও আদালতে কয় ।
বিহাৰত SIR-ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এটা গোটৰ আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিছিল । এই আবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে সংবিধানৰ ৩২৬ নং অনুচ্ছেদ, জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত নিয়মৰ অধীনত বৃহত্তৰ ৰূপত SIR প্ৰক্ৰিয়া চলোৱাৰ ক্ষমতা নিৰ্বাচন আয়োগৰ নাই ।
যোৱা ২৯ জানুৱাৰীত শীৰ্ষ আদালতে এই আবেদনৰ ওপৰত নিজৰ ৰায় সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল, য’ত এছ’চিয়েশ্যন ফৰ ডেম’ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ (ADR) এন জি অ’ই দাখিল কৰা ৰায়দানো আছিল ।
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অনুশীলনতে বিহাৰত SIR সম্পন্ন কৰা হয় । যোৱা বছৰৰ ১২ আগষ্টত শীৰ্ষ আদালতে এই বিষয়ত চূড়ান্ত যুক্তি আৰম্ভ কৰিছিল ৷ সেইসময়ত আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল যে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত বা বাদ দিয়াটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ সাংবিধানিক ক্ষমতাৰ ভিতৰত পৰে ।
SIR অনুশীলনৰ অংশ হিচাপে প্ৰকাশিত খচৰাত কৰ্তৃপক্ষই ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা ৬৫ লাখ লোকৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছিল । SIR-ৰ অধিসূচনা অনুসৰি ২০০২ বা ২০০৩ চনৰ তালিকাত নাম নথকা ভোটাৰসকলে তেতিয়া তালিকাত নাম থকা কোনোবা এজনৰ সৈতে পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পৰ্ক দেখুৱাব লাগিছিল ।
SIR-ৰ অনুশীলনৰ ৰক্ষা কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে আধাৰ আৰু ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰক নাগৰিকত্বৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি । আবেদনকাৰীসকলে অভিযোগ কৰে যে ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ কৰাটো এটা "এন আৰ চিৰ দৰে প্ৰক্ৰিয়া" য'ত ভোটগ্ৰহণ সংস্থাটোৱে নাগৰিকত্ব পৰীক্ষা কৰি আছিল, যিটো ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকে । (PTI)
